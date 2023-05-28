Есть ли шансы у Медведева и Рублёва выиграть «Ролан Гаррос»? Совсем немного!

После того как действующий чемпион «Ролан Гаррос» и самый титулованный спортсмен турнира Рафаэль Надаль снялся с соревнований, букмекеры назвали главным претендентом на победу 20-летнего испанца Карлоса Алькараса.

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Карлос Алькарас два года назад впервые поднялся в топ-100 рейтинга ATP, а уже в сентябре 2022 года он стал первой ракеткой мира. Ранее в таком возрасте этого не удавалось достичь никому.

Испанец по ходу текущего сезона не давал поводов усомниться в своём мастерстве. Он принял участие в семи турнирах и в пяти доходил до финала. В итоге Карлос Алькарас подошёл к «Ролан Гаррос» с четырьмя трофеями — победил на Argentina Open, BNP Paribas Open, Barcelona Open Banc Sabadell и Mutua Madrid Open. Три из них он выиграл на грунте.

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Карлос Алькарас победил в 30 из 33 встреч текущего сезона, при этом на грунтовых кортах испанец выиграл в 20 из 22 матчей. Букмекеры оценивают шансы испанца на победу в «Ролан Гаррос» коэффициентом 2.60. Его шансы на успех действительно велики.

Два раза хорошо, а три — ещё лучше

Новак Джокович 10 раз побеждал в Мельбурне и семь раз выигрывал Уимблдон, но «Ролан Гаррос» серб выигрывал дважды. Однако он самый опытный представитель турнира.

В текущем сезоне он имел минимум практики на грунте и продемонстрировал не самые впечатляющие результаты, выиграв в пяти из восьми матчей. Есть все основания сомневаться в его успехе. Новак проиграл в 1/4 финала грунтовых турниров Internazionali BNL d'Italia и Srpska Open, а в Монте-Карло уже в третьем круге его выбил Лоренцо Музетти.

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Турнирная сетка «Ролан Гаррос» может уже в полуфинале свести его с главным фаворитом на победу, и это добавляет скептицизма в оценке успеха Джоковича в Париже. Шансы Джоковича оцениваются коэффициентом 3.30.

Датский вундеркинд пошумит?

Апогеем достижений Хольгера Руне на ТБШ является как раз четвертьфинал прошлогоднего «Ролан Гаррос». Датчанин прекрасно себя чувствует на глине и к турниру в Париже подходит в весьма неплохой форме. Он пробился в финал турниров в Монте-Карло и Риме, а из Мюнхена привёз титул.

Хольгер чувствует себя как рыба в воде на грунтовых кортах. В 2023 году он победил в 13 из 16 встреч. Уже до 1/4 финала он может пересечься с Тейлором Фритцом и Каспером Руудом. В полуфинале его потенциально могут ожидать Янник Синнер или Даниил Медведев, которые обыгрывали его в двух из трёх личных встреч в текущем сезоне. С учётом этого, шансы на победу датчанина справедливо оценены коэффициентом 8.50.

Каковы шансы у россиян?

Рублёв и Медведев на грунтах ТБШ дальше четвертьфинала ни разу не продвигались. Даниил в текущем сезоне заметно прибавил в игре на этом покрытии и приятно удивил результатом на Мастерсе в Риме. На Internazionali BNL d'Italia на пути к титулу он проиграл лишь в одном сете, отдав соперникам 48 геймов.

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К «Ролан Гаррос» он подошёл с 10 победами в 12 матчах на грунте. Медведев имеет отличную возможность улучшить свой результат в Париже, учитывая, что лишь в 1/4 финала на его пути может встретиться серьёзный грунтовик — Янник Синнер. Победа Даниила Медведева на турнире идёт за 9.00.

Шансы Андрея Рублёва оцениваются коэффициентом 50.0, но недооценивать его не стоит. У россиянина 12 побед в 15 матчах на грунте. В текущем сезоне он пробивался в финалы турнира в Баня-Луке и завоевал трофей в Монте-Карло, обыграв в заключительном матче Хольгера Руне со счётом 2:1 (5:7, 6:2, 7:5).

Прогноз на победителя «Ролан Гаррос» в 2023 году

Карлос Алькарас пребывает в отличной игровой форме. Он прекрасно себя чувствует на грунте и доказывает это на деле. Испанец победил в 20 из 22 встреч на этом покрытии и выиграл три трофея.

Ставка: Карлос Алькарас выиграет «Ролан Гаррос» за 2.90.

Экспресс с коэффициентом 9.25.

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