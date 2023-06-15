Финляндия — Словения. Кто остановит Пукки без Яна Облака?

16 июня 2023 года состоится матч квалификации Евро-2024 Финляндия — Словения. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекерская контора «Фонбет» отдаёт преимущество хозяевам: поставить на победу финнов можно с коэффициентом 2.45. Шансы словенцев оценены в 3.10. Заключить пари на ничью предлагается за 3.15.
Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Евро-2024 Финляндия — Словения 16 июня 2023 года
Эксперты «Фонбет» считают, что встреча Финляндия — Словения не будет результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.45, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.57. Ставки на то, что финны победят со счётом 1:0, принимаются за 7.00 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.
Анализ и прогноз на матч чемпионата Европы Финляндия — Словения (16.06.2023)
16 июня Финляндия и Словения встретятся на «Олимпийском» стадионе в Хельсинки в отборочном матче чемпионата Европы 2024 года.
Хозяева возобновили борьбу за место на Евро-2024, победив в марте Северную Ирландию со счëтом 1:0. До этого финны не могли выиграть на протяжении трёх встреч, включая поражение от Дании со счётом 1:3 в квалификации.
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Финляндия, занимающая четвёртое место в группе H, будет стремиться одержать вторую победу подряд впервые с ноября 2021 года и укрепить свои шансы на попадание на Евро-2024. Словения тем временем одержала вторую победу подряд, обыграв Сан-Марино со счётом 2:0.
Это произошло после победы над Казахстаном — 2:1 в марте благодаря голам Давида Брекало и Жана Випотника во втором тайме. Словения выиграла последние четыре встречи во всех соревнованиях и занимает первое место в группе H с шестью очками.
Это третья встреча между командами, а первая состоялась в апреле 1999 года, завершившись вничью со счётом 1:1. Затем сборные встретились в товарищеском матче в августе 2013 года — Финляндия выиграла 2:0.
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Финляндия и Словения — близкие соперники, но гости провели солидный отрезок и находятся в лучшей форме. Тем не менее финны имеют преимущество своего поля и должны сделать достаточно для того, чтобы разделить очки. Тем более не будем забывать, что травмирован опытный голкипер словенцев – Ян Облак.
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Ставка: ничья со счётом 1:1 за 6.50.
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