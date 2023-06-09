Ига Свёнтек — Каролина Мухова. Третий «Ролан Гаррос» в копилку польки

Первый номер рейтинга защитит титул чемпионки и отомстит чешке за два поражения в очных встречах.

10 июня 2023 года Ига Свёнтек и Каролина Мухова сыграют в финале Открытого чемпионата Франции. Начало — не ранее 16:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение польке: поставить на её победу можно с коэффициентом 1.17. Успех чешки оценивается в 6.60.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ролан Гаррос» Ига Свёнтек — Каролина Мухова 10 июня 2023 года

Букмекеры предполагают, что матч Ига Свёнтек — Каролина Мухова получится упорным. Тотал больше 17.5 гейма идёт за 1.56, а тотал меньше 17.5 гейма — за 2.36. Заключить пари на то, что первая ракетка мира выиграет со счётом 2-1 по сетам, можно за 4.25.

Анализ и прогноз на финал «Ролан Гаррос» Ига Свёнтек — Каролина Мухова (10.06.2023)

10 июня состоится финал Открытого чемпионата Франции среди женщин. В решающей игре встретятся Ига Свёнтек и Каролина Мухова. Первая ракетка мира выходит на защиту титула.

Предстоящий финал «Ролан Гаррос» станет третьим в карьере Свёнтек. Она выиграла турнир в 2020 и 2022 годах. Грунтовое покрытие является удобным для польки и позволяет ей раскрыть свои лучшие качества.

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В полуфинале Ига обыграла бразильскую теннисистку Беатрис Хаддад-Майю со счётом 2-0 (6:2, 7:6). В первом сете преимущество Свёнтек было подавляющим. Мощная первая подача позволяла навязывать свой темп.

Тем не менее агрессивная манера ввода мяча не позволяет первой ракетке мира обойтись без погрешностей. Только 60% точных первых подач при четырёх двойных ошибках — не слишком хороший результат.

Во втором сете бразильская теннисистка сумела приспособиться к манере игры Свёнтек и дело дошло до тай-брейка. Беатрис Хаддад-Майя выдала свой максимум, но Ига в решающие моменты продемонстрировала теннис мирового уровня.

Свёнтек вышла в три финала «Ролан Гаррос» в 22-летнем возрасте.

Таким образом, Свёнтек пробилась в свой третий финал «Ролан Гаррос», в котором встретится с Каролиной Муховой. Чешская теннисистка стала автором сенсации, обыграв в полуфинальном матче Арину Соболенко.

26-летняя Мухова провела невероятный полуфинал. Соболенко явно не ожидала от соперницы настолько высокого уровня сопротивления. Каролина сумела поддерживать на протяжение всего матча высокий темп и победила со счётом 2-1 (7:6, 6:7, 7:5).

За выход в финал «Ролан Гаррос» Мухова заплатила дорогую цену. В третьем сете Каролина явно подсела физически, доигрывая матч на морально-волевых качествах. Оказалось, что чешка испытывала болевые ощущения в ноге. Врачам необходимо быстро провести восстановительные процедуры и подготовить её к финалу.

Ига Свёнтек и Каролина Мухова провели два очных матча. Их выиграла чешская теннисистка с одинаковым счётом 2-1. Отметим, что встречи прошли на грунтовых кортах.

После завершения полуфиналов в рейтинге WTA сложилась любопытная картина. Ясно, что первой ракеткой мира по итогам «Ролан Гаррос» останется Свёнтек. Трио же лидеров рейтинга составляют исключительно действующие победительницы турниров «Большого шлема» — Ига Свёнтек, Арина Соболенко и Елена Рыбакина.

Польская теннисистка — явный фаворит встречи. Свёнтек находится в отличных физических кондициях и пока не проиграла на «Ролан Гаррос» ни одного сета. Тем не менее Мухова — крайне неудобная соперница для первой ракетки мира.

Рыбакина станет третьей ракеткой мира.

Весьма вероятно, на корте завяжется ожесточённая борьба и в матче будет сыграно больше 18 геймов. Перспективно смотрится ставка на победу Иги Свёнтек и тотал больше 18.5 гейма за коэффициент 2.25. Отметим, что в очных встречах соперницы разыгрывали минимум 19 геймов.

Прогноз и ставки на матч «Ролан Гаррос» Ига Свёнтек — Каролина Мухова 10 июня 2023 года

Первая ракетка мира находится в оптимальных кондициях. Свёнтек отлично чувствует себя на грунтовых покрытиях Парижа и знает секрет побед на «Ролан Гаррос». Тем не менее лёгкой прогулки в финале не предвидится — Мухова является крайне неудобной соперницей для Иги. Но лимит на сенсации исчерпан — в выигрыше польской теннисистки практически нет сомнений.

Ставка: победа Иги Свёнтек и тотал больше 18.5 гейма за 2.25.

Экспресс с коэффициентом 10.51.

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