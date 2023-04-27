«Краснодар» — «Урал». Магия Гончаренко иссякла

Тренера екатеринбуржцев не узнать, а ведь многие сравнивали его с волшебником.

29 апреля состоится матч 25-го тура РПЛ «Краснодар» – «Урал». Начало – в 19:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу краснодарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.84. Успех екатеринбуржцев оценивается аналитиками коэффициентом 4.05. Поставить на ничью предлагают за 3.75.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Краснодар» — «Урал» 29 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Краснодар» – «Урал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44. Поставить на «обе забьют» можно за 1.73.

Анализ и прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Урал» (29.04.2023)

В программе второго игрового дня 25-го тура чемпионата России по футболу запланированы четыре матча. Один из них пройдёт в Краснодаре, где местный одноимённый клуб примет гостей из Екатеринбурга – «Урал». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

В «Краснодаре» пока в полной мере оправдывает себя тренерская перестановка. Команда Владимира Ивича во втором круге идёт ровным ходом, демонстрируя яркий атакующий футбол. Не разочаровывают и результаты. В дебютном матче серба «быки» проиграли ЦСКА в Кубке России (0:3), но это единственное разгромное поражение при нём.

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Всего в 12 матчах «Краснодар» проиграл только три раза: ЦСКА (0:3), «Локомотиву» (2:3) и «Спартаку» (3:4). В последнем туре «быки» упускали преимущество в два мяча. Лёгкая потеря концентрации в середине второго тайма свойственна хозяевам, однако далеко не каждый соперник способен этим воспользоваться.

Важно отметить, что краснодарцы хорошо справляются со сложным графиком. В Кубке России они в самой концовке упустили победу в матче с «Крыльями Советов», но были точнее в серии пенальти. В чемпионате по-прежнему стремятся финишировать минимум в пятёрке сильнейших. Но для этого необходимо набирать очки в ближайших турах.

С «Уралом» у хозяев давно не возникает никаких проблем. Три победы подряд при среднем показателе больше двух забитых мячей. «Краснодар» является самой результативной командой РПЛ во втором круге – забито 25 голов в девяти играх. Что не удивительно, ведь в прекрасной форме находятся Джон Кордоба и Эдуард Сперцян – армянский форвард забивал в двух матчах подряд, а у колумбийца девять очков в семи матчах.

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«Уралу» справиться с таким натиском будет тяжело. Команда Виктора Гончаренко в худшем состоянии с осени, что ожидаемо сказывается на результатах. Переломным моментом стала игра с «Динамо» (0:1) в марте, которая прервала беспроигрышную серию гостей. Гончаренко сорвался на судье и пропустил три матча из-за дисквалификации. С того момента клуб выиграл только раз.

Может создаться впечатление, что екатеринбуржцы делают ставку на Кубок России. В первом матче финала они добились ничьей с ЦСКА на выезде (1:1). Это была лучшая игра по качеству за долгое время – армейцы отыгрались с пенальти лишь в самой концовке. Впереди ответная встреча дома, а возможность выиграть трофей – особая мотивация.

Тем не менее ситуация в чемпионате не позволяет оранжево-чёрным расслабляться. До зоны вылета всего три очка отрыва. Они слишком долго пытались выбраться со дна, чтобы вновь обеспечить себе нервную концовку сезона. Преимуществом является разве что уровень ближайших соперников: в оставшихся матчах «Пари НН», «Крылья Советов», «Химки», «Оренбург» и «Сочи».

Едва ли «Урал» будет всерьёз настраиваться на предстоящую встречу перед ЦСКА. У него пять поражений в пяти последних играх РПЛ. Три из них с сухим счётом, но атака всё-таки активизировалась – удалось забить по голу в ворота «Ростова» и всё того же ЦСКА. На сей раз они тоже постараются сыграть активно, но без лишней агрессии.

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В четырёх последних матчах чемпионата России «Урал» пропускал минимум два гола, а в личных встречах с «Краснодаром» подобная серия равна трём играм. «Быки» выступают дома, они очень мотивированы показать реакцию на поражение от «Спартака», поэтому давить будут весь матч. При этом оборона хозяев не выглядит сейчас непроходимой. Не станем прогнозировать победу одной из команд, однако хорошо смотрится ставка на обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.18.

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Краснодар» — «Урал» 29 апреля 2023 года

«Урал» настроен на сенсацию в Кубке, так как не проиграл в первом матче полуфинала с ЦСКА на выезде и мыслями наверняка будет в ответной встрече. Благо календарь на остаток сезона и отрыв в три очка позволяют расставлять приоритеты таким образом. В то же время у «Краснодара» хватает запаса прочности, чтобы вести борьбу во всех турнирах. «Быки» в отличной форме, забивают больше всех во втором круге и на одном голе явно не остановятся вновь. Тем не менее пропускают подопечные Ивича тоже регулярно, поэтому ждём яркую игру.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.18.

Экспресс с коэффициентом 6.42.

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