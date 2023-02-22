«Ман Юнайтед» — «Барселона». 120 минут удовольствия даже без Педри и Гави!

23 февраля состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Барселона». Начало игры — в 23:00 мск. Аналитики «Фонбет» в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу манкунианцев можно с коэффициентом 2.25. Успех испанцев оценивают в 3.20. Ставки на ничью в основное время принимаются за 3.45.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «МЮ» — «Барселона» 23 февраля 2023 года

Букмекеры «Фонбет» считают, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65 в букмекерской конторе «Фонбет», а ещё воспользоваться фрибетом 2000 рублей. Чтобы его получить, нужно скачать приложение.

Анализ и прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Барселона» (23.02.2023)

Всего неделя прошла с момента первого матча, а уже 23 февраля нас ждёт ответная встреча между «МЮ» и «Барселоной». Игра пройдёт на старом добром «Олд Траффорд». Хозяева идут на третьей строчке в АПЛ, а каталонцы лидируют в испанской Примере. Первый матч порадовал нас забитыми голами и завершился ничьей — 2:2.

«МЮ» подходит к матчу на фоне отличной домашней победы 3:0 над «Лестером» в АПЛ. Команда Эрика тен Хага не знает поражений в последних восьми матчах во всех турнирах, а из последних 17 игр «Юнайтед» проиграли только одну. Более того, «МЮ» выиграл 14 из 15 последних домашних матчей.

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Если посмотреть на выступления англичан в Лиге Европы, то картина схожая. Шесть игр без поражений, четыре из пяти домашних встреч завершились победой «МЮ».

Что до «Барселоны», то она приехала в Манчестер, обыграв на выходных «Кадис» в Примере. «Барселона» забила два гола в конце первого тайма, а второй тайм сыграла по счёту. Команда Хави лидирует в Примере, опережая «Реал» на восемь очков. «Барса» выиграла 12 из последних 13 матчей во всех соревнованиях, а беспроигрышная серия команды достигла 18 матчей. Более того, «Барселона» выиграла все 11 последних выездных матчей, включая матчи Суперкубка Испании с «Бетисом» и «Реалом».

Другой вопрос, что в еврокубках у команды Хави пока не ладится. В прошлом сезоне последовал вылет от «Айнтрахта». В Лиге чемпионов — вылет из группы. Удастся ли сломать неудачный тренд?

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У «МЮ» точно не сыграет Кристиан Эриксен, есть сомнения по поводу физической готовности Гарри Магуайра, Антони и Антони Марсьяля. Но эти проблемы меркнут на фоне бед «Барсы». Хави придётся обойтись без травмированного Педри и дисквалифицированного Гави. Это незаменимые игроки в центре поля. Тренеру придётся поломать голову, чтобы придумать, как перестроить игру команды.

Потери каталонцев, безусловно, делают «МЮ» фаворитом, но качество атаки «Барселоны» на уровне. Роберту Левандовскому достаточно полушанса, чтобы огорчить соперника. Это матч, который вполне может закончиться с равным счётом для обеих команд после 90 минут. А что произойдёт в овертайме, а тем более в серии пенальти — предсказать практически нереально. Поставить на ничью в основное время в БК «Фонбет» можно за 3.45. Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей, выполнив простое условие.

Ставка: ничья за 3.45.

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