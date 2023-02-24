«Борнмут» — «Ман Сити». Холанд отыграется за неудачу в Лиге чемпионов

25 февраля состоится матч АПЛ «Борнмут» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 20:30 мск. Аналитики «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу команды Пепа Гвардиолы можно с коэффициентом 1.30. Успех хозяев оценён экспертами в 9.50. Ставки на ничью принимаются за 5.60.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Борнмут» — «Манчестер Сити» 25 февраля 2023 года

В «Фонбет» считают, что матч «Борнмут» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.45. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.80. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.07. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90. А ещё можно скачать приложение «Фонбет» и получить фрибет 2000 рублей, выполнив простое условие.

Анализ и прогноз на матч АПЛ «Борнмут» — «Манчестер Сити» (25.02.2023)

Перед 25-м туром АПЛ «Манчестер Сити» на два очка отстаёт от занимающего первое место «Арсенала», причём у того ещё и матч в запасе. Неделю назад «горожане» были шокированы, поскольку сенсационно потеряли очки в матче с «Ноттингемом».

Не удалось победить и в Лиге чемпионов: в Германии в матче с «РБ Лейпциг» также случилась ничья — 1:1. В этом сезоне «Манчестер Сити» зачастую теряет очки там, где не должен этого делать. Это может привести к тому, что победы в АПЛ и Лиге чемпионов пройдут мимо Гвардиолы и компании.

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Под горячую руку «Манчестер Сити» попадёт «Борнмут», идущий на 17-й строчке в АПЛ. У «Манчестер Сити» шесть побед подряд над этим соперником. В первом круге на своём поле команда Гвардиолы разгромила «Борнмут» 4:0. Вопросы были сняты ещё до перерыва: Гюндоган, Де Брёйне и Фоден отгрузили «вишням» три мяча, после перерыва случился ещё автогол.

Стоит отметить, что «Борнмут» пропустил больше всех в этом сезоне АПЛ — уже 44 гола. А ещё у команды большие проблемы с травмами: сразу восемь игроков находятся в лазарете. Правда, точно пропустят предстоящий матч только трое.

Впрочем, проблемы есть и у «Манчестер Сити». Де Брёйне и Ляпорт болеют и не сыграют в эти выходные, а Джон Стоунз залечивает травму бедра.

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«Борнмут» — сладкая булочка для разозлённого «Манчестер Сити». Самая пропускающая команда попадёт под горячую руку Пепа и компании. Вероятно, победа «Сити» будет крупной. Поставить на победу гостей с форой (-2.5) в «Фонбет» можно с коэффициентом 2.90. А ещё можно получить фрибет 2000 рублей. Достаточно скачать приложение «Фонбет» и выполнить простое условие.

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