«Бавария» — «Герта». Томас Тухель опять на вершине

30 апреля 2023 года состоится матч Бундеслиги «Бавария» — «Герта». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекерская контора «Фонбет» считает фаворитами хозяев: поставить на победу мюнхенцев можно с коэффициентом 1.12. Шансы берлинцев оценены в 20.0. Заключить пари на ничью предлагается за 9.50.

Лучшие прогнозы на Бундеслигу.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Бавария» — «Герта» 30 апреля 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Бавария» — «Герта» будет результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.30, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 3.65. Ставки на то, что мюнхенцы победят со счётом 3:0, принимаются за 7.50 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Германии «Бавария» — «Герта» (30.04.2023)

В воскресенье 30 апреля на «Альянц-Арене» берлинская «Герта» встретится с мюнхенской «Баварией» Томаса Тухеля в важном матче.

Бело-голубые находятся в нижней части турнирной таблицы Бундеслиги, и в этом сезоне им не удаётся проявить себя. На прошлой неделе они потерпели досадное поражение от «Вердера» со счётом 2:4, и в этой встрече им придётся приложить немало усилий, чтобы отыграться.

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«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице и в этом году находится не в лучшей форме. В последней игре мюнхенцы неожиданно проиграли «Майнцу» со счётом 1:3. Если это случайность, тогда нужно выигрывать у «Герты». Причём с крупным счётом.

Подопечные Тухеля в истории очных встреч имеют большое преимущество над «Гертой», выиграв 32 из 47 матчей. На своём поле «Бавария» не знает поражений от соперника в 27 встречах кряду.

В этом сезоне мюнхенцы набрали 59 очков за 29 матчей в Бундеслиге — худший результат на этом этапе сезона за последние 12 лет. Берлинская «Герта» набрала 22 очка за 29 игр и близка к тому, чтобы покинуть Бундеслигу. Клуб располагается на самом последнем месте в турнирной таблице.

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«Бавария» имеет в своём распоряжении отличный состав, но в последние недели её мучит ряд проблем. Серж Гнабри и Лерой Зане должны прибавлять, чтобы обеспечить победу и продолжать вести борьбу за чемпионство.

Вряд ли команда с последнего места может создать хоть какие-то проблемы мюнхенцам. Особенно Томасу Тухелю, настроенному всё исправить. Поэтому рекомендуем взять победу «Баварии» с форой (-3.5) за 2.75 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

В случае победы мюнхенцы вернутся на первую строчку, ведь отстают от «Боруссии» Дортмунд всего на два очка и имеют один матч в запасе. Это лучший момент!

Ставка: победа «Баварии» с форой (-3.5) за 2.75.

Экспресс с коэффициентом 9.48.

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