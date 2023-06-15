Гибралтар — Франция. Килиан Мбаппе отведёт душу

Нападающий вляпался в скандальную историю. Благо, есть возможность от неё отвлечься.

16 июня состоится матч 3-го тура квалификации ЧЕ-2024 Гибралтар — Франция. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами «трёхцветных»: поставить на победу французов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.01. Успех гибралтарцев оценён экспертами в 55.0. Ставки на ничью принимаются за 26.0.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧЕ-2024 Гибралтар — Франция 16 июня 2023 года

Букмекеры уверены, что матч Гибралтар — Франция получится результативным: тотал больше 4.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 4.5 мяча — за 2.26. В случае, если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 4.30. Если не забьют — коэффициент 1.22. Поставить на «обе забьют» в букмекерских конторах можно за 4.80.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура квалификации ЧЕ-2024 Гибралтар — Франция (16.06.2023)

Клубный футбол взял паузу, уступив место матчам квалификации на ЧЕ-2024. На 16 июня запланированы целых 12 встреч 3-го тура группового этапа турнира. В одной из них на стадионе «Алгарве» в Сан Жоау да Венда (Португалия) встретятся Гибралтар и Франция. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Гибралтар является одним из главных аутсайдеров. Уровень местного чемпионата и развитие футбола в стране находится на очень низком уровне. Успехом можно считать уже то, что его согласился возглавить уругвайский специалист Хулио Рибас. Под его руководством появился прогресс, но совсем небольшой.

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Во главе с Рибасом гибралтарцы одержали самую крупную официальную победу за всю историю своего существования. Они обыграли в товарищеском матче Лихтенштейн (2:0), на домашнем стадионе. И то, не обошлось без везения. Большую часть матча соперник провёл в меньшинстве.

За шесть туров группового этапа Лиги наций они лишь раз сыграли вничью — 1:1, на домашней арене. Во всех остальных встречах потерпели поражения. За этот период времени пропустили целых 18 мячей, хотя уровень соперников был не очень велик.

В квалификации ЧЕ-2024 гибралтарцы стартовали с двух разгромных поражений — во встречах с Грецией (0:3) и Нидерландами (0:3). Любопытно, что оранжевые нанесли целых 50 ударов (11 в створ). Если бы у них лучше обстояли дела с реализацией, счёт был бы неприличным.

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Сборная Франции гораздо сильнее Нидерландов. За доказательствами далеко ходить не нужно. Во встрече 1-го тура группового этапа квалификации ЧЕ-2024 «трёхцветные» разгромили оранжевых (4:0). Затем, в игре 2-го тура они обыграли Ирландию (1:0).

В обоих случаях в качестве капитана синих выступал Килиан Мбаппе. Некоторым многолетним лидерам «трёхцветных», в частности Антуану Гризманну, не понравилось то, что повязка досталась 24-летнему футболисту. Нападающий мадридского «Атлетико» даже задумывался о завершении карьеры в национальной команде.

Тем не менее Гризманн решил остаться. Конечно, Антуану обидно, но Килиан заслужил звание капитана как никто другой. Именно благодаря его стараниям у Франции до последних минут сохранялись шансы выиграть чемпионат мира в Катаре. Форвард забил восемь голов, став лучшим бомбардиром турнира.

В качестве капитана команды Мбаппе тоже пока вполне успешен. В двух матчах он отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей, которую превратил в гол Гризманн. Плохо лишь то, что недавно у Килиана произошёл конфликт с руководством «ПСЖ». Он отказался продлевать контракт с клубом, что привело к скандалу.

Хорошо, что в предстоящем матче Мбаппе предстоит встретиться с Гибралтаром. Будет возможность отвлечься, а также улучшить и без того невероятную статистику. К слову Килиан располагается на пятом месте в списке лучших бомбардиров французской сборной. На его счету 38 голов в 68 матчах.

Поставить на победу Франции с форой (- 4.5) можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83. У «трёхцветных» куда более звёздный состав. Даже если Дидье Дешам решит поэкспериментировать, на результате это вряд ли отразиться. Хорошо, если гибралтарцам удастся довести до удара хотя бы одну свою атаку.

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Вероятнее всего, синие будут на протяжении всей встречи владеть мячом и создавать моменты. Уровень футбола и игроков у сборных абсолютно разный. Для мощного нападения «трёхцветных» не должно составить труда забить пять и более мячей.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧЕ-2024 Гибралтар — Франция 16 июня 2023 года

Гибралтару нечего противопоставить сборной Франции. Он проигрывает и очень много пропускает даже во встречах с не очень сильными сборными. За «трёхцветных» выступает огромное количество звёздных игроков. Они регулярно радуют своих болельщиков результативностью и победами. Есть уверенность, что серебряные призёры чемпионата мира в Катаре выиграют в предстоящем матче с крупным счётом.

Ставка: победа Франции с форой (- 4.5) за коэффициент 1.83.

Экспресс с коэффициентом 6.86.

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