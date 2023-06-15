Дания — Северная Ирландия. Эриксен усвоил урок Казахстана

16 июня состоится матч 3-го тура квалификации ЧЕ-2024 Дания — Северная Ирландия. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу датчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.30. Успех ирландцев оценён экспертами в 13.0. Ставки на ничью принимаются за 5.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧЕ-2024 Дания — Северная Ирландия 16 июня 2023 года

Букмекеры сомневаются, что матч Дания — Северная Ирландия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.98. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.16. Поставить на «обе забьют» можно за 2.48.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура квалификации ЧЕ-2024 Дания — Северная Ирландия (16.06.2023)

Клубный футбол взял паузу, уступив место матчам квалификации на ЧЕ-2024. На 16 июня запланировано целых 12 встреч 3-го тура группового этапа турнира. В одной из них на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания) померяются силами Дания и Северная Ирландия. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Дания является очень крепкой сборной. За неё выступает множество техничных футболистов, которые на клубном уровне играют за топовые европейские команды. Но есть у «алой гвардии» и серьёзный недостаток. Речь идёт о том, что на некоторые матчи она не может правильно настроиться.

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На Евро-2020 мы видели сборную Дании, которая играла во имя своего лидера Кристиана Эриксена. Мотивация помогла ей добраться до полуфинала и навязать упорную борьбу Англии (1:2 д. вр.). Затем подопечные Каспера Юльманна неплохо выступили в Лиге наций и легко миновали квалификацию на ЧМ-2022.

После этого датчан как будто подменили. На мундиале в Катаре они полностью провалились, несмотря на возвращение Эриксена в состав. Полузащитник «Манчестер Юнайтед» принял участие во всех трёх встречах группового этапа, но ничем не смог помочь. Сначала его сборная сыграла вничью с Тунисом (0:0), а затем проиграла Франции (1:2) и Австралии (0:1).

Следом началась квалификация ЧЕ-2024. Во встрече 1-го тура группового этапа «алая гвардия» победила Финляндию (3:1). Во 2-м туре проиграла Казахстану (2:3). Примечательно, что к 72-й минуте вела 2:0. Как можно упустить столь комфортное преимущество?

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Казахстанцы заслуживают особой похвалы за невероятный камбэк, но к подопечным Юльманна имеется ряд вопросов. Они слишком рано расслабились и начали недооценивать соперника. Наставник сборной Дании наверняка сделал выводы и устроил футболистам взбучку. Вопрос только в том, поможет ли она обыграть в грядущем матче Северную Ирландию?

На бумаге сборная Дании выглядит явным фаворитом. Наилучшим достижением Северной Ирландии является выход в 1/4 финала чемпионата мира, но было это ещё в далёком 1958 году. С тех пор уровень сборной сильно упал. Звёздных футболистов в её составе нет. Более того, выступающих за сильные клубы можно по пальцам пересчитать.

На прошлый чемпионат мира Северная Ирландия квалифицироваться не сумела. За восемь туров группового этапа она обыграла только Литву (4:1 и 1:0). Вничью сыграла с Болгарией, Швейцарией и Италией.

Затем ирландцы неудачно выступили в Лиге наций, хотя уровень соперников был невысоким. За шесть туров они обыграли только Косово (2:1), на домашнем поле. Вничью сыграли с Кипром (0:0 и 2:2). Проиграли Греции (0:1 и 1:3) и Косово (2:3). По итогам турнира заняли последнее место в группе и пошли на понижение в дивизионе.

Квалификация ЧЕ-2024 началась для Северной Ирландии неплохо — с победы над Сан-Марино (2:0), но затем она проиграла Финляндии (0:1). Единственное, что хорошо — ирландцы мало пропускают. За последние 16 встреч во всех турнирах им забили 18 мячей.

Хотя это, скорее, связано с оборонительной схемой, которую предпочитает использовать тренер. Во встречах с сильными соперниками наставник Северной Ирландии часто прибегает к игре в пять защитников, чтобы залатать дыры в обороне. Вероятно, он и в этот раз сыграет вторым номером и постарается зацепиться за ничью.

Чалов интересен «Галатасараю» и «Фенербахче».

Большего от ирландцев, на наш взгляд, ждать не стоит. Потому, предлагаем проверить П1 + ТМ 3.5 мяча за коэффициент 1.92. Дополнительное преимущество даст поддержка родных трибун. Ждём, что в этот раз Кристиан Эриксен будет держать свою команду собранной на протяжении всех 90 минут.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧЕ-2024 Дания — Северная Ирландия 16 июня 2023 года

У сборной Дании сильнее состав и гораздо лучше результаты на дистанции. Единственное, что плохо — в последнее время у неё возникают проблемы с настроем и концентрацией. Грядущий матч — хорошая возможность реабилитироваться и показать, что выводы сделаны. В то же время много голов не ждём. Североирландцы часто играют в пять защитников. За счёт этого они очень редко пропускают больше двух мячей за матч.

Ставка: победа Дании и тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.92.

Экспресс с коэффициентом 6.86.

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