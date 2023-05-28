Рыбакина затмит польку и чешку. Елене по силам выиграть в Париже

28 мая стартует «Ролан Гаррос». Это один из самых ожидаемых и крупных мировых турниров. Престиж, большие призовые, сложность игры на грунтовом покрытии – всё это привлекает внимание к нему.
Первый мэйджор в сезоне выиграла Арина Соболенко. Понятно, что после такого к ней будет повышенное внимание. Статус второй ракетки мира делает белорусскую спортсменку одной из фавориток «Ролан Гаррос».
В этом году Соболенко, помимо Australian Open, выиграла ещё турниры в Мадриде и Аделаиде. Были ещё финалы Штутгарта и Индиан-Уэллс, проигранные Иге Свёнтек и Елене Рыбакиной. Победа Арины на «Ролан Гаррос» идёт с коэффициентом 6.40.
Шансы первой ракетки мира
Год назад во Франции Ига Свёнтек пронеслась ураганом по всей турнирной сетке, только Чжэн Циньвэнь с большим трудом смогла выиграть у неё один сет. Всех остальных полька победила всухую. Это была вторая победа на «Ролан Гаррос» для Свёнтек, а прошлый год был самым успешным в её карьере.
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В 2023 году Ига уже выиграла турниры в Штутгарте и Дохе. Доходила до финалов в Мадриде и Дубае. Полька удерживает первую строчку рейтинга и считается явной фавориткой на победу в турнире — 1.81.
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Рыбакина в прошлом году неожиданно выиграла Уимблдон и теперь доказывает, что сделала это заслуженно. Елена выходила в финал Australian Open и турнира в Майами, а также побеждала на Индиан-Уэллсе и в Риме. Рыбакина занимает четвёртую строчку мирового рейтинга, и коэффициент на её победу в «Ролан Гаррос» 6.85.
Чешка, полька или казахстанка?
Если «Ролан Гаррос» выиграет кто-то другой, а не три вышеперечисленные теннисистки – это станет большим сюрпризом. Все остальные серьёзно им уступают. Свёнтек не смогла доиграть турнир в Риме из-за травмы, но сейчас полностью готова. В первых трёх кругах проблем для польки не предвидится. А вот в 1/8 уже интересно, там есть шанс попасть на Барбору Крейчикову.
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Чешка побеждала на «Ролан Гаррос» в 2021 году. Она выиграла у Свёнтек в двух последних очных встречах и довольно уверенно чувствует себя на грунте. Пожалуй, именно Крейчикова, а не Кудерметова или Гауфф – самые опасные соперницы для Иги на пути к полуфиналу, где её с большой долей вероятности будет ждать Елена Рыбакина.
У Рыбакиной на пути к финалу не будет простых соперниц. Даже Бренда Фрухвиртова и Линда Носкова могут удивить. Велик шанс попасть на Игу Свёнтек, которую Рыбакина в этом году победила во всех трёх очных матчах. Правда, в Риме полька снялась из-за травмы, но факта это не отменяет.
Прогноз на победительницу «Ролан Гаррос»
У Соболенко не самая сложная сетка, но шанс на сенсацию исключать нельзя. Арина не отличается стабильностью, но она в хорошей форме, даже несмотря на провал в Риме. Предположим, что она доберётся до финала, где её будет ждать Рыбакина. В этом году они уже дважды встречались в финальных матчах и обменялись победами.
Соболенко: думала, свист фанатов адресован мне.
Рискнём сделать выбор в пользу Рыбакиной. В последнее время Елена демонстрирует хорошую игру, меньше ошибается, за прошедший год она заметно выросла как спортсменка. И авторитетов в рейтинге для Елены больше нет. Её сетка не намного сложнее, чем у соперниц, и шансы на победу у Рыбакиной хорошие.
Ставка: победа Елены Рыбакиной за 6.85.
Экспресс с коэффициентом 9.25.
Соболенко: думала, свист фанатов адресован мне.
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