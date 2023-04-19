«Даллас» — «Миннесота», второй матч. Капризова трудно напугать

«Старз» думают, что жёсткая игра с Кириллом поможет его остановить, но он видел и не такое!

20 апреля состоится второй матч 1/8 финала плей-офф НХЛ «Даллас Старз» — «Миннесота Уайлд». Начало встречи — в 4:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Старз» в основное время можно с коэффициентом 2.15, а успех «Уайлд» идёт за 3.00. На ничью предлагают поставить за 3.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/8 финала плей-офф НХЛ «Даллас Старз» — «Миннесота Уайлд» 20 апреля 2023 года

Букмекеры не считают, что матч НХЛ «Даллас Старз» — «Миннесота Уайлд» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.00, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.81. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 12.0.

Анализ и прогноз на матч плей-офф НХЛ «Даллас» — «Миннесота» (20.04.2023)

В Национальной хоккейной лиге на 20 апреля запланировано четыре матча плей-офф Кубка Стэнли. Отдельное внимание стоит уделить второй игре между «Далласом» и «Миннесотой», которая пройдёт на льду «Американ Эйрлайнc-центра» в Далласе. Первое вбрасывание состоится в 4:30 мск. Счёт в серии 1-0 в пользу «Уайлд».

Первый матч серии соперников получился с обилием борьбы и моментов, но удача оказалась на стороне «Миннесоты» (3:2 ОТ). Кирилл Капризов под занавес первого периода забросил шайбу в большинстве. Во втором периоде Роопе Хинц и Джейсон Робертсон вывели «Даллас» вперёд — 2:1.

Капризов установил необычное достижение в плей-офф НХЛ.

Ответ гостей последовал спустя 10 минут. Сэм Стил с передачи Густава Нюквиста сравнял счёт. В третьем периоде соперники голами не отметились. Победную шайбу забросил Райан Хартман во втором овертайме на 93-й минуте матча с передачи Сэма Стила.

У «Миннесоты» в воротах играл Филип Густавссон, он в регулярке за 39 встреч пропустил 81 шайбу, в среднем это не более двух голов за матч, при 93,1% отражённых бросков. Дин Эвасон не прогадал с выбором голкипера на первый матч.

Соперники друг друга стоят, и выделить фаворита трудно, по первому матчу это было заметно. Хотя в регулярке за четыре очные встречи преимущество было на стороне «Далласа». «Старз» вряд ли захотят ехать в Сент-Пол при счёте 0-2 в серии. В то же время и «Миннесота» понимает важность второй игры.

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При этом у «Далласа» в первом матче отличились основные лидеры и звёзды. Они и продолжат натиск и будут докучать воротам соперника. У «Миннесоты» же, помимо Кирилла, вся команда старалась и показала себя как единое целое. Они подняли свой уровень игры. Серия игр без Кирилла под занавес регулярного чемпионата это доказала.

Мы во втором матче серии рекомендуем ставку на то, что «Миннесота» не проиграет в основное время и тотал будет меньше 6.5 шайбы, за 2.38. У гостей вратарская линия впечатлила, не говоря уже об отменной командной работе.

Конечно, дома хозяева играют здорово — 22 победы за 41 встречу в регулярке. Однако гости на выезде одержали 21 победу и доказали, что хорошо выступают на выезде в первой встрече. Поэтому пока перестрахуемся комбинированной ставкой.

Миро Хейсканен высказался, что нужно играть жёстче с Кириллом Капризовым. Ему нельзя давать много пространства. Матч показал, что «Миннесота» готова давать отпор, но выбыл Йоэль Эрикссон Эк. Неприятная новость, но гости не опускают руки.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Даллас» — «Миннесота» 20 апреля 2023 года.

Соперники в первой игре не скупились на борьбу и моменты, поэтому встреча перешла в овертайм. Удача была на стороне гостей, но выделить фаворита по-прежнему трудно. «Уайлд» показали отменную командную работу, и вратарская линия была на высоте. Думается, продолжат клубы в том же духе. Хозяева постараются навязать свою игру, но у «Миннесоты» есть чем ответить.

Ставка: «Миннесота» не проиграет и тотал меньше 6.5 шайбы за 2.38.

Экспресс с коэффициентом 11.22.

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