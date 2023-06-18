Франция — Греция. Мбаппе подпитывается слухами

Килиану нравятся, когда о нём говорят. Кажется, это лишь делает его сильнее.

19 июня состоится матч 4-го тура квалификации ЧЕ-2024 Франция — Греция. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу французов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.29. Успех греков оценён экспертами в 11.5. Ставки на ничью принимаются за 6.20.

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Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧЕ-2024 Франция — Греция 19 июня 2023 года

Букмекеры уверены, что матч Франция — Греция получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95. Поставить на «обе забьют» можно за 2.15.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура квалификации ЧЕ-2024 Франция — Греция (19.06.2023)

Клубный футбол ушёл в отпуск, уступив место матчам квалификации на ЧЕ-2024. На 19 июня запланировано 12 встреч 4-го тура группового этапа. В одной из них на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени сборная Франции примет Грецию. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

В трёх матчах квалификации ЧЕ-2024 сборная Франции обыграла Нидерланды (4:0), Ирландию (1:0) и Гибралтар (3:0). «Трёхцветные» уверенными шагами движутся к выходу в плей-офф с первого места. Соперников они сметают не глядя, демонстрируя строго доминирующий футбол.

Луис Энрике стал фаворитом на пост главного тренера «ПСЖ».

Финалиста чемпионата мира в Катаре по-прежнему возглавляет опытный Дидье Дешам. Ходили слухи, что в ближайшем будущем его может сменить Зинедин Зидан. Однако бывший тренер «Реала» сказал, что сейчас не время.

Возможно, так и есть, ведь синие переживают непростой период. После турнира в Катаре ушли из команды некоторые ведущие опытные футболисты, в частности Уго Льорис. Дешам принял решение назначить новым капитаном сборной Франции Килиана Мбаппе, доказавшего на ЧМ-2022, что он — настоящий лидер.

Вот только на Мбаппе навалились проблемы. Он отказался продлевать контракт с «ПСЖ», что привело к конфликту. Клуб заинтересован в его продаже. На настрое молодого нападающего неопределённость будущего наверняка отразится. Впрочем, это далеко не первый раз, когда ему приходится сталкиваться с давлением.

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Дешам по данному поводу отметил, что Килиан всегда в новостях. Наставник рассказал, что форвард проводит время с партнёрами и не испытывает никаких проблем. Примечательно, что недавно Мбаппе согласился принять участие в Олимпийских играх. Похоже, он решил полностью сосредоточиться на международной арене.

За три тура квалификации Мбаппе забил три мяча и отдал одну голевую передачу. Сумеет ли отличиться в грядущей встрече? Сборная Греции уже давно зарекомендовала себя как не самого удобного соперника. За восемь туров квалификации на ЧМ-2022 она проиграла только Швеции (0:2) и Испании (0:1).

После чемпионата мира в Катаре греков настигла смена главного тренера. Должность занял уругвайский специалист Густаво Пойет. Под его руководством «пиратский корабль» за шесть туров в Лиге наций уступил только Кипру (0:1), на выезде. Во всех остальных встречах он одержал победы.

Также подопечные Пойета здорово стартовали в квалификации ЧЕ-2024. В двух турах они обыграли Гибралтар (3:0) и Ирландию (2:1). Но вот удастся ли им что-либо противопоставить сборной Франции? Состав у синих, несмотря на некоторые кадровые потери, значительно сильнее.

Будет чудом, если греки забьют хотя бы один гол. Практически все их футболисты на клубном уровне выступают в местном чемпионате, уровень которого невысок. Так что какой бы классный командный футбол подопечные Пойета ни показали, качества и техники им вряд ли хватит для того, чтобы доставить хлопоты одной из самых сильных и успешных сборных мира.

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Поставить на то, что синие победят и не пропустят, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.02. С уходом Льориса вратарская позиция «трёхцветных» стала сильнее. Первым номером стал Мик Меньян, сыгравший не последнюю роль в чемпионствах «Лилля» и «Милана».

В частности благодаря стараниям Меньяна французы не пропустили ни одного гола за три тура квалификации ЧЕ-2024. Скорее всего, «сухая» серия талантливого голкипера продлится. Если уж голландцы не сумели распечатать его ворота, то грекам тем более вряд ли это окажется по силам.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧЕ-2024 Франция — Греция 19 июня 2023 года

Греция смотрится привлекательно под руководством Пойета. Несмотря на небольшое количество резервов, она здорово выступила в Лиге наций и пока что преуспевает в квалификации ЧЕ-2024. Но так или иначе Франция выглядит явным фаворитом. Она сильнее по всем параметрам, так что сенсации не ждём. К тому же греки идут следом за французами, одержав две победы в двух матчах. Пришло время поставить их на место!

Ставка: Франция победит и не пропустит за 2.02.

Экспресс с коэффициентом 7.15.

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