«Рома» — «Зальцбург». Моуринью вернёт любовь римлян

23 февраля состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Рома» — «Зальцбург». Начало игры — в 20:45 мск. Букмекеры «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу итальянского клуба можно с коэффициентом 1.65. Успех австрийцев оценён экспертами в 5.50. Ставки на ничью принимаются тоже за 3.75.

Лучшие прогнозы на Лигу Европы.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Рома» — «Зальцбург» 23 февраля 2023 года

Букмекеры «Фонбет» считают, что матч «Рома» — «Зальцбург» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.78. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.66. Поставить на «обе забьют» можно за 2.05.

Анализ и прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы «Рома» — «Зальцбург» (23.02.2023)

На фоне Лиги чемпионов не стоит забывать и о менее престижном, но не менее зрелищном турнире — Лиге Европы. 23 февраля состоятся восемь ответных встреч 1/16 финала турнира. В одной из них на стадионе «Олимпико» в Риме местная «Рома» примет «Зальцбург». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.

Первый матч получился довольно насыщенным. Моментов было предостаточно у обеих команд. Хотя острее всё же атаковали римляне. На 43-й минуте был шикарный момент у Тэмми Абрахама. Нападающий здорово открылся под заброс, но не сумел переиграть голкипера «Зальцбурга» Филиппа Кёна.

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Затем на 73-й минуте после удара Бриана Кристанте мяч угодил в штангу. Также «джаллоросси» упустили явный голевой момент на 80-й минуте. Андреа Белотти плохо подстроился под скидку Криса Смоллинга. Удар нападающего получился не самым точным и сильным. Кён успел среагировать и спасти свою команду.

Встреча близилась к безголевой ничьей. Однако на 88-й минуте защитник «Зальцбурга» Страхиня Павлович вырезал потрясающую передачу из глубины, которую замкнул Николас Капальдо. По такой игре даже победа с минимальным перевесом — отличный результат для «красных быков».

Для того чтобы выйти в следующую стадию турнира, «Зальцбургу» достаточно не проиграть в ответной встрече. Вот только удастся ли ему это? Несмотря на небольшое количество ресурсов, «красные быки» уже не первый год доставляют хлопоты топовым клубам в еврокубковых турнирах.

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С другой стороны, наибольшую опасность подопечные Маттиаса Яйсле представляют на домашнем стадионе. В прошлом сезоне на своей арене им даже удалось зацепиться за ничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (1:1). В ответной же игре «Зальцбург» уступил с крупным счётом — 1:7.

Вот и в текущем сезоне «красные быки» безуспешно выступают на выезде. За три встречи группового этапа Лиги чемпионов в гостях они не одержали ни одной победы. Сначала сыграли вничью с пребывающим в кризисе «Челси» (1:1) и загребским «Динамо» (тоже 1:1). Затем разгромно уступили в матче с «Миланом» (0:4).

При таком раскладе у «Ромы» есть весьма неплохие шансы выйти в следующую стадию турнира. За последние 10 туров в чемпионате Италии она потерпела всего лишь одно поражение во встрече с лидирующим «Наполи» (1:2). Также римляне четыре раза сыграли вничью. Во всех остальных матчах одержали победы, не пропустив ни одного мяча.

В результате «джаллоросси» поднялись на третье место в турнирной таблице. Отставание от располагающегося на второй строчке «Интера» составляет три очка. Единственное, что плохо — во встрече последнего тура с «Вероной» (1:0) получил травму основной центрфорвард римлян — Тэмми Абрахам.

К предстоящей встрече «Рома» подходит сразу без двух своих лучших бомбардиров. Ранее — в первой игре с «Зальцбургом» — получил повреждение и выбыл из строя Пауло Дибала, а ведь у римлян и без того имеются некоторые проблемы с результативностью. За 23 тура они забили всего 30 мячей — меньше всех среди команд топ-7 Серии А.

С другой стороны, немалую часть этих голов подопечные Жозе Моуринью забили после розыгрышей угловых. Стандарты могут помочь им добыть победу и в грядущей игре. Не будет лишним сказать, что португальский наставник, по обыкновению, грамотно играет от обороны. За эти же 23 тура его подопечные пропустили только 19 мячей. Меньше лишь у «Ювентуса» и лидирующего «Наполи».

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Предстоящая встреча обещает получиться нерезультативной. В целом у «красных быков» тоже полный порядок в обороне. За шесть туров группового этапа ЛЧ они лишь два раза пропустили больше одного мяча за матч. Предлагаем проверить П1 + ТМ 3.5 мяча за коэффициент 2.30. Поставить можно в букмекерской конторе «Фонбет», использовав фрибет 2000 рублей. Получить его может каждый зарегистрировавшийся пользователь.

Примечательно, что во встрече последнего тура Серии А с «Вероной» подопечных Жозе Моуринью освистали местные болельщики. Португалец остался недоволен их поведением. Тренер отметил, что болельщики либо не понимают, либо не хотят понимать обстоятельства. Так или иначе, у тренера есть хороший шанс вернуть их любовь. Главное — выиграть в предстоящем матче.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Рома» — «Зальцбург» 23 февраля 2023 года

У «Ромы» больше ресурсов и гораздо выше уровень соревнований. Также даёт ей солидное преимущество домашний стадион. За 11 туров дома римляне пропустили всего пять голов — меньше всех в Серии А. В первом матче «джаллоросси» местами смотрелись предпочтительнее «Зальцбурга». Думается, даже без двух лучших бомбардиров они сумеют как минимум перевести встречу в дополнительное время.

Ставка: победа «Ромы» в основное время и тотал меньше 3.5 мяча за 2.30.

Экспресс с коэффициентом 8.48.

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