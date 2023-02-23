«Фулхэм» — «Вулверхэмптон». Марку Силва справится даже без Митровича

24 февраля состоится матч 25-го тура АПЛ «Фулхэм» — «Вулверхэмптон». Начало игры — в 23:00 мск. Аналитики «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «дачников» можно с коэффициентом 2.30. Успех гостей оценён экспертами в 3.15. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Фулхэм» — «Вулверхэмптон» 24 февраля 2023 года

В «Фонбет» считают, что матч «Фулхэм» — «Вулверхэмптон» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.75. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.38. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80. А еще можно скачать приложение «Фонбет» и получить фрибет 2000 рублей, выполнив простое условие.

Анализ и прогноз на матч АПЛ «Фулхэм» — «Вулверхэмптон» (24.02.2023)

«Фулхэм» проводит впечатляющий сезон и будет стремиться укрепить свои европейские амбиции вечером пятницы. В этот день команда Марку Силвы примет на «Крэйвен Коттедж» борющийся за выживание «Вулверхэмптон».

«Волки» занимают 15-е место в турнирной таблице, располагаясь всего в трёх очках от зоны вылета. У команды очень слабое нападение: наряду с «Эвертоном» «Вулверхэмптон» забил всего 17 голов — это худший показатель в АПЛ. У «Фулхэма» дела намного лучше. Команда находится на шестом месте, всего на три очка отставая от пятёрки лидеров. Прямо сейчас у «дачников» на 15 очков больше, чем у их соперника. «Фулхэм» наслаждается своим первым сезоном после возвращения в АПЛ.

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В прошлом туре «Фулхэм» одержал победу над «Брайтоном» со счётом 1:0. Это третья победа подряд для команды. В последних 12 матчах у команды восемь побед и всего два поражения.

У «волков» дела не в пример хуже. В прошлом туре «Вулверхэмптон» проиграл «Борнмуту» 0:1. Это четвёртое поражение команды Хулена Лопетеги в последних семи встречах. На выезде дела и вовсе плачевны: в последних 17 матчах у «волков» всего две победы. Правда, стоит отметить, что именно с «Фулхэмом» «Вулверхэмптон» играет хорошо. Пять матчей без поражений, три победы и две ничьих.

Вероятно, нас ждёт малорезультативный матч. Если обратиться к статистике, то можно заметить, что последние семь игр между этими соперниками были низовыми. А у «Фулхэма» под вопросом появление на поле лидера атак команды серба Александра Митровича. Ну а про «Вулвз» нечего и говорить, у команды всего 17 голов в этом сезоне АПЛ.

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Да, «Вулверхэмптон» исторически играет хорошо с «Фулхэмом», но прямо сейчас у команды Лопетеги просто некем побеждать. Рекомендуем сделать ставку на успех «Фулхэма», при этом хозяева поля не пропустят. Поставить на сухую победу «дачников» в «Фонбет» можно с коэффициентом 3.65. А ещё можно скачать приложение «Фонбет» и получить фрибет 2000 рублей.

Ставка: сухая победа «Фулхэма» за 3.65.