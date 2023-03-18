Экспресс на РПЛ с коэффициентом 11.6: Личка шокирует Абаскаля, Гончаренко на коне

18 марта пройдут очередные матчи РПЛ. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 11.6 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч РПЛ «Урал» — «Динамо» 18 марта

Весь прогресс «Урала» под руководством Виктора Гончаренко хорошо отображает тот факт, что фаворитом в этом матче эксперты называют именно его. Да, перевес минимальный, но для команды, которая ещё в конце осени была на дне турнирной таблицы – впечатляюще. И ведь действительно екатеринбуржцы значительно прибавили практически в каждом аспекте игры.

10 лучших прогнозов на сегодня.

У них рекордная серия без поражений, насчитывающая уже 16 матчей, а в РПЛ горечи поражений они не знают на протяжении девяти туров подряд. Оранжево-чёрные забивают в каждом официальном матче с конца ноября, а больше двух мячей за тот же период пропустили лишь однажды. «Динамо», конечно, будет давить классом, оно это умеет хорошо. Но не стоит забывать, что бело-голубые отправляются в Екатеринбург после очень сложной игры с «Зенитом» в Кубке России.

Подопечные Славиши Йокановича выиграли в серии пенальти и сейчас будут в хорошем настроении, однако некий элемент недооценки может присутствовать. Кроме того, «Динамо» не слишком успешно выступает на чужом поле, а в двух предыдущих встречах в чемпионате и вовсе проиграло – «Ростову» и «Краснодару». Разумеется, ставить на победу «Урала» рискованно, но мы возьмём его победу с форой (0) с коэффициентом 1.79.

Прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — «Спартак» 18 марта

У «Оренбурга» было достаточно времени для отдыха после уверенной победы над «Сочи» Курбана Бердыева. В домашнем матче даже с таким серьёзным соперником, как «Спартак», команда Марцела Лички может приложить усилия и рассчитывать на успех. За весь сезон «Оренбург» проиграл дома только один матч, ещё в середине июля «Крыльям».

Лучшие экспрессы на сегодня.

У «Спартака» вторая часть сезона началась с пяти матчей без поражений, но среди них были и такие, которыми не похвастаешься. Например, две ничьих с «Уралом», причём обе в домашних матчах. Минимальная домашняя победа над «Факелом», добытая с большим трудом. В последних матчах «Спартак» столкнулся с серьёзными проблемами и очень много ошибался, особенно в обороне.

Гости считаются фаворитом, но с этим утверждением можно поспорить. «Оренбург» дома далеко не подарок, он будет свежее и продолжает демонстрировать хорошую игру. «Спартак» пока не набрал форму, но уже успел потратить немало сил на Кубок и чемпионат, да и выездные матчи в этом сезоне не были козырем красно-белых. Предлагаем поставить на победу «Оренбурга» с коэффициентом 3.5.

Прогноз на матч РПЛ «Факел» — «Сочи» 18 марта

«Факел» продолжает бороться за выживание, но пока у него до сих пор в активе только одна победа, все попытки спастись выглядят как-то несерьёзно. Воронежцам удобнее пытаться зацепиться за ничью с фаворитами, нежели стабильно обыгрывать равных себе по уровню соперников. Результатов от этого немного, разве что забивают хозяева стабильно.

«Сочи» пока успел провести два диаметрально противоположных матча. Сначала была уверенная победа над ЦСКА, а потом разгромное поражение дома от «Оренбурга» со счётом 0:4. Оно стало одним из самых крупных поражений для команд под руководством Курбана Бердыева. Сейчас «барсам» нужно исправлять ситуацию, и соперник для этого подходящий.

Гости будут вынуждены атаковать и играть первым номером. Защита «Факела» не сильнейшая его сторона, и хозяева наверняка пропустят, но и сами могут наказать гостей. Всё сходится к тому, что матч должен получиться результативным с преимуществом гостей. Предлагаем поставить на тотал больше 2.5 мяча за 1.85.

Экспресс на матчи 18 марта

Ставка 1: победа «Урала» над «Динамо» с форой (0) за 1.79.

Ставка 2: победа «Оренбурга» над «Спартаком» за 3.50.

Ставка 3: ТБ 2.5 в матче «Факел» — «Сочи» за 1.85.

Общий коэффициент: 1.79 Х 3.50 Х 1.85 = 11.6.

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