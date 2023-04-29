«МЮ» — «Астон Вилла». Эрика тен Хага настигли проблемы

Рашфорд снова начал забивать, но этого недостаточно. «Красные дьяволы» пропускают слишком лёгкие мячи.

30 апреля состоится матч 34-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла». Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «красных дьяволов» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.78. Успех «львов» оценён экспертами в 4.30. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «МЮ» — «Астон Вилла» 30 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.28. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.

Анализ и прогноз на матч 34-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла» (30.04.2023)

В АПЛ на 30 апреля запланировано пять встреч 34-го тура. В одной из них на легендарном стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере померяются силами местный «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. Главный арбитр — Джарред Джиллетт.

«Манчестер Юнайтед» столкнулся с большими проблемами на последнем отрезке сезона. Причина кроется в травмах. В одночасье Эрик тен Хаг лишился подспорья двух ведущих центральных защитников — Лисандро Мартинеса и Рафаэля Варана. Качество оборонительной линии «красных дьяволов» заметно снизилось.

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В результате манкунианцы вылетели из Лиги Европы, уступив с разгромным счётом «Севилье» (0:3) в ответном матче 1/4 финала. Одним из главных антигероев матча стал Гарри Магуайр. Защитник, вышедший вместо травмированного Варана, совершил грубейшую ошибку уже на восьмой минуте, которая привела к пропущенному мячу.

Этого гола «Севилье» хватило для того, чтобы почувствовать уверенность в своих силах и дожать «МЮ». Тен Хаг сделал выводы из неудачи и перекроил линию обороны. Голландец убрал в запас Магуайра и выпустил на позицию центрального защитника латераля — Люка Шоу. Решение принесло плоды, но глобально проблему не решило.

После этого «красные дьяволы» обыграли «Брайтон» (0:0, по пенальти 7:6) в полуфинале Кубка Англии. Без везения не обошлось. «Чайки» упустили много хороших моментов. Плюс тащил Давид де Хеа. Он совершил пять сейвов, несколько раз действительно выручив свою команду.

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Следом манкунианцы обидно упустили победу во встрече с «Тоттенхэмом» (2:2). К 55-й минуте они вели со счётом 2:0. В атаке подопечные тен Хага смотрелись очень здорово. Отличный матч провёл восстановившийся после травмы Маркус Рашфорд. Лучший бомбардир команды отметился забитым мячом и результативной передачей.

К потере очков привели несколько провалов в защите. Тен Хаг в послематчевом интервью заявил, что пропущенные его подопечными голы были слишком лёгкими. По его мнению, их можно было избежать. У де Хеа снова было немало работы. Скорее всего, и в предстоящем матче испанского голкипера ждёт непростое испытание.

«Астон Вилла» достигла большого прогресса благодаря Унаи Эмери. Её беспроигрышная серия в АПЛ насчитывает 10 матчей. Причём ничьих за этот период всего две — с «Вест Хэмом» (1:1) и «Брентфордом» (тоже 1:1). Победить «львам» удалось даже таких соперников, как «Челси» (2:0) и «Ньюкасл» (3:0).

За этот период времени команда из Бирмингема забила 18 мячей. К слову, обыграв «Фулхэм» (1:0) в матче последнего тура чемпионата Англии, она установила рекорд. «Львы» забили в каждом из 20 первых матчей АПЛ после назначения Унаи Эмери на должность главного тренера. Впечатляет!

Сами бирмингемцы пропустили за последние 10 туров только три мяча. Немалый вклад в это внёс Эмилиано Мартинес. Чемпион мира совершил без малого 30 сейвов. Недавно голкипер дал интересное интервью, в котором заявил, что не планирует покидать «Астон Виллу». Более того, он признался, что планирует привести в клуб своих аргентинских друзей.

Желание Мартинеса вполне обоснованно. Благодаря хорошим показателям его команда поднялась на шестую строчку в турнирной таблице. Отставание от «Манчестер Юнайтед» составляет шесть очков. Шансы побороться за попадание в топ-4 не очень велики, но победа в предстоящей встрече может оказать большое влияние.

Дополнительная мотивация добавляет накала предстоящей встрече. Выявить фаворита в ней не представляется возможным. «Львы» набрали отличный ход, но на «Олд Траффорд» манкунианцы в этом сезоне выступают просто великолепно. За 15 туров они уступили лишь раз, а также трижды сыграли вничью.

Хави: в мире единицы таких, как Дембеле.

Предлагаем поставить на ОЗ + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.92. История семи последних официальных очных встреч только за такой исход. В пяти из них забивали обе команды и тотал голов был не ниже трёх. У обеих команд лидеры атаки в хорошей форме.

Прогноз и ставки на матч 34-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла» 30 апреля 2023 года

«Манчестер Юнайтед» сильно ослаблен кадровыми потерями. Без двух важных центральных защитников он очень уязвим. «Астон Вилла» наверняка этим воспользуется. С результативностью у неё полный порядок, о чём свидетельствует 20-матчевая голевая серия. В то же время на домашнем стадионе «красные дьяволы» очень опасны. Атака у них функционирует как надо. Поэтому ждём много голов от обеих команд.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.92.

Экспресс с коэффициентом 9.48.

Нобоа: мы с Дзюбой очень хорошие друзья, постоянно переписываемся.

Прогноз на матч «Фулхэм» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 5.50.

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 2.65.

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