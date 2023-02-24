«Лестер» — «Арсенал». Артета продолжит доминировать

25 февраля состоится матч 25-го тура АПЛ «Лестер» — «Арсенал». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «канониров» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.71. Успех «лис» оценён экспертами в 4.90. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Лестер» — «Арсенал» 25 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Лестер» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.46. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» можно за 1.68.

Анализ и прогноз на матч 25-го тура чемпионата Англии «Лестер» — «Арсенал» (25.02.2023)

На фоне плей-офф еврокубковых турниров не будем забывать и о внутренних аренах. В английской Премьер-лиге на 25 февраля запланировано шесть встреч 25-го тура. В одной из них на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере местный «Лестер Сити» примет «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

За последние восемь туров в чемпионате Англии «Лестер» одержал только победы в матчах с «Астон Виллой» (4:2) и «Тоттенхэмом» (4:1). Также он не без удачи зацепился за ничейный результат во встрече с «Брайтоном» (2:2). Во всех остальных играх потерпел закономерные поражения и немало пропустил.

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За этот период времени в ворота подопечных Брендана Роджерса забили целых 16 мячей. Примечательно, что больше них в текущем сезоне пропускает только одна команда АПЛ — «Борнмут». Помогает «лисам» держаться на плаву хорошая результативность. За 23 тура они забили 36 мячей.

Впрочем, во встречах с качественно обороняющимися командами перестаёт функционировать и атакующая линия «Лестера». В четырёх из восьми последних туров АПЛ «лисы» не забивали. Хотя во встрече последнего тура с «Манчестер Юнайтед» они наиграли на гол.

Матч получился насыщенным событиями. На двоих команды нанесли целых 44 удара, что является рекордом сезона. Брендан Роджерс в послематчевом интервью отметил, что, реализуй его команды моменты — на поле была бы другая игра. В то же время потрясающий матч провёл голкипер манкунианцев Давид де Хеа. Испанец несколько раз спас свою команду.

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С другой стороны, в той встрече «МЮ» приходилось обходиться без ключевого игрока — Каземиро. Бразилец пропускал встречу из-за дисквалификации. Он получил красную карточку в игре 22-го тура с «Кристал Пэлас». Будь опорный полузащитник в строю, «красные дьяволы» наверняка чувствовали бы себя куда увереннее.

У «Арсенала» есть несколько немаловажных потерь. До сих пор отсутствуют Габриэл Жезус и Эмиль Смит-Роу. Хотя Микель Артета в недавнем интервью отметил, что игроки близки к возвращению в строй. Также стоит отметить, что в это трансферное окно «канониры» точечно усилились. Они подписали Жоржиньо, ранее выступавшего за «Челси».

Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что команда из Лондона не прогадала с трансфером. Итальянский футболист очень быстро освоился в новом клубе. Жоржиньо помог «канонирам» одержать очень важную победу в матче последнего тура чемпионата Англии с «Астон Виллой» (4:2).

Хавбек замечательно провёл весь матч. Однако в компенсированное ко второму тайму время он сотворил настоящий шедевр. Жоржиньо нанёс плотный дальний удар, после которого мяч от перекладины угодил в голкипера «львов» Эмилиано Мартинеса, а затем пересёк линию ворот. В результате гол стал победным.

Таким образом, «канониры» прервали непродолжительную серию неудач и вернулись на первое место в турнирной таблице. Отрыв от идущего следом «Манчестер Сити» составляет два очка. При этом у подопечных Микеля Артеты есть игра в запасе. Ввиду чемпионской гонки мотивации у них хоть отбавляй.

В предстоящем матче отчётливо проглядывается фаворит — «канониры». За 23 тура в АПЛ они потерпели меньше поражений, чем «лисы» за последние восемь. За эти 23 встречи лондонцы забили 51 гол. Скорее всего, они одержат в предстоящем матче результативную победу. П2 + ТБ 2.5 мяча принимается в букмекерской конторе «Фонбет» с коэффициентом 2.37.

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После победы во встрече последнего тура АПЛ с «Астон Виллой» Артета отметил, что его подопечные доминировали в матче. Также он поделился мыслями, что нужен был волшебный момент, и Жоржиньо его создал. По мнению специалиста, чтобы быть на вершине, необходимо выигрывать в матчах разными способами. Даже если важные голы придётся забивать на 94-й минуте.

Прогноз и ставки на матч 25-го тура английской Премьер-лиги «Лестер» — «Арсенал» 25 февраля 2023 года

На домашнем стадионе «Лестер» может попробовать дать отпор «канонирам». Вероятно, ему даже удастся забить один-два мяча. Однако проблемы оборонительного плана, скорее всего, помешают «лисам» зацепиться за очки. «Арсенал» прервал серию неудач и вновь вскарабкался на вершину турнирной таблицы. Точечное усиление приносит замечательные плоды. Лондонцы наверняка пребывают на эмоциональном подъёме, а также сверхмотивированы чемпионской гонкой. Полагаем, они одержат в грядущем матче результативную победу.

Ставка: победа «Арсенала» и тотал больше 2.5 мяча за 2.37.

Экспресс с коэффициентом 10.94.

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