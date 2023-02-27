«Ювентус» — «Торино». Без Влашича Миранчук не сможет остановить куражного Ди Марию

28 февраля состоится матч 24-го тура итальянской Серии А «Ювентус» — «Торино». Начало игры – в 21:45 мск. Аналитики букмекерской компании «Фонбет» отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Ювентуса» можно с коэффициентом 1.76, а успех «Торино» эксперты оценили в 4.90. Ничья доступна за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Ювентус» — «Торино» 28 февраля 2023 года

По оценке «Фонбет», матч не будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.68, а на тотал больше 2.5 мяча – за 2.27. На гол «Ювентуса» дают коэффициент 1.21. Если забьёт «Торино», сыграет коэффициент 1.69. Поставить на «обе забьют» можно за 2.09. Если вы скачаете приложение «Фонбет» и выполните простое условие, то получите фрибет 2000 рублей. Его можно использовать для ставки на этот или любой другой матч.

Анализ и прогноз на матч 24-го тура Серии А «Ювентус» — «Торино» (28.02.2023)

Туринское дерби завершает 24-й тур Серии А. Во вторник вечером сойдутся заклятые соперники — «Ювентус» и «Торино».

После того как с «Ювентуса» сняли 15 очков за финансовые нарушения, соперники оказались рядом в турнирной таблице Серии А. «Ювентус» идёт на восьмой позиции, «Торино» — на девятой, между земляками всего одно очко разницы.

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«Ювентус» во вторник реабилитировался перед болельщиками за унылую игру на своём поле, победив на выезде «Нант» в Лиге Европы — 3:0. Все три гола забил Анхель Ди Мария. Таким образом, беспроигрышная серия «Юве» достигла шести матчей: пять побед и одна ничья. Стоит также отметить, что «Ювентус» проиграл только 2 из 14 последних матчей в Серии А, одержав при этом 11 побед.

Впечатляет оборона команды Аллегри. Всего 17 пропущенных голов, меньше только у лидера — «Наполи». Однако гранд вынужден бороться за место в еврокубках из-за махинаций, которые проворачивало руководство.

«Торино» подходит к этой игре после разочаровывающей ничьей 2:2 с главным аутсайдером — «Кремонезе». «Быки» открыли счёт в первом тайме, но в итоге им пришлось отыгрываться. Здесь голевым пасом отметился Алексей Миранчук. А вообще «Торино» не в лучшей форме: только одна победа в четырёх последних матчах. В целом по сезону гранатовые играют нестабильно: восемь побед, семь ничьих и восемь поражений.

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Только пять команд забили меньше голов, чем «Торино» — 24. Группа атаки у команды Ивана Юрича очень приличная, но реализовать свой потенциал на все 100% пока не получается.

Примечательно, что статистика в дерби уничижительная для «Торино». Только 1 победа в 29 последних встречах с «Ювентусом» в чемпионате при 21 поражении. «Юве» имеет беспроигрышную серию из 15 матчей с «Торино» в Серии А.

У хозяев пропустит встречу Мануэль Локателли — он дисквалифицирован. Появление Фабио Миретти и Аркадиуша Милика под вопросом из-за травм. Список травмированных «Торино» куда шире: не стоит ждать на поле Роналдо Виейру, Николу Влашича, Этрита Беришу, Пьетро Пеллегри, Давида Зиму и Валентино Лазаро.

«Ювентус» ещё не потерял надежд побороться за место в зоне Лиги чемпионов, так что для Аллегри каждый матч в Серии А очень важен. Против статистики не попрёшь: «Торино» будет очень сложно набрать очки. Можно поставить на сухую победу «Ювентуса», чья оборона выглядит прекрасно. «Фонбет» даёт на этот вариант коэффициент 2.55. Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей.

Ставка: сухая победа «Ювентуса» за 2.55.

Экспресс с коэффициентом 10.16.

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