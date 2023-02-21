«Ростов» — «Урал». Гончаренко знает, как обезвредить Карпина

22 февраля состоится первый матч 1/8 финала Кубка России «Ростов» — «Урал». Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу ростовчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.24. Успех екатеринбуржцев оценён экспертами в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Ростов» — «Урал» 22 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Ростов» — «Урал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча — тоже за 1.93. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.

Анализ и прогноз на матч Кубка России «Ростов» — «Урал» (22.02.2023)

Совсем скоро возобновится сезон в РПЛ, а пока обратим внимание на другой турнир — Кубок России. 22 февраля состоятся два первых матча 1/8 финала турнира. В самом раннем из них на стадионе «Ростов Арена» померяются силами местный «Ростов» и «Урал». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

«Ростов» подходит к возобновлению сезона не в самой лучшей форме. Он одержал победы только в трёх из шести последних матчей. Жёлто-синие уверенно обыграли заграничные клубы — «Бунёдкор» (4:0), «Джохор Дарул Такзим» (2:0) и «Арарат» (3:0). В Зимнем кубке РПЛ ростовчане полностью провалились.

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Сначала они уступили во встрече со «Спартаком» (0:0, по пенальти 1:2). Затем разгромно проиграли в матчах с «Сочи» (0:3) и «Краснодаром» (0:4). В последних двух встречах жёлто-синие смотрелись крайне уныло. У них вообще не клеилась игра в атаке. Сдерживать нападение соперников также совсем не получалось. Чудом не пропустили больше.

Впрочем, Валерий Карпин наверняка проведёт работу над ошибками и исправит недочёты. Благодаря 54-летнему специалисту ростовчане в минувшем сезоне избежали вылета в Первую лигу. С тех пор они стремительно прогрессировали. Многие молодые игроки заметно окрепли и твёрдо закрепились в основе.

В преддверии текущего сезона «Ростов» также не лучшим образом провёл сборы. Зато сейчас он располагается на третьей строчке в турнирной таблице. Отставание от идущего на втором месте «Спартака» составляет всего одно очко. Вопрос только в том, сколько времени Карпину потребуется на то, чтобы вернуть своих подопечных в тонус.

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«Урал» тоже не лучшим образом провёл сборы. За восемь товарищеских матчей он одержал победу только во встрече с «Араратом» (2:0). Также он три раза сыграл вничью — дважды в матчах с «Зенитом» (оба раза 1:1) и снова с «Араратом» (1:1). Во всех остальных играх клуб потерпел поражения.

С другой стороны, Виктор Гончаренко активно экспериментировал, и местами его подопечные смотрелись весьма собранно. Белорусского наставника определённо есть за что похвалить. Под его руководством оранжево-чёрные практически сразу реабилитировались после неудачного начала сезона и набрали очень хороший ход.

За последние семь туров в РПЛ «шмели» не потерпели ни одного поражения. Вничью они сыграли с «Сочи» (2:2) и «Локомотивом» (тоже 2:2). Во всех остальных встречах одержали уверенные победы. Также екатеринбуржцы замечательно выступили в Кубке России. За шесть туров группового этапа турнира они проиграли лишь в игре 2-го тура с ЦСКА (1:2).

Во всех остальных матчах подопечные Гончаренко одержали победы и забили немало голов. К слову, результативность — это первое, что улучшилось у «Урала» после прихода белорусского тренера. За последние 16 матчей во всех официальных турнирах оранжево-чёрные лишь раз уходили с поля без забитого мяча в основное время. За этот период они забили соперникам целых 29 голов.

В последних пяти товарищеских матчах екатеринбуржцы также непременно забивали. Ростовчане на домашнем стадионе наверняка найдут чем ответить. Поэтому наилучшим вариантом для ставки выглядит ОЗ + ТМ 5.5 мяча за коэффициент 1.86. Так как это только первый матч, вряд ли он получится слишком результативным. Шесть из девяти последних очных встреч закончились именно так.

Ввиду того, что команды не лучшим образом провели сборы, отдавать предпочтение одной из них, на наш взгляд, нецелесообразно. В каком тонусе они подходят ко встрече, не совсем понятно. В то же время Карпин и Гончаренко – опытные и сильные наставники. Встреча между их клубами наверняка получится захватывающей.

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Гончаренко перед матчем рассказал, что его команда хорошо подготовилась. Он подчеркнул, что клуб ждёт очень тяжёлый матч, но «Урал» прекрасно знает, как можно обыгрывать «Ростов». Тренер пообещал свести ошибки к минимуму. В свою очередь, незадолго до игры появилась информация о том, что футболисты ростовского клуба последний раз получали зарплату в октябре 2022 года. Насколько это им помешает?

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Ростов» — «Урал» 22 февраля 2023 года

«Ростов» и «Урал» на последнем отрезке сезона добыли отличные результаты в чемпионате России, но вот в какой форме они подходят к предстоящему матчу, трудно сказать. Шесть из девяти последних очных встреч заканчивались голами с обеих сторон, но получились не слишком результативными. Скорее всего, в этот раз будет так же.

Ставка: обе забьют и тотал меньше 5.5 мяча за коэффициент 1.86.

Экспресс с коэффициентом 5.00.

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