Winline Герои РПЛ — футбольная премия для лучших из лучших

Мир РПЛ в 2023 году при поддержке компании Winline учредила премию Winline Герои РПЛ. Главную футбольную премию года вручат лучшим из лучших по итогам сезона-2022/2023 Мир Российской Премьер-Лиги.
По итогам сезона-2022/2023 победителей определят в 15 номинациях. Winline Герои РПЛ – первый шаг к признанию заслуг всех тех, кто своей игрой на поле и работой вне его вносит неоценимый вклад в развитие и популяризацию не только лиги, но и всего российского футбола. Премия объединит на одной площадке всех представителей футбольной семьи.
В каких номинациях будут отмечаться достижения?
Блок «Спорт»: Игрок сезона, Гол сезона, Ассист сезона, Тренер сезона, Нападающий сезона, Защитник сезона, Полузащитник сезона, Вратарь сезона.
Блок «Маркетинг»: Самый медийный футболист сезона, Комментатор сезона, Matchday сезона, Промо к матчу сезона, Социальный проект сезона, Мерч сезона, Журналист/блогер сезона.
Кто будет выбирать лучших?
Впервые в истории лучших по итогам чемпионата страны будет определять, без преувеличения, все футбольное сообщество.
В голосовании на разных этапах будут задействованы спортивные журналисты и блогеры, болельщики, тренеры и капитаны команд, футбольные эксперты, спортивные менеджеры, журналисты и блогеры.
Когда и как пройдёт голосование?
Голосование пройдёт с 15 мая по 2 июня 2023 года. В девяти номинациях оно будет открытым для всех специалистов, любителей футбола и болельщиков в период с 15 по 27 мая включительно.
Победителей премии в номинациях блока «Спорт» и номинации «Комментатор сезона» определяются с помощью голосования на цифровой платформе премии в три этапа.
На первом этапе (с 15 по 18 мая включительно) с помощью цифровой платформы премии проведут голосование для определения шорт-листа претендентов в номинациях премии блока «Спорт», а также номинации «Комментатор сезона».
На втором этапе (с 20 по 27 мая включительно) на цифровой платформе премии проведут открытое голосование, в котором может принять участие любой пользователь, в том числе журналисты, голосовавшие на первом этапе, и эксперты, которым предстоит голосовать на третьем.
Победителей премии на третьем этапе (с 29 мая по 2 июня включительно) определит экспертная комиссия премии закрытым голосованием на цифровой платформе премии по адресу http://winline-heroes.premierliga.ru.
Экспертная комиссия премии состоит из действующих тренеров всех клубов РПЛ, капитанов команд клубов РПЛ и 10 футбольных экспертов из числа легенд РПЛ и комментаторов телеканала «Матч!».
Футбольными экспертами выступят комментаторы Константин Генич, Роман Трушечкин, Дмитрий Дерунец, Тимур Журавель, Дмитрий Шнякин, а также легенды РПЛ Андрей Аршавин, Олег Корнаухов, Владимир Быстров, Андрей Тихонов, Никита Баженов. Практически в таком же составе эксперты на протяжении сезона определяли Winline Лучшего игрока, тренера и гол месяца.
Кто будет определять лучших в области маркетинга?
В номинациях блока «Маркетинг» победителей выберет специальная комиссия, которая будет собрана лигой, а лучшего журналиста или блогера выберут футболисты и тренеры на третьем этапе.
В состав комиссии войдут 20 человек – по одному представителю от маркетингового департамента Лиги каждого из 16 клубов, основного вещателя Лиги – «Матч ТВ», а также от партнеров Лиги – компаний МИР и Winline.
Wild Card? Как и почему?
С учётом того, что формирование лонг-листа и голосование начнутся до окончания сезона, лига оставляет за собой право выдать Wild Card и включить в голосование в номинации «Гол сезона» и «Ассист сезона» за исключительные результаты, показанные в майских турах в срок до 25 мая.
Символическая сборная сезона
По итогам голосования болельщиков в рамках номинаций спортивного блока Лигой будет составлена символическая сборная сезона.
Грандиозное завершение сезона
Торжественная церемония, на которой объявят имена победителей и вручат награды, пройдёт 4 июня 2023 года в концертном зале «Барвиха» в Москве. Масштабное мероприятие соберёт на одной площадке максимальное количество представителей российской футбольной индустрии в истории.
Партнёр Премии — букмекерская компания Winline
Букмекерская компания Winline – один из лидеров индустрии ставок на спорт в России, партнёр ведущих российских и международных турниров и клубов.
Winline развивает и популяризирует спорт во всех его проявлениях – от внедрения уникальных развлекательных механик для болельщиков в дни матчей до разработки совместных инициатив с клубами и лигами-партнерами.
- 15 мая 2023
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 14 мая 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 13 мая 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 12 мая 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00