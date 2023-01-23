«Локомотив» — «Витязь». Никитин продолжает работать

24 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — «Витязь». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу ярославцев в основное время можно с коэффициентом 1.67. На победу «Витязя» эксперты предлагают коэффициент — 5.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Локомотив» — «Витязь» 24 января 2023 года

Букмекеры не считают, что матч КХЛ «Локомотив» — «Витязь» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.95, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.85. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.90. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.5.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Локомотив» Ярославль — «Витязь» (24.01.2023)

На 24 января в Континентальной хоккейной лиге запланировано всего две встречи регулярного чемпионата. Скромно, но без борьбы не обойдётся. Отдельное внимание стоит уделить первой игре вечера между «Локомотивом» и «Витязем». Матч пройдёт на льду «Арены-2000» в Ярославле, а первое вбрасывание состоится в 19:00 мск.

Игорь Никитин накануне дома выиграл в матче с «Салаватом Юлаевым» (3:2). Игра получилась напряжённой, сперва гости вырвались вперёд на 35-й минуте встречи, но ярославцы забросили две шайбы с разницей в минуту, вторая была заброшена в большинстве. Павел Красковский на 54-й минуте встречи увеличил преимущество, а вторая шайба гостей нисколько не помешала хозяевам довести дело до победы.

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Однако у «Локомотива» всего три победы в 10 последних матчах. Это нехорошо, и всё же команда располагается на третьей строчке Западной конференции, набрав 72 очка за 55 игр. Положение неплохое, но последние матчи не внушают доверия.

«Витязь» располагается на шестой строчке Западной конференции, набрав 60 очков за 53 встречи. Накануне клуб в гостях обыграл «Куньлунь» с минимальным счётом (1:0). Единственную шайбу забросил Иван Зинченко, для которого это шестая шайба в сезоне. Клуб выиграл в третьем матче кряду, всего же он потерпел поражения в 2 из 10 последних встреч.

Статистика впечатляет, тем более что «Витязь» даже выиграл во встрече с СКА (6:5 ОТ) под Новый год. В последнее время клуб показывает очень неплохой хоккей, для Игоря Никитина это плохой знак, однако история очных встреч насчитывает 42 матча, где «Витязь» выиграл всего в девяти встречах, когда «Локомотив» одержал 33 победы.

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Преимущество ярославцев весомое, плюс соперник последние игры проводил с командами куда слабее железнодорожников, например с «Сочи» (3:2) или с тем же «Куньлунем» (1:0 и 0:4), а также с «Нефтехимиком» (5:2). «Локомотив» — команда другого уровня.

«Витязь» в гостях играет слабо — всего 11 побед в 26 встречах. «Локомотив» дома одержал победы в 17 из 27 игр. За пять последних матчей в Ярославле гости одержали всего две победы.

Впрочем, ждать лёгкой прогулки хозяевам не стоит. Соперник цепкий, будет бороться до конца. Ждём чего-то похожего на встречу с уфимцами. Однако проверить победу «Локомотива» за 1.67 стоит.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Локомотив» — «Витязь» 24 января 2023 года

Игорь Никитин пока идёт с переменным успехом, но с командами слабее проблем не испытывает. «Витязь» удивляет своими результатами, но с серьёзными соперниками пока выигрывать ему трудно, плюс история очных игр остаётся на стороне «Локомотива», и в Ярославле Игорь Никитин чувствует себя очень неплохо. Поэтому остановимся на победе хозяев. Сейчас у них есть неплохие шансы забрать очки дома.

Ставка: победа «Локомотива» за 1.67.

Экспресс с коэффициентом 5.25.

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