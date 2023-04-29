Экспресс на РПЛ с коэффициентом 12.5: Карпин опытнее Абаскаля

29 апреля пройдут очередные матчи РПЛ. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 12.5 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — ЦСКА

Матч прямых конкурентов, который обещает порадовать интригой. Соперников нельзя назвать равными по уровню возможностей, однако сейчас они недалеки друг от друга в плане игровой формы. «Ахмат» не проигрывает в чемпионате на протяжении пяти матчей подряд, демонстрируя хорошее взаимодействие в обороне. За время беспроигрышной серии грозненцы пропустили всего один гол от «Факела», а в целом после перерыва никто не смог им забить больше одного гола.

10 лучших прогнозов на сегодня.

При этом важно отметить, что у хозяев почти не было сложных игр за данный период – в соперниках из верхней части турнирной таблицы только «Спартак» (0:0). ЦСКА сейчас гораздо сложнее, так как он ведёт борьбу не только за тройку сильнейших, но и за Кубок России. Армейцы справились с неудачным стартом после Нового года и не проигрывали в девяти встречах в разных турнирах подряд.

Впереди у них также сложный график, ведь после «Ахмата» предстоит выезд в Екатеринбург к «Уралу» на ответный матч Кубка России. ЦСКА тоже играет надёжно у своих ворот – в шести последних турах РПЛ четыре раза удалось сыграть «на ноль». Поэтому вновь стоит ждать осторожной игры, никто не захочет рисковать результатом. Рассмотрим тотал меньше 2.5 мяча с коэффициентом 1.91.

Прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Зенит»

Во второй части сезона после продажи лидеров «Крылья» серьёзно сбавили обороты. После зимней паузы они выиграли только два матча: в Кубке у «Динамо» и в чемпионате у «Сочи». В последних матчах команда из Самары не смогла справиться даже с аутсайдерами, «Химками» и «Пари НН», правда, последним помогло выиграть странное судейство.

«Зенит» в РПЛ, как и ожидалось, особо не напрягаясь, ведёт дело к очередному чемпионству. Было заметно, что команда Сергея Семака не во всех матчах играла на максимум, она немного растеряла оптимальную форму, но сейчас снова начала набирать обороты. Гостевые матчи даются сине-бело-голубым сложнее, чем домашние, именно на выезде «Зенит» чаще всего теряет очки, но не с такими слабыми соперниками, как «Крылья».

Лучшие экспрессы на сегодня.

Для хозяев максимум в этом матче – это забитый гол. На большее не стоит рассчитывать, только если гости не расслабятся окончательно. Дома «Крылья» стабильно забивают, они не отпустили без пропущенного мяча ЦСКА и «Динамо», так что могут создать проблемы и чемпиону. Есть смысл присмотреться к ставкам на «обе забьют – да» за 1.80.

Прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Ростов»

В прошлом туре красно-белые с большим трудом, но обыграли «Краснодар», хотя по ходу матча дважды были вынуждены отыгрываться и даже уступали в два мяча. Снова вернулся в строй Промес, он же и забил победный гол. С атакой у «Спартака» не должно быть проблем, эта линия и так была самой сильной у москвичей, а вот ошибки в обороне никуда не делись, 11 пропущенных в пяти последних матчах – это очень много.

«Ростов» в прошлом туре уверенно обыграл «Урал» в гостях, даже без Полоза и Уткина, последний вышел под занавес матча, но результат был сделан ещё до него. Гости заслуженно забрали вторую строчку у «Спартака», в чемпионате они не проигрывают шесть матчей подряд и набрали хорошую форму.

Карпин умеет отлично настраивать свою команду на матчи с красно-белыми и хорошо знает этого соперника, его сильные и слабые стороны. «Ростов» сейчас один из наиболее опасных и неудобных соперников для «Спартака», ему не так просто забить, зато сами гости могут сполна воспользоваться проблемами в обороне красно-белых. Предлагаем взять победу «Ростова» с форой (0) за 3.65.

Экспресс на матчи 29 апреля

Ставка 1: ТМ 2.5 в матче «Ахмат» — ЦСКА за 1.91.

Ставка 2: обе забьют в матче «Крылья Советов» — «Зенит» за 1.80.

Ставка 3: победа «Ростова» над «Спартаком» с форой (0) за 3.65.

Общий коэффициент: 1.91 Х 1.80 Х 3.65 = 12.5.

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