«Краснодар» – ЦСКА. Ивичу нечего терять

28 февраля состоится ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Краснодар» – ЦСКА. Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.42. Успех краснодарцев оценивается аналитиками в 2.89. Поставить на ничью предлагают за 3.35.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Краснодар» – ЦСКА 28 февраля 2023 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Краснодар» – ЦСКА получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал больше 2.5 мяча – за 2.09. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.29. Поставить на «обе забьют» можно за 1.81.

Анализ и прогноз на матч Кубка России «Краснодар» – ЦСКА (28.02.2023)

В последний день февраля состоится один из заключительных матчей 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России по футболу. В Краснодаре местный одноимённый клуб примет гостей из Москвы – ЦСКА. Стартовый свисток в матче будет дан в 19:30 мск.

Для Владимира Ивича первый блин всё-таки оказался комом. Это обычная ситуация, когда в команду приходит новый тренер посреди сезона и пытается привить свой игровой стиль так, чтобы он ещё и подходил имеющимся в составе футболистам. В Москве при неблагоприятных погодных условиях «Краснодар» пропустил три безответных гола и уступил заслуженно.

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При этом сербский специалист подчеркнул, что не так хорош был соперник, как его подопечные выступили плохо. «Быки» отнюдь не отсиживались на своей половине поля и статистически почти ни в чём армейцам не уступали. Однако было слишком много брака в центре поля, а индивидуально лидеры нападения себя не проявили.

В любом случае для «Краснодара» это был лишь первый официальный матч под руководством нового тренера, да ещё и на выезде. Отыграть три мяча будет действительно тяжело, но не попытаться хозяева не могут. Ивич наверняка учтёт ошибки первой игры и внесёт коррективы — в том числе и в стартовый состав.

«Краснодар» в нынешнем сезоне дома в Кубке России провалов не допускал. В трёх матчах одержал победы, но абсолютно разные. «Локомотиву» хватило и одного мяча (1:0), два пропустил «Пари НН», и в полной мере нападению удалось проявить себя с «Химками» (4:1). ЦСКА же не покидает стадион краснодарцев без пропущенного мяча на протяжении почти четырёх лет.

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Сейчас подопечным Владимира Федотова придётся больше заботиться об охране собственных ворот, чтобы предотвратить возможный камбэк. Однако понятно, что если хозяева побегут отыгрываться, то армейцы будут только рады поддержать атакующую активность. Первый матч показал, что с ресурсами впереди у них всё в порядке.

ЦСКА забивал и со стандартов, и благодаря джокеру, которым на этот раз выступил Антон Заболотный. В составе московской команды так или иначе успели проявить себя многие. Фёдор Чалов вновь был неудержим, сразу же забив свой 12-й гол в сезоне, Хесус Медина по обыкновению ассистировал. И только Хорхе Карраскаль выделился промахом с 11-метровой отметки.

Реализация у гостей по-прежнему оставляет желать лучшего, они вполне могли превратить ответный матч в формальность. И всё же видно, что Федотов грамотно распределил нагрузки во время зимних сборов – к первому официальному матчу команда подошла готовой и физически, и тактически.

Теперь осталось выяснить, насколько ЦСКА хватит в Краснодаре. В целом по сезону у красно-синих не лучшие показатели на выезде. В 7 из 11 последних матчей во всех турнирах они в лучшем случае забивали один гол. В то же время в Кубке России в основное время не проигрывают на протяжении шести встреч.

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Во вторник нас, скорее всего, ждёт классический сценарий после счёта 0:3 в первом матче. «Краснодару» важно показать реакцию после разгрома. Речь идёт даже не о выходе в следующую стадию, а просто о более яркой игре.

Отступать Владимиру Ивичу некуда, и он попытается сыграть смелее. ЦСКА в открытой манере и при хорошей погоде ответит парой колких выпадов. Ждём обоюдную результативность, но ещё у армейцев есть все шансы вновь не проиграть. Ставка «гости не проиграют и «обе забьют» идёт за 2.45.

Прогноз и ставка на матч Кубка России «Краснодар» – ЦСКА 28 февраля 2023 года

Первый официальный матч этих команд чётко показал, кто уже знает возможности своих футболистов, а кому ещё лишь предстоит наладить игровой механизм. У Владимира Ивича ещё много работы у руля «Краснодара», но сейчас его цель ясна – попытаться дома обыграть ЦСКА. Отыграть три мяча будет сложно, однако не пытаться нельзя, тем более что у «быков» есть кому забивать. Только и армейцы приедут на юг не греться, они способны снова сыграть с позиции силы. И добиться успеха.

Ставка: ЦСКА не проиграет и обе забьют за 2.45.

Экспресс с коэффициентом 10.16.

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