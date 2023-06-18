Финляндия — Сан-Марино. Теэму Пукки рассчитывает на разгром

Слабый соперник — шанс забить как можно больше и улучшить свою результативность.

19 июня состоится матч квалификации Евро-2024 Финляндия — Сан-Марино. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу финнов можно с коэффициентом 1.01. Успех Сан-Марино оценён экспертами в 86.0. Ставки на ничью принимаются за 22.0.

Лучшие прогнозы на Евро-2024.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Финляндия — Сан-Марино 19 июня 2023 года

Букмекеры считают, что матч квалификации Евро-2024 Финляндия — Сан-Марино получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.02, а тотал меньше 2.5 мяча — за 5.60. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.50. Поставить на «обе забьют» можно за 3.90.

Анализ и прогноз на матч Евро-2024 Финляндия — Сан-Марино (19.06.2023)

Начались матчи квалификации на чемпионат Европы по футболу 2024 года. 19 июня запланировано сразу 12 встреч, а отдельное внимание уделим игре между сборными Финляндии и Сан-Марино, которая пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Хельсинки. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Сборная Финляндии попала в группу Н вместе с Данией, Казахстаном, Словенией, Северной Ирландией и Сан-Марино. Подопечные Маркку Канервы провели три матча и уступили только Дании (1:3). Следом обыграли Северную Ирландию (1:0) и Словению (2:0).

Луис Энрике стал фаворитом на пост главного тренера «ПСЖ».

В этой группе явным фаворитом выступает Дания. Впрочем, Финляндия — крепкий соперник и уже доказала, что сможет потягаться за вторую строчку. На данный момент сразу у четырёх сборных по шесть очков.

Сборная Сан-Марино — явный аутсайдер этой группы, ведь она проиграла все три матча. Сперва потерпела поражение от Северной Ирландии (0:2), следом от Словении (0:2) и накануне от Казахстана (0:3). Команда пропускает минимум по два мяча и не может забить. Её уровень далёк от того, которым обладают соперники по группе.

Встреча пройдёт на стадионе в Хельсинки, и это говорит не в пользу Сан-Марино. Дома финны в последней встрече обыграли Словению со счётом 2:0. Команда старается выжать максимум при своих болельщиках.

Поль Погба: за последние семь месяцев я постарел на 10 лет.

В составе Финляндии есть такой талантливый футболист, как Теэму Пукки, на которого возлагают большие надежды. Он лучший ассистент квалификации на Евро-2024. В трёх матчах отдал четыре передачи. Лучшим бомбардиром команды является Оливер Антман — два гола.

Лёгкий соперник, а значит, нужно набирать очки. Это должно помочь в борьбе за первые два места, ведь у четырёх сборных одинаковое количество очков. Последний раз команды встречались на отборе Евро-2012. Тогда «филины» обыграли соперника со счётом 9:0 по сумме двух встреч. Проверим ставку на победу Финляндии с форой (-4) за 1.88.

Финская сборная забивала пока лишь максимум два мяча в этой квалификации, но соперник очень слабый и даже от Казахстана пропустил три гола. Есть шанс набрать лёгкие три очка.

Прогноз и ставки на отборочный матч Евро-2024 Финляндия — Сан-Марино 19 июня 2023 года

В группе Н борьба за лидерство идёт не на шутку, ведь сразу четыре сборных имеют одинаковое количество очков. Сан-Марино — явный аутсайдер и пока даже не забивал в квалификации. Плюс все четыре очные встречи оставались за финнами, и один раз они сумели забить восемь мячей. Поэтому проверим ставку на победу хозяев с форой (-4).

Ставка: победа Финляндии с форой (-4) за 1.88.

Экспресс с коэффициентом 7.15.

Прогноз на матч Украина — Мальта с коэффициентом 2.50.

Сергей Гуренко назначен на пост главного тренера «Уфы».

Прогноз на матч Турция — Уэльс с коэффициентом 3.80.

ЦСКА объявил о продлении контракта с Набабкиным.