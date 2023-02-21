«Миллуолл» — «Бёрнли». Компани шагает по ковровой дорожке к АПЛ

21 февраля состоится матч Чемпионшипа «Миллуолл» — «Бёрнли». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекер «Фонбет» отдаёт предпочтение гостям: поставить на победу команды Венсана Компани можно с коэффициентом 2.35. Успех хозяев аналитики оценили в 3.30. Ставки на ничью принимаются за 3.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Чемпионшипа «Миллуолл» — «Бёрнли» 21 февраля 2023 года

Аналитики букмекерской конторы «Фонбет» считают, что матч «Миллуолл» — «Бёрнли» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.55. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.53. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.37. Поставить на «обе забьют» можно за 2.08. А если вы скачаете приложение «Фонбет», то получите фрибет 2000 рублей, выполнив простое условие.

Анализ и прогноз на матч Чемпионшипа «Миллуолл» — «Бёрнли» (21.02.2023)

В Чемпионшипе матчи посреди недели — испытание для команд. Во вторник вечером лидер чемпионата «Бёрнли» на выезде сыграет с «Миллуоллом». Этот матч имеет большое значение для хозяев, ведь они пока находятся в зоне плей-офф только благодаря лучшей разнице мячей в сравнении с «Блэкберном». В Чемпионшипе состав первой шестёрки меняется каждый тур, разумеется, «Миллуолл» мечтает закрепиться в ней.

Ну а «Бёрнли» возвращается в АПЛ. В выходные команда Венсана Компани увеличила отрыв от «Шеффилд Юнайтед» благодаря победе 1:0 над «Лутоном». Ну а «ШЮ» проиграл как раз «Миллуоллу».

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В первом круге «Бёрнли» выиграл у «Миллуолла» со счётом 2:0. На 62-й минуте счёт открыл Витиньо, а через 10 минут окончательный результат установил Джей Родригес. В последних шести матчах «бордовые» набрали 16 очков, забив 11 голов и пропустив всего дважды.



Вообще, Венсан Компани сделал из «Бёрнли» настоящую крепость. Команда пропустила 27 раз в 32 матчах. Из этих 27 голов 14 пришлись на выездные матчи.

«Миллуолл» набрал 10 очков в 11 последних матчах Чемпионшипа. Хозяев можно назвать домашней командой: из 49 очков 31 «львы» набрали на своём стадионе. По этому показателю «Миллуолл» идёт на четвёртом месте. Но «львы» уступили «Бёрнли» в последних трёх личных встречах.

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В преддверии вторничного матча Венсан Компани не сможет рассчитывать на пятерых игроков. Нейтан Телла выбыл из-за травмы подколенного сухожилия, а Джордан Байер пропустит матч из-за мышечного повреждения. У Мануэля Бенсона проблемы с лодыжкой. Также не сыграют Джей Родригес и Тейлор Харвуд-Беллис.



У тренера «Миллуолла» Гари Роуэтта четыре потери в составе. Игру пропустят Шон Хатчинсон, Мэйсон Беннетт, Каллум Стайлз и Тайлер Бари.



«Бёрнли» широкими шагами движется к АПЛ и наверняка выиграет Чемпионшип. Победа над «Миллуоллом» позволит «бордовым» набрать ещё три важных очка. Вряд ли это будет результативный футбол, но свой шанс «Бёрнли» реализует. Рискнём поставить на точный счёт: победа гостей 1:0. В «Фонбет» этот исход оценили коэффициентом 6.50. Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей, который можно использовать для ставки на эту встречу.



Ставка: победа «Бёрнли» 1:0 за 6.50.

Экспресс с коэффициентом 4.79.



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