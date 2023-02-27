«Бристоль Сити» — «Ман Сити». Гвардиола проявит уважение к болельщикам

Тренер недавно отметил, что его команда ради фанатов должна выкладываться на полную при любом счёте. Похоже, голов будет много.

28 февраля состоится матч 1/8 финала Кубка Англии «Бристоль Сити» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «горожан» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.21. Успех «Бристоля» оценён экспертами в 13.0. Ставки на ничью принимаются за 7.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Англии «Бристоль Сити» — «Манчестер Сити» 28 февраля 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Бристоль Сити» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.37, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.87. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.02. Поставить на «обе забьют» можно за 1.98.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Кубка Англии «Бристоль Сити» — «Манчестер Сити» (28.02.2023)

Миновали матчи 25-го тура английской Премьер-лиги. В ожидании встреч 26-го тура обратим внимание на Кубок Англии. На 28 февраля запланированы четыре встречи 1/8 финала турнира. В самой поздней из них на стадионе «Эштон Гейт» «Бристоль Сити» примет «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

У «Бристоль Сити» глубокие корни, но бóльшую часть своего существования он провёл во втором по значимости дивизионе Англии. Последние несколько лет красно-белые занимают нишу в середине турнирной таблицы Чемпионшипа. На данный момент они располагаются на 13-й строчке.

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За 33 тура подопечные Найджела Пирсона добыли только 11 побед. Бóльшая их часть была одержана во встречах с располагающимися в нижней части турнирной таблицы командами. Также они 11 раз сыграли вничью и потерпели столько же поражений. За этот период времени забили 43 гола, что довольно прилично.

Впрочем, и пропустил «Бристоль Сити» немало — 41 мяч. Примечательно, что не так давно он подписал выступавшего за «Будё-Глимт» голкипера Никиту Хайкина. Впрочем, за новый клуб россиянин не провёл ещё ни одного матча. Его дебюта в предстоящей встрече, наверное, ожидать не стоит.

На предыдущих стадиях Кубка Англии Пирсон отдавал предпочтение основе, в частности 26-летнему ирландскому вратарю Максу О'Лири. На встречу с «Манчестер Сити» английский специалист наверняка вновь прибегнет к тому же стартовому составу, а также подберёт особые слова для мотивации.

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Обыграть одного из лидеров АПЛ для «зарянок» — огромное событие, но вот много ли шансов у них совершить сенсацию? Пожалуй, нет. После неудачного отрезка сезона «Манчестер Сити» сумел вернуться в победную колею и сократить отставание от возглавляющего турнирную таблицу «Арсенала» до двух очков. Правда, у «канониров» есть ещё игра в запасе.

За последние четыре тура в АПЛ «горожане» не потерпели ни одного поражения. Вничью они сыграли с «Ноттингем Форест» (1:1). Во всех остальных матчах одержали результативные победы, в том числе в игре с лидирующим «Арсеналом» (3:1). Хотя наиболее интересна победа подопечных Хосепа Гвардиолы в матче последнего тура с «Борнмутом» (4:1).

Во-первых, во встрече с «вишнями» в очередной раз отметился голом Эрлинг Холанд. Забитый мяч стал для него 33-м в 33 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Если брать только чемпионат Англии, то это был 27-й гол в 24-й игре. Таким образом, норвежец установил рекорд клуба по забитым мячам за один сезон в АПЛ.

Во-вторых, в послематчевом интервью Гвардиола сказал, что его подопечные должны бежать при любом счёте, будь то 3:0, 4:0 или даже 5:0. Тренер поделился мнением, что футболисты «Манчестер Сити» должны уважать своих болельщиков и выкладываться на полную вне зависимости от того, какие цифры горят на табло.

Вероятно, именно благодаря этому подходу испанского наставника «горожане» уже не первый год являются одним из самых результативных клубов в топ-5 лиг. За 38 матчей во всех официальных турнирах в этом сезоне у них целых 90 мячей. Сколько же они забьют в ворота «Бристоль Сити»?

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Наилучшим вариантом для ставки, на наш взгляд, является П2 + ТБ 3.5 мяча за коэффициент 2.16. История очных встреч насчитывает два матча. Команды встречались в 2018 году, в полуфинале Кубка лиги Англии. В первом матче «горожане» выиграли со счётом 2:1, во втором — 3:2.

Вероятно, в этот раз «зарянкам» также удастся отличиться. Встреча состоится на их домашнем стадионе. Да и пропускают в этом сезоне подопечные Хосепа Гвардиолы нередко. За 25 туров в АПЛ в их ворота было забито 25 мячей, что немало. Сами «горожане» наверняка забьют в районе трёх или четырёх мячей.

Прогноз и ставки на матч Кубка Англии «Бристоль Сити» — «Манчестер Сити» 28 февраля 2023 года

«Бристоль Сити» — середняк Чемпионшипа, который много пропускает. Избежать поражения в предстоящем матче ему вряд ли удастся. Можно лишь попытаться навязать борьбу и забить гол-два. И то не факт, что получится. У «Манчестер Сити» гораздо выше класс, а также куда больше ресурсов. Мощная линия атаки «горожан» во главе с Эрлингом Холандом наверняка устроит серьёзные испытание обороне «зарянок» и забьёт не меньше трёх мячей.

Ставка: победа «Манчестер Сити» и тотал больше 3.5 мяча за 2.16.

Экспресс с коэффициентом 10.16.

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