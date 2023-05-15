Winline Герои РПЛ — футбольная премия для лучших из лучших

Мир РПЛ в 2023 году при поддержке компании Winline учредила премию Winline Герои РПЛ. Главную футбольную премию года вручат лучшим из лучших по итогам сезона-2022/2023 Мир Российской Премьер-Лиги.

По итогам сезона-2022/2023 победителей определят в 15 номинациях. Winline Герои РПЛ – первый шаг к признанию заслуг всех тех, кто своей игрой на поле и работой вне его вносит неоценимый вклад в развитие и популяризацию не только лиги, но и всего российского футбола. Премия объединит на одной площадке всех представителей футбольной семьи.

В каких номинациях будут отмечаться достижения?

Блок «Спорт»: Игрок сезона, Гол сезона, Ассист сезона, Тренер сезона, Нападающий сезона, Защитник сезона, Полузащитник сезона, Вратарь сезона.

Блок «Маркетинг»: Самый медийный футболист сезона, Комментатор сезона, Matchday сезона, Промо к матчу сезона, Социальный проект сезона, Мерч сезона, Журналист/блогер сезона.

Кто будет выбирать лучших?

Впервые в истории лучших по итогам чемпионата страны будет определять, без преувеличения, все футбольное сообщество.

В голосовании на разных этапах будут задействованы спортивные журналисты и блогеры, болельщики, тренеры и капитаны команд, футбольные эксперты, спортивные менеджеры, журналисты и блогеры.

Когда и как пройдёт голосование?

Голосование пройдёт с 15 мая по 2 июня 2023 года. В девяти номинациях оно будет открытым для всех специалистов, любителей футбола и болельщиков в период с 15 по 27 мая включительно.

Победителей премии в номинациях блока «Спорт» и номинации «Комментатор сезона» определяются с помощью голосования на цифровой платформе премии в три этапа.

На первом этапе (с 15 по 18 мая включительно) с помощью цифровой платформы премии проведут голосование для определения шорт-листа претендентов в номинациях премии блока «Спорт», а также номинации «Комментатор сезона».

На втором этапе (с 20 по 27 мая включительно) на цифровой платформе премии проведут открытое голосование, в котором может принять участие любой пользователь, в том числе журналисты, голосовавшие на первом этапе, и эксперты, которым предстоит голосовать на третьем.

Победителей премии на третьем этапе (с 29 мая по 2 июня включительно) определит экспертная комиссия премии закрытым голосованием на цифровой платформе премии по адресу http://winline-heroes.premierliga.ru.

Экспертная комиссия премии состоит из действующих тренеров всех клубов РПЛ, капитанов команд клубов РПЛ и 10 футбольных экспертов из числа легенд РПЛ и комментаторов телеканала «Матч!».

Футбольными экспертами выступят комментаторы Константин Генич, Роман Трушечкин, Дмитрий Дерунец, Тимур Журавель, Дмитрий Шнякин, а также легенды РПЛ Андрей Аршавин, Олег Корнаухов, Владимир Быстров, Андрей Тихонов, Никита Баженов. Практически в таком же составе эксперты на протяжении сезона определяли Winline Лучшего игрока, тренера и гол месяца.

Кто будет определять лучших в области маркетинга?

В номинациях блока «Маркетинг» победителей выберет специальная комиссия, которая будет собрана лигой, а лучшего журналиста или блогера выберут футболисты и тренеры на третьем этапе.

В состав комиссии войдут 20 человек – по одному представителю от маркетингового департамента Лиги каждого из 16 клубов, основного вещателя Лиги – «Матч ТВ», а также от партнеров Лиги – компаний МИР и Winline.

Wild Card? Как и почему?

С учётом того, что формирование лонг-листа и голосование начнутся до окончания сезона, лига оставляет за собой право выдать Wild Card и включить в голосование в номинации «Гол сезона» и «Ассист сезона» за исключительные результаты, показанные в майских турах в срок до 25 мая.

Символическая сборная сезона

По итогам голосования болельщиков в рамках номинаций спортивного блока Лигой будет составлена символическая сборная сезона.

Грандиозное завершение сезона

Торжественная церемония, на которой объявят имена победителей и вручат награды, пройдёт 4 июня 2023 года в концертном зале «Барвиха» в Москве. Масштабное мероприятие соберёт на одной площадке максимальное количество представителей российской футбольной индустрии в истории.

Партнёр Премии — букмекерская компания Winline

Букмекерская компания Winline – один из лидеров индустрии ставок на спорт в России, партнёр ведущих российских и международных турниров и клубов.

Winline развивает и популяризирует спорт во всех его проявлениях – от внедрения уникальных развлекательных механик для болельщиков в дни матчей до разработки совместных инициатив с клубами и лигами-партнерами.