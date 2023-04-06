«Торпедо» — «Факел». Пеп Клотет спасёт от бед?

8 апреля состоится матч 22-го тура РПЛ «Торпедо» – «Факел». Начало – в 14:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу воронежцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.31. Успех москвичей оценивается аналитиками коэффициентом 3.10. Поставить на ничью предлагают за 3.32.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Торпедо» — «Факел» 8 апреля 2023 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Торпедо» – «Факел» получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.71, а тотал больше 2.5 мяча – за 2.16. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.29. Поставить на «обе забьют» можно за 1.87.

Анализ и прогноз на матч РПЛ «Торпедо» — «Факел» (08.04.2023)

МИР Российская Премьер-лига. 22-й тур 08 апреля 2023, суббота. 14:00 МСК Торпедо М Москва Не начался Факел Воронеж Кто победит в основное время? П1 X П2

22-й тур чемпионата России по футболу стартует в субботу, 8 апреля. В программе первого игрового дня запланированы три матча, а первая встреча состоится в Москве, где местное «Торпедо» примет гостей из Воронежа – «Факел». Стартовый свисток в матче прозвучит в 14:00 мск.

В паузу на матчи сборных у руководства многих клубов возникает идея перемен. «Торпедо» тоже не осталось в стороне и решило, что спасать команду от вылета в оставшихся матчах стоит доверить новому тренеру. Так автозаводцев возглавил Жозеп Клотет, засветившийся ранее в ряде клубов Англии и Италии.

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Дебют у испанца не удался, ведь в первом же матче при нём «Торпедо» проиграло «Ростову» (1:2), при этом проводя больше тайма в большинстве. С учётом ресурсов хозяев, провальной ту игру назвать не получится, они много били по воротам и старались действовать быстро. Но в итоге важен результат – москвичи на последнем месте, и отставание от спасительной строчки уже 11 очков.

Оценивать «Торпедо» при Клотете пока рано. Тренер любит играть в энергичный быстрый футбол и развивать молодёжь, однако цели сейчас другие. Встреча с «Факелом» приобретает особое значение, ведь это не только соперник равного уровня, но и прямой конкурент в борьбе за выживание.

В целом «Торпедо» во втором круге выступает неплохо. Ни одного поражения с разницей больше чем в один мяч. Автозаводцы даже смогли отобрать очки у «Краснодара» (2:2) и хорошо смотрелись в матче с «Пари НН». Но вот с атакой необходимо что-то делать. В пяти турах РПЛ подряд на своём поле «Торпедо» не может забить ни одного мяча.

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«Факел» не сильно оторвался от москвичей в плане результатов. У него тоже всего две победы в активе, но с отрывом лучший показатель ничейных результатов в чемпионате – 11. Команда Дмитрия Пятибратова умеет вытаскивать результат на характере даже с соперниками высокого класса, но лишь на домашнем стадионе.

Важно отметить, что «огнеопасные» совершенно не умеют играть на выезде. В 10 матчах чемпионата в гостях они добыли всего четыре очка – ни одной победы, но ничьи с «Химками», «Сочи», «Крыльями Советов» и «Краснодаром». Во многом именно показатели гостевых встреч пока не позволяют «Факелу» выбраться из зоны прямого вылета, но отставание некритичное – всего четыре очка.

Впрочем, чего у воронежцев не отнять, так это старания. Обычно они пытаются играть осторожно, опираясь на оборону, но про атаку в нужный момент не забывают. В 8 из 10 гостевых матчей РПЛ они стабильно забивали хотя бы гол. Неудивительно, что у «Факела» лучшее нападение среди аутсайдеров – 27 голов. Лучше только у «Локомотива», но класс несопоставим.

У «Факела» хватает разнообразия в атаке, даже при отсутствии некоторых лидеров. Пока Максим Максимов остаётся в запасе, по-прежнему работает Георгий Гонгадзе. У россиянина шесть голов и три голевые передачи – он лучший бомбардир команды.

Матч двух равных команд со дна таблицы не обещает порадовать яркой игрой, но интрига в нём обеспечена. «Факел» идёт у экспертов фаворитом, однако игнорировать тот факт, что воронежцы не умеют играть на выезде, не стоит. Кроме того, в очных встречах с «Торпедо» воронежцы не могут победить на протяжении двух десятков официальных встреч. Без своего гола гости не останутся, но рассмотрим ставку «хозяева не проиграют и обе забьют» за 2.77.

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Торпедо» — «Факел» 8 апреля 2023 года

«Торпедо» не смогло преподнести сенсацию в первом матче под руководством нового тренера с «Ростовом», но в игре с равным соперником есть шанс на успех. «Факел» плохо играет на выезде. Забивают «огнеопасные» стабильно, однако ставить на их победу в Москве рискованно. Автозаводцы уже много лет не уступают воронежцам в личных встречах и рассчитывают продлить серию. Ждём равной игры с обоюдной результативностью. И верим, что хозяева добудут минимум одно очко.

Ставка: «Торпедо» не проиграет и обе забьют за 2.77.

Экспресс с коэффициентом 9.74.

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