«Балтика» — «Родина». Игнашевич готовится к РПЛ

7 апреля состоится матч 26-го тура Первой лиги «Балтика» — «Родина». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу калининградцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.63. Успех москвичей оценён экспертами в 5.80. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги «Балтика» — «Родина» 7 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч Первой лиги «Балтика» — «Родина» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96. Поставить на «обе забьют» можно за 2.30.

Анализ и прогноз на матч 26-го тура Первой лиги «Балтика» — «Родина» (07.04.2023)

Настала самая интересная — заключительная — часть сезона. В Первой лиге на 7 апреля запланированы две встречи 26-го тура. В самой поздней из них на стадионе «Калининград» померяются силами «Балтика» и московская «Родина». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

Благодаря Сергею Игнашевичу «Балтика» достигла огромного прогресса. В прошлом сезоне легендарный экс-защитник ЦСКА осваивался и занимался перестройкой, работая над комплектацией состава, а также игрой команды в целом. Вклад в будущее полностью себя оправдал.

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Сейчас калининградцы возглавляют турнирную таблицу второго по силе дивизиона России. Отрыв от идущего вторым «Рубина» солидный — целых шесть очков. В первую очередь восхищает стабильность «Балтики». За 25 туров в Первой лиге она потерпела всего лишь одно поражение — в матче 1-го тура с «Велесом» (1:2). Причём на выезде.

Также подопечные Игнашевича 10 раз сыграли вничью. К предстоящему матчу «Балтика» подходит в отменной форме. В семи из девяти последних матчей Первой лиги она одержала уверенные победы, в частности, за счёт поддержки болельщиков.

Посещаемость домашних матчей калининградцев заслуживает отдельного внимания. На них приходит больше фанатов, чем на многие игры в РПЛ. Например, центральный матч 20-го тура РПЛ ЦСКА — «Зенит» посетило меньше зрителей, чем встречу между «Балтикой» и «КАМАЗом».

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Безусловно, это не в последнюю очередь связано с отсутствием Fan ID в Первой лиге. Однако стоит отметить и преданность фанатов, а также великолепную работу «Балтики» по их привлечению. К слову, она претендует сразу на три награды Sport Business Awards в номинациях «Креатив года», «SMM года» и «Матчдэй года».

«Родина» не столь успешна. Неудивительно, ведь для неё это дебютный сезон в Первой лиге. В стартовых 15 турах подопечные Дмитрия Парфёнова одержали лишь две победы, а также пять раз сыграли вничью.

Затем москвичи выдали хороший отрезок, обыграв ряд аутсайдеров и нескольких середняков. За счёт этого они поднялись на 13-ю строчку в турнирной таблице. Вот только белой полосе «Родины», как выяснилось, не суждено было длиться долго. В последних двух турах она уступила «Краснодару-2» (0:1) и «Акрону» (1:3).

Не исключено, что неудачная серия затянется до самого конца сезона. Команде из Москвы пока что не хватает опыта и сбалансированности состава. Вероятно, в следующем сезоне ей удастся достичь большего. Дело в том, что с «Родиной-2» работает бывший тренер юношеской команды «Барселоны» Франк Артига.

Артига выиграл 12 чемпионских титулов в юношеском и молодёжном футболе Испании, а также внёс солидный вклад в подготовку большого количества известных игроков. Вполне вероятно, что в ближайшем будущем ему удастся раскрыть несколько талантов и подготовить их для выступлений за первую команду «Родины».

Явным же фаворитом предстоящего матча выглядит «Балтика». Поставить на её победу и тотал больше 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.37. В начале сезона команды встречались в Москве. Победу тогда одержали калининградцы — 2:1. Скорее всего, нечто подобное будет и в этот раз.

Ждём, что подопечные Сергея Игнашевича порадуют результативностью. За 25 туров они забили в ворота соперников 45 мячей. 12 из них — Гедеон Гузина. На данный момент босниец возглавляет таблицу лучших бомбардиров Первой лиги. Примечательно, что именно он стал главным героем последней очной встречи, забив победный мяч.

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У «Родины» тоже довольно неплохо обстоят дела с результативностью. За 25 туров она забила 27 голов. Девять из них записал на свой счёт Иван Тимошенко. Нападающий располагается на четвёртом месте в списке лучших бомбардиров Первой лиги. Вот только пропустили москвичи ещё больше, чем забили сами, — 32 мяча.

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «Балтика» — «Родина» 7 апреля 2023 года

«Балтика» является главным претендентом на выход в РПЛ. У неё замечательные результаты на дистанции и полный порядок с результативностью. На домашнем стадионе калининградцы наверняка обыграют «Родину» и забьют немало голов. У москвичей многообещающее будущее, но прямо сейчас они располагаются в нижней части турнирной таблицы. К предстоящему матчу подопечные Парфёнова подходят с двумя поражениями кряду. В то, что им удастся зацепиться хотя бы за ничью, верится с трудом.

Ставка: победа «Балтики» и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.37.

Экспресс с коэффициентом 9.74.

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