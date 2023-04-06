«Авангард» — «Ак Барс», четвёртый матч. Ткачёв и Радулов скрасят концовку

Обе команды хорошо прибавляют в третьем периоде. Эта встреча не станет исключением.

7 апреля состоится матч 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина «Авангард» — «Ак Барс». Начало – в 16:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу омичей в основное время можно с коэффициентом 2.11. Победа казанцев по итогам 60 минут оценивается в 3.18.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф КХЛ «Авангард» — «Ак Барс» 7 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что встреча «Авангард» — «Ак Барс» не получится результативной: тотал меньше 4.5 шайбы идёт за 1.74, а тотал больше 4.5 шайбы — за 2.12. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 3.78.

Анализ и прогноз на матч Кубка Гагарина «Авангард» — «Ак Барс» (07.04.2023)

7 апреля в Омске на ледовой площадке «Джи-Драйв-Арена» скрестят клюшки хоккеисты «Авангарда» и «Ак Барса». Арбитр проведёт стартовое вбрасывание в 16:30 мск. Вперёд в серии вышли подопечные Билялетдинова — 2-1.

Большинство зрителей арены в Омске вряд ли сомневались в победе «ястребов» почти до середины третьего периода. Они вели со счётом 2:0, но на 55-й минуте пропустили первый гол, а на 57-й минуте — второй. В ключевой момент на счету Радулова гол и результативная передача. В овертайме же Шипачёв поставил точку.

Кучеров разбил камеру после удаления в матче с «Рейнджерс».

Тренерскому штабу «Авангарда» придётся проделать большую работу. Есть претензии к спецбригаде большинства.

Клуб из Омска уже в первом периоде получил отличную возможность выйти вперёд. Соперник трижды нарушил правила, но подопечные Кравца не использовали выпавшие шансы. Они постоянно бросали по воротам, однако действовали без привычного креатива, что позволило голкиперу «барсов» легко отводить угрозы.

Два очка Задорова позволили «Калгари» остаться в борьбе за плей-офф.

Михаил Кравец на пресс-конференции назвал причину поражения. Тренер явно ждёт большего от второго и третьего звеньев. В плей-офф команду не может тянуть только одна тройка: Ткачёв — Буше — Найт. Четвёртая встреча покажет, как восприняли критику хоккеисты «Авангарда».

С другой стороны, стоит отметить самоотверженность игроков «Ак Барса». Они выдержали сложнейшее испытание в меньшинстве, остановив снайперов «Авангарда».

Тем не менее лидеры «барсов» основательно «наелись» за этот сложный отрезок первого периода и сумели организовать контригру лишь в заключительной 20-минутке. Билялетдинову пришлось проводить короткие смены, чтобы привести команду в нормальное физическое состояние.

Вторым нестандартным решением тренера стала новая роль Радулова. 47-й номер «барсов» чаще действовал в подыгрыше, и его умная передача позволила Евсееву забросить первую шайбу в ворота «Авангарда». Отметим, что Никита заменил в составе опытного Войнова.

«Авангард» и «Ак Барс» провели 75 личных встреч. Небольшое преимущество на стороне гостей: у казанцев 41 победа, а омичи записали в актив 34 выигранных матча. Разница заброшенных шайб — 179:161 в пользу «барсов».

«Авангард» традиционно сильно проводит решающий отрезок матча. В шести последних встречах в заключительной 20-минутке заброшено минимум две шайбы. В минувшей встрече и «Ак Барс» подтвердил своё умение прибавлять перед финальной сиреной. Поставим на тотал больше 1.5 шайбы в третьем периоде за коэффициент 1.97.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Авангард» — «Ак Барс» 7 апреля 2023 года

Соперники находятся в идеальных физических кондициях, что позволяет поддерживать высокий темп на заключительном отрезке игры. В каждом из трёх матчей текущей серии плей-офф между «Авангардом» и «Ак Барсом» в третьем периоде хоккеисты забрасывали минимум две шайбы. Исходя из напряжённого характера взаимоотношений, весьма вероятно, что тренд получит продолжение.

Ставка: тотал больше 1.5 шайбы в третьем периоде за 1.97.

Экспресс с коэффициентом 9.74.

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