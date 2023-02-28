«Бристоль Сити» — «Манчестер Сити». Никакой пощады от Гвардиолы не будет

28 февраля состоится матч 1/8 финала Кубка Англии «Бристоль Сити» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 23:00 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «горожан» можно с коэффициентом 1.21. Успех «Бристоля» аналитики оценили в 13.0. Ставки на ничью принимаются за 7.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Англии «Бристоль Сити» — «Манчестер Сити» 28 февраля 2023 года

В «Фонбет» уверены, что матч «Бристоль Сити» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.37, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.87. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.02. Поставить на «обе забьют» можно за 1.98. Скачайте приложение «Фонбет», получите фрибет 2000 рублей и используйте его для ставки на этот или любой другой матч.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Кубка Англии «Бристоль Сити» — «Манчестер Сити» (28.02.2023)

«Бристоль Сити» ждёт большой матч! На своём поле команда Никиты Хайкина в рамках Кубка Англии примет «Манчестер Сити». И, кажется, если Пеп Гвардиола и устроит ротацию, то минимальную. Команда продолжает бороться за трофеи, но пока нет никаких гарантий, что они попадут в клубный музей.

«Манчестер Сити» продолжает погоню за «Арсеналом» в АПЛ. Она давно увенчалась бы успехом, но порой подопечные Гвардиолы допускают совершенно необъяснимые осечки, теряя очки на ровном месте. В Лиге чемпионов в первом матче 1/8 финала тоже не удалось добиться победы: ничья 1:1 с «РБ Лейпциг». Никто не сомневается в классе «горожан», но их поступь пока не чемпионская. А тут ещё злейшие враги из «МЮ» выиграли в минувшие выходные Кубок лиги. Раздражённость в «Манчестер Сити» достигла высокого уровня. Выместят ли её звёзды на клубе из Чемпионшипа?

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В своём последнем матче подопечные Гвардиолы разгромили «Борнмут» со счётом 4:1. Очередной гол забил Эрлинг Холанд, у него уже 27 мячей в 25 играх. Норвежский нападающий уже превзошёл показатель Серхио Агуэро, побив рекорд результативности клуба. А впереди ещё четверть сезона! Несмотря на все осечки, «Манчестер Сити» остаётся явным фаворитом на победу в Кубке Англии в этом сезоне.

Что касается «Бристоль Сити», то в прошлую субботу они одолели «Халл Сити» на своём поле. Команда Найджела Пирсона проводит неплохой отрезок, удалось подняться уже на 13-ю строчку в Чемпионшипе. Кажется, кризис преодолён. Ну а российские болельщики ждут дебюта Никиты Хайкина в воротах «Бристоль Сити». Пока команда играет удачно, поэтому россиянин ждёт свой шанс.

Класс команд несопоставим, а Пеп Гвардиола публично заявил, что команда должна играть на своём максимуме при любом счёте. Так что пощады «Бристолю» ждать не стоит. Возьмём победу «Ман Сити» и ТБ 2.5 гола. «Фонбет» даёт на такой исход коэффициент 1.53. Скачайте приложение «Фонбет», получите фрибет 2000 рублей и используйте его для ставки на этот или любой другой матч.

Ставка: победа «Манчестер Сити» и ТБ 2.5 гола за 1.53.

Экспресс с коэффициентом 16.75.

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