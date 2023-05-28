Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Прогноз на «Ролан Гаррос», расписание матчей, сетка турнира, когда начало, кто фаворит, ставки и коэффициенты

Рыбакина затмит польку и чешку. Елене по силам выиграть в Париже
Сергей Скрипниченко
Прогноз на «Ролан Гаррос»
Комментарии
В женском одиночном разряде будет плотная борьба.

28 мая стартует «Ролан Гаррос». Это один из самых ожидаемых и крупных мировых турниров. Престиж, большие призовые, сложность игры на грунтовом покрытии – всё это привлекает внимание к нему.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Первый мэйджор в сезоне выиграла Арина Соболенко. Понятно, что после такого к ней будет повышенное внимание. Статус второй ракетки мира делает белорусскую спортсменку одной из фавориток «Ролан Гаррос».

В этом году Соболенко, помимо Australian Open, выиграла ещё турниры в Мадриде и Аделаиде. Были ещё финалы Штутгарта и Индиан-Уэллс, проигранные Иге Свёнтек и Елене Рыбакиной. Победа Арины на «Ролан Гаррос» идёт с коэффициентом 6.40.

Шансы первой ракетки мира

Год назад во Франции Ига Свёнтек пронеслась ураганом по всей турнирной сетке, только Чжэн Циньвэнь с большим трудом смогла выиграть у неё один сет. Всех остальных полька победила всухую. Это была вторая победа на «Ролан Гаррос» для Свёнтек, а прошлый год был самым успешным в её карьере.

Даниил Медведев: в этом году у меня более высокие ожидания от «Ролан Гаррос».

В 2023 году Ига уже выиграла турниры в Штутгарте и Дохе. Доходила до финалов в Мадриде и Дубае. Полька удерживает первую строчку рейтинга и считается явной фавориткой на победу в турнире — 1.81.

Как далеко зайдёт победительница Уимблдона-2022

Рыбакина в прошлом году неожиданно выиграла Уимблдон и теперь доказывает, что сделала это заслуженно. Елена выходила в финал Australian Open и турнира в Майами, а также побеждала на Индиан-Уэллсе и в Риме. Рыбакина занимает четвёртую строчку мирового рейтинга, и коэффициент на её победу в «Ролан Гаррос» 6.85.

Чешка, полька или казахстанка?

Если «Ролан Гаррос» выиграет кто-то другой, а не три вышеперечисленные теннисистки – это станет большим сюрпризом. Все остальные серьёзно им уступают. Свёнтек не смогла доиграть турнир в Риме из-за травмы, но сейчас полностью готова. В первых трёх кругах проблем для польки не предвидится. А вот в 1/8 уже интересно, там есть шанс попасть на Барбору Крейчикову.

Циципас: Медведев и Рублёв подтянулись на грунте.

Чешка побеждала на «Ролан Гаррос» в 2021 году. Она выиграла у Свёнтек в двух последних очных встречах и довольно уверенно чувствует себя на грунте. Пожалуй, именно Крейчикова, а не Кудерметова или Гауфф – самые опасные соперницы для Иги на пути к полуфиналу, где её с большой долей вероятности будет ждать Елена Рыбакина.

Кто выиграет «Ролан Гаррос»:
Есть ли шансы у Медведева и Рублёва выиграть «Ролан Гаррос»? Совсем немного!
Есть ли шансы у Медведева и Рублёва выиграть «Ролан Гаррос»? Совсем немного!

У Рыбакиной на пути к финалу не будет простых соперниц. Даже Бренда Фрухвиртова и Линда Носкова могут удивить. Велик шанс попасть на Игу Свёнтек, которую Рыбакина в этом году победила во всех трёх очных матчах. Правда, в Риме полька снялась из-за травмы, но факта это не отменяет.

Прогноз на победительницу «Ролан Гаррос»

У Соболенко не самая сложная сетка, но шанс на сенсацию исключать нельзя. Арина не отличается стабильностью, но она в хорошей форме, даже несмотря на провал в Риме. Предположим, что она доберётся до финала, где её будет ждать Рыбакина. В этом году они уже дважды встречались в финальных матчах и обменялись победами.

Соболенко: думала, свист фанатов адресован мне.

Рискнём сделать выбор в пользу Рыбакиной. В последнее время Елена демонстрирует хорошую игру, меньше ошибается, за прошедший год она заметно выросла как спортсменка. И авторитетов в рейтинге для Елены больше нет. Её сетка не намного сложнее, чем у соперниц, и шансы на победу у Рыбакиной хорошие.

Ставка: победа Елены Рыбакиной за 6.85.

Экспресс с коэффициентом 9.25.

Соболенко: думала, свист фанатов адресован мне.

Мирра Андреева рассказала, что не изучает сетку перед стартом турниров.

Французская публика освистала украинку Костюк.

Эрика Андреева заменит травмированную Калинскую.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023