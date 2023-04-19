«Ницца» — «Базель». Нужен Пруцев!

С Егором шансов пройти дальше могло быть больше. А так швейцарский клуб попрощается с турниром.

20 апреля 2023 года состоится ответный матч 1/4 финала Лиги конференций «Ницца» — «Базель». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекерская контора «Фонбет» считает фаворитами хозяев: поставить на победу французского клуба можно с коэффициентом 1.50. Шансы швейцарцев оценены в 6.60. Заключить пари на ничью предлагается за 4.20.

Лучшие прогнозы на Лиги конференций.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/4 финала Лиги конференций «Ницца» — «Базель» 20 апреля 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Ницца» — «Базель» будет результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.00. Ставки на то, что лондонцы победят со счётом 2:0, принимаются за 7.00 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций «Ницца» — «Базель» (20.04.2023)

В четверг вечером «Ницца» и «Базель» встретятся на «Альянц Ривьере» в ответном четвертьфинальном матче Лиги конференции. Первая встреча в Швейцарии завершилась со счётом 2:2. Ничья оставляет шансы обеим командам.

«Ницца» подходит к этому матчу, находясь не в лучшей форме. Поражение со счётом 0:1 «Бресту» в выходные означает, что команда не выиграла ни одной из пяти последних встреч во всех соревнованиях.

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Несмотря на плохую форму и результаты в последних играх, «Ницца» неплохо смотрится в Лиге конференций. Она не проигрывает в пяти матчах этого турнира, а также уступила всего один раз в десяти последних встречах ЛКФ.

Подопечные Дидье Дигара даже радовали неплохой результативностью, забив не менее двух голов в четырёх из пяти последних игр Лиги конференции.

У «Ниццы» неоднозначная статистика домашних матчей в этом турнире, хотя она и одержала две подряд победы на своём поле в ЛКФ.

«Базель», как и их хозяева, подходит к этой игре на фоне неудачных выступлений в последних матчах.

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Команда недавно сыграла вничью с «Янг Бойз» со счётом 2:2. Это означает, что клуб не может выиграть в четырёх последних матчах, но три встречи заканчивались ничейным результатом.

Однако «Базель» в последнее время был результативен в еврокубках, так как в четырёх последних матчах Лиги конференций он забивал не менее двух голов.

Швейцарский клуб понимает и видит свои проблемные места. Поэтому недавно сделал предложение «Црвене Звезде». «Базель» хочет купить полузащитника Егора Пруцева. Клуб предложил за россиянина € 2 млн.

Сербская команда отклонила это предложение, потому что хочет получить минимум € 3 млн. Думается, он мог бы добавить креатива «Базелю».

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Мы прогнозируем, что «Ницца» вернёт доверие болельщиков, одержав победу в результативном матче и забронировав себе место в полуфинале Лиги конференций. Ставки на победу французского клуба и тотал больше 2.5 мяча принимаются с коэффициентом 2.35 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Ниццы» и тотал больше 2.5 мяча за 2.35.

Экспресс с коэффициентом 11.22.

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