Холанд и Гвардиола идут за треблом. «Интер» будет в панике!

«Горожане» долго шли к этому моменту и не хотят оступиться ещё раз. Они ещё никогда не выкладывали столько сил.

Долгожданный финал Лиги чемпионов состоится уже 10 июня 2023 года. За титул сразятся «Манчестер Сити» и «Интер». Игра пройдёт на стадионе «Ататюрк Олимпьят» в Стамбуле.

Во сколько начало

10 июня 2023 года состоится финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Интер». Начало игры — в 22:00 мск.

Кто фаворит?

Букмекерская контора «Фонбет» отдаёт преимущество «Ман Сити»: поставить на победу «горожан» можно с коэффициентом 1.50. Шансы «Интера» оценены в 7.30. Ставки на то, что подопечные Гвардиолы победят со счётом 2:0, принимаются за 7.00 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

По какому каналу покажут

Смотреть матч финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Интер» можно на телеканале «Матч!».

Анализ и прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Интер» (10.06.2023)

Для Лиги чемпионов Стамбул — знаковое место, ведь именно тут прошёл один из самых ярких и запоминающихся финалов турнира. Сейчас он может стать причастным к ещё нескольким историческим событиям в случае победы «Манчестер Сити». А в случае победы «Интера» мы увидим громкий апсет, который тоже будут помнить.

Для «горожан» победа в Лиге чемпионов станет первой в истории. К тому же в этом случае команда оформит требл. Хосеп Гвардиола может стать первым тренером, сделавшим требл с двумя разными клубами. В финале «Ман Сити» считается фаворитом. Преимущество большое!

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Англичане проводят очередной феноменальный сезон, не проиграв ни одного матча в ЛЧ. В плей-офф жребий не щадил «горожан», подсунув им «Баварию» и «Реал», но никто из них не смог доставить серьёзных проблем. Теперь это попытается сделать «Интер», который на групповом этапе дважды без шансов проиграл той же «Баварии».

Путь в плей-офф у итальянцев выдался не таким тернистым, как у соперника. Сначала «Порту» и «Бенфика», потом соседи из «Милана», которые были на спаде и не смогли ничего противопоставить «нерадзурри». Многие упрекают «Интер», но это не совсем справедливо. Симоне Индзаги ведь не выбирал, с кем ему играть.

Если смотреть только на последние результаты команд, то может показаться, что «Интер» даже в лучшей форме, чем соперник. На самом деле это не совсем так, хоть у миланцев и девять побед в десяти последних матчах, а у «Ман Сити» только семь. Выездные игры с «Брайтоном» и «Брентфордом» были уже не нужны «горожанам», вот они и расслабились.

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Когда «Ман Сити» действительно была нужна победа, он играл так, что соперника на поле практически не было видно. Домашние встречи с «Реалом» и «Баварией» тому наилучшее подтверждение. Лидеры команды сейчас в хорошей форме. Холанд, Де Брёйне, даже Гюндоган, Марез и Грилиш могут решить исход матча практически в одиночку.

Отменять то, что «Интер» сейчас хорош, мы не будем. Итальянцы набрали обороты, в особенности их атака, где Лукаку и Мартинес зажигают в паре, преодолев все кризисы, которые случались с ними по ходу сезона.

Обе команды хоть и звёздные, но голодные до побед, особенно если речь идёт о Лиге чемпионов. Даже удивительно, что на два таких ярких состава есть только один игрок, получавший этот трофей, – запасной вратарь «Манчестер Сити» Скотт Карсон. В стамбульском финале 18 лет назад он был запасным у «Ливерпуля».

У «горожан» действительно есть ощутимое преимущество над соперником. Если они смогут его реализовать, то у Индзаги вряд ли найдётся чем ответить. Попробуем ставку на победу «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 2.23 по линии «Фонбет». Всем зарегистрировавшимся будет доступен фрибет 2000 рублей.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Интер» 10 июня 2023 года

Интрига в финале, конечно, присутствует, но в силах англичан очень быстро закрыть вопрос с победителем. «Интер» наверняка будет действовать от обороны, а «Манчестер Сити» будет искать пути к воротам и ведь найдёт их! Даже если защитники «нерадзурри» закроют Холанда, Гвардиола уже научился выходить из таких ситуаций. Ставим на победу «Ман Сити» с форой (-1.5) за 2.23 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 2.23.

Экспресс с коэффициентом 10.51.

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