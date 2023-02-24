«Волга» — «Зенит». Качество поля не в пользу Семака

25 февраля состоится матч 1/4 финала Кубка России «Волга» – «Зенит». Начало – в 14:30 мск. Эксперты букмекерской конторы «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Зенита» можно с коэффициентом 1.17. Успех «Волги» оценивается в 19.0. На ничью дают коэффициент 7.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/4 финала Кубка России «Волга» — «Зенит» 25 февраля 2023 года

Букмекерская контора «Фонбет» считает, что матч «Волга» – «Зенит» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.65. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.04. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.75.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Кубка России «Волга» — «Зенит» (25.02.2023)

«Зенит» неудачно выступил на групповом этапе Кубка России. Для команды с уровнем и амбициями петербуржцев пропустить вперёд себя не только «Спартак», но и «Крылья Советов» – это полный провал. Теперь действующий чемпион будет добираться до финала через Путь регионов и права на ошибку, в отличие от команд Пути РПЛ, он не имеет.

С учётом того, что еврокубковой нагрузки у «Зенита» нет, как-то странно, что Сергей Семак так отнёсся к Кубку России. Осенью была отчётливо видна разница в игре и настрое петербуржцев на оба турнира.

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Если в более статусном турнире сине-бело-голубые уверенно разбирались с соперниками, то в Кубке «Зенит» играл спустя рукава. Семак слишком сильно доверился ротации и поверил в глубину состава своей команды, за что и поплатился. Впрочем, вряд ли в клубе кто-то всерьёз расстроен случившимся.

«Зениту» попался очень скромный соперник по четвертьфиналу. Ульяновская «Волга» — один из главных аутсайдеров Первой лиги, куда она вернулась только в этом сезоне после длительного перерыва. По пути к финалу «Волга» прошла «Рубин», «Нефтехимик» и «Кубань», обыграв всех со счётом 2:1.

Понятное дело, что если оценивать уровень команд, то «Волга» и близко не соперник для «Зенита», но свои шансы у неё в этом матче есть. Чемпион не привезёт на игру оптимальный состав. Как минимум потому, что отбывают дисквалификацию за драку в матче со «Спартаком» Родригао, Вильмар Барриос и Малком.

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О том, что поле в Ульяновске не лучшего качества, не говорил только ленивый. Понятно, что это говорит не в пользу «Зенита». Команде, которая будет играть первым номером и много атаковать, на плохом газоне всегда тяжелее, чем тому, кто обороняется. Петербургским технарям-легионерам этот матч не понравится.

К тому же высказался об этом и сам Семак. Он рассказал, что команда тренируется на базе, чтобы быть готовой к качеству поля и погодным условиям. Также тренер «Зенита» добавил, что все эти факторы сыграют в пользу «Волги».

К выездным встречам в Кубке «Зенит» относился несерьёзно. Из трёх игр он выиграл только в одной – на выезде с «Факелом». Возможная недооценка соперника, ротация – всё это у чемпиона тоже присутствует. Плюс неизвестно, в какой форме сейчас сине-бело-голубые, поражение в матче с «Сепаханом» доверия не внушает.

Всё сводится к тому, что вместо логичной уверенной победы фаворита нас может ждать что-то другое. Не из-за того, что «Волга» будет так хороша, а потому что «Зенит» может на ровном месте сам создать себе проблемы. В Кубке петербуржцы вряд ли будут играть на пределе возможностей, тем более с таким соперником. Почему бы не рискнуть и не поставить на победу «Волги» с форой (+2)? В букмекерской конторе «Фонбет» на этот исход дают коэффициент 1.97, а ещё всем зарегистрировавшимся предлагают фрибет 2000 рублей.

Прогноз и ставки на матч 1/4 финала Кубка России «Волга» — «Зенит» 25 февраля 2023 года

При таких раскладах стоит присмотреться к ставкам на аутсайдера. Шансы на то, что «Волга» сможет пройти дальше, очень низкие, но и разгрома она допускать не должна. Вряд ли «Зенит» выиграет с разницей в два мяча или более, гостям не дадут проявить себя с наилучшей стороны многие факторы. Плюсовая фора на хозяев – хоть и рискованный, но вполне реальный вариант.

Ставка: победа «Волги» с форой (+2) за 1.97.

Экспресс с коэффициентом 10.94.

Александр Мостовой: «Локомотив» может исправить ситуацию в РПЛ.

Прогноз на матч «Валенсия» — «Реал Сосьедад» с коэффициентом 3.25.

Люк Уилкшир: Дзюба находится на задворках своей карьеры.

Прогноз на матч «Майнц» — «Боруссия» М с коэффициентом 3.50.