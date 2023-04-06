«Волгарь» — «Рубин». Уткульбаев справляется

Без боя тренер не уступит своё место Андрею Талалаеву. Он мечтал о выходе в РПЛ с казанцами, и то были не пустые слова.

7 апреля состоится матч 26-го тура Первой лиги «Волгарь» — «Рубин». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу казанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90. Успех астраханцев оценён экспертами в 4.00. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги «Волгарь» — «Рубин» 7 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч Первой лиги «Волгарь» — «Рубин» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.74. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.52. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52. Поставить на «обе забьют» можно за 1.93.

Анализ и прогноз на матч 26-го тура Первой лиги «Волгарь» — «Рубин» (07.04.2023)

Сезон стремительно близится к завершению. В Первой лиге идёт активная борьба за выход в РПЛ. На 7 апреля запланирована встреча, которая откроет программу 26-го тура. На стадионе «Центральный» в Астрахани местный «Волгарь» примет «Рубин». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

«Волгарь» во второй половине сезона набрал неплохой ход. За последние девять туров в Первой лиге клуб проиграл только «Балтике» (1:2) и «Енисею» (тоже 1:2). Также он сыграл вничью с «Родиной», «Нефтехимиком» и «Кубанью» (во всех трёх случаях 1:1).

Гогниев заявил, что извинился перед игроками «Химок» при расставании.

Победы подопечные Андраника Бабаяна одержали в матчах с «Краснодаром-2» (2:0), махачкалинским «Динамо» (2:1), «Уфой» (1:0) и «Волгой» из Ульяновска (3:0). Таким образом, они поднялись на пятую строчку в турнирной таблице, сократив отставание от располагающейся на четвёртом месте «Алании» до трёх очков.

Мотивации у «Волгаря» предостаточно, ведь есть реальный шанс побороться за путёвку в РПЛ. Но вот ресурсов у него, откровенно говоря, мало. К слову, этой зимой команда из Астрахани лишилась подспорья своего лучшего бомбардира Ильи Стефановича. Он перешёл в московское «Торпедо».

На вырученные с продажи нападающего средства «Волгарь» приобрёл ряд новобранцев, в том числе опытного полузащитника «Кубани» Дениса Ткачука, а также экс-игрока московского «Динамо» Даниила Липового. В целом астраханцы неплохо компенсировали потерю Стефановича. Тем не менее глобально сильнее их состав не стал.

«Торино» не будет выкупать Миранчука и Влашича.

Немаловажно и то, что новичкам требуется время на адаптацию и привыкание к стратегии Бабаяна. Усложняет их освоение то, что специалист пропустил последние два матча из-за операции. Сообщается, что он уже выписан из больницы, но как скоро сможет вернуться — зависит от самочувствия.

«Рубин» уже 13 туров в Первой лиге не знает поражений. Причём в первых шести матчах руководил Леонид Слуцкий, а в последующих семи – Юрий Уткульбаев. Последний тренер с большим энтузиазмом высказывался о работе в клубе и грезил о выходе в РПЛ. Однако недавно появилась информация о том, что он может быть отправлен в отставку вслед за Слуцким.

Сообщалось, что руководство казанцев недовольно тем, что команда в последних трёх турах Первой лиги сыграла вничью — на выезде с «КАМАЗом» (0:0) и «Аланией» (тоже 0:0), а на домашнем стадионе с «Велесом» (1:1). Также говорилось о том, что тренером недоволен основообразующий костяк «Рубина».



По сведениям источника, Уткульбаев уже был поставлен в известность. Утверждается, что новым главным тренером клуба может стать Андрей Талалаев, который некоторое время назад был уволен из московского «Торпедо». Новость довольно противоречивая, ведь в общем и целом дела у «Рубина» идут хорошо.

Ничейные результаты никак не отразились на положении казанцев в турнирной таблице. Они по-прежнему идут на втором месте. Да и генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов в недавней пресс-конференции опроверг информацию об увольнении Уткульбаева. Он отметил, что команда в штатном режиме готовится к матчу с «Волгарём».

До сих пор смены наставника не произошло, а значит, у Уткульбаева как минимум есть шанс доказать свою состоятельность. Если у него и имеются какие-либо разногласия с подопечными, то мотивация в виде борьбы за выход в РПЛ наверняка поможет их урегулировать. Поставить на победу казанцев можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. В начале сезона они уже обыгрывали «Волгарь» (3:2).

Украина на семь мест опережает Россию в рейтинге ФИФА.

Как мы уже отметили ранее, у астраханцев сильно ощущается нехватка резервов. Неплохие результаты на последнем отрезке сезона не должны вводить в заблуждение. Набрали очки подопечные Бабаяна преимущественно в матчах с аутсайдерами. В играх с сильными соперниками они регулярно сталкиваются с проблемами и терпят поражения.

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «Волгарь» — «Рубин» 7 апреля 2023 года

Несмотря на то что встреча состоится в Астрахани, предпочтительнее выглядит «Рубин». У него сильнее состав, а также лучше результаты как на последнем отрезке сезона, так и на дистанции. Нагнетают обстановку лишь слухи об увольнении Уткульбаева, но вряд ли они скажутся на тонусе не проигрывающих 13 туров кряду казанцев. «Волгарь» не так давно лишился своего лучшего бомбардира, а новобранцам требуется время на освоение. В последней очной встрече он потерпел поражение. Всё ведёт к тому, что уступит и в этот раз.

Ставка: победа «Рубина» за коэффициент 1.90.

Экспресс с коэффициентом 9.74.

Малком назвал главную причину неудачи в «Барселоне».

Прогноз на матч «Ахмат» — «Урал» с коэффициентом 3.36.

Прогноз на матч «Севилья» — «Сельта» с коэффициентом 3.38.

Малком высказался о возможном возвращении Месси в «Барселону».