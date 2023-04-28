Экспресс на 28 апреля с коэффициентом 10.9: Йоканович наконец покажет яркую игру

28 апреля пройдут очередные матчи в европейских футбольных чемпионатах. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 10.9 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч РПЛ «Динамо» – «Факел»

Вторая часть сезона у «Динамо» началась неплохо, но дальше команда Славиши Йокановича сбавила обороты. В Кубке толком ничего не получилось, в РПЛ на фоне прямых конкурентов москвичи выступили слабо. За весь апрель из хороших результатов была только победа над «Пари НН», кризисной командой, которая борется за выживание. Отчасти хорошим результатом можно было назвать и ничью со «Спартаком», но там динамовцы могли претендовать на большее, чем всего одно очко.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Факел» идёт на серии из четырёх матчей без побед, и над командой постепенно сгущаются тучи. Шансов вырваться из зоны вылета крайне мало, тут бы уже просто сохранить место в переходных матчах, а не спуститься до прямого вылета под напором «Химок», которые отстают всего на одно очко. В домашнем матче с «Оренбургом» воронежцы отыграли плохо, их в очередной раз подвела оборона.

На выезде «Факел» очень редко цепляется за очки, а если попадает на серьёзного соперника, то может пропустить и три, и четыре мяча. Без забитого мяча в гостях воронежцы уходят не так уж часто, но на результат это не влияет. В последнее время матчи «Динамо» в РПЛ были результативными, этот не станет исключением. Тут и сами москвичи могут забить много, и соперник такой, что не станет отсиживаться в обороне, просто потому, что всё равно не выдержит давления. Предлагаем поставить на тотал больше 3.5 мяча за 2.70.

Прогноз на матч Бундеслиги «Бохум» — «Боруссия» Д

Бохум является ближайшим к Дортмунду городом, и поэтому матчи местной команды с «Боруссией» носят статус дерби. Несмотря на разницу в классе, «Боруссия» часто теряла очки в играх со своим своенравным соседом, как это произошло почти год назад, когда на своём поле дортмундцы уступили со счётом 3:4. Однако в текущем сезоне «Боруссия» всё же продемонстрировала свой класс и выиграла у «Бохума» оба матча – 3:0 в чемпионате и 2:1 в Кубке Германии.

Лучшие экспрессы на сегодня.

Однако у «Боруссии» могут возникнуть проблемы на выезде. Команда Эдина Терзича очень хороша на своём стадионе, но в гостях не может победить в пяти официальных матчах подряд – две ничьих и три поражения. При этом в семи из восьми последних матчей Бундеслиги с участием «шмелей» забивали обе команды

«Бохум» хоть и обитает внизу турнирной таблицы, но проиграл только два из шести последних матчей. Лишь однажды за последние 10 матчей, включая товарищеские, в играх «Бохума» с «Боруссией» было забито менее трёх мячей. С учётом того, что в двух последних домашних матчах «Бохума» зрители увидели в сумме 11 мячей, а в трёх из четырёх выездных игр «Боруссии» забивалось не менее четырёх мячей, поставим на тотал больше 3.5 мяча за 2.19.

Прогноз на матч Лиги 1 «Страсбург» — «Лион»

«Страсбург» в прошлом сезоне до последнего тура боролся за место в еврокубках, но не достиг цели. Теперь в таком же положении находится «Лион». С учётом состава участников финала Кубка Франции, чтобы обеспечить себе место хотя бы в Лиге конференций, подопечным Лорана Блана нужно отыгрывать отставание в шесть очков от «Лилля» и три очка от «Ренна». Задача сложная, но «Лион» в неплохой форме – поражение от «Марселя» (1:2) в предыдущем туре стало всего лишь первым за последние восемь матчей чемпионата. А ведь до этого «Лион» победил «ПСЖ» (1:0), «Ренн» (3:1) и «Тулузу» (2:1). В пяти из шести последних встреч Лиги 1 с участием «Лиона» забивали обе команды.

«Страсбург» в этом сезоне выступает куда хуже, чем в прошлом, и ведёт борьбу за выживание. Команда Фредерика Антонетти делает определённые успехи, одержав три победы в пяти последних матчах. Особенно опасен «Страсбург» на своём стадионе – четыре победы в пяти матчах.

Матчи между «Страсбургом» и «Лионом» редко выходят скучными. В 13 из 16 последних очных встреч этих команд забивалось не менее трёх мячей. С учётом высокой турнирной мотивации обеих команд ждём открытой игры и поставим на тотал больше 2.5 мяча за 1.85.

Экспресс на матчи 28 апреля

Ставка 1: ТБ 3.5 мяча в матче «Динамо» — «Факел» за 2.70.

Ставка 2: ТБ 3.5 мяча в матче «Бохум» — «Боруссия» Д за 2.19.

Ставка 3: ТБ 2.5 мяча в матче «Страсбург» — «Лион» за 1.85.

Общий коэффициент: 2.70 Х 2.19 Х 1.85 = 10.9.

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