Андрей Рублёв — Давид Гоффен. Проще, чем с Карацевым

Аслан точно дал положительный импульс седьмой ракетке. После него будет проще.

7 июля Андрей Рублёв и Давид Гоффен сыграют в матче третьего круга Уимблдона. Начало — не ранее 18:00 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах выделяют фаворитом российского спортсмена: коэффициент на его победу составляет 1.21, а на бельгийца можно поставить за 4.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Андрей Рублёв – Давид Гоффен 7 июля 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч третьего круга Уимблдона Андрей Рублёв – Давид Гоффен получится упорным: ставки на тотал больше 35.5 гейма принимаются за 1.75, а тотал меньше 35.5 гейма оценён экспертами в 1.95. Ставку на победу россиянина с точным счётом 3:0 по сетам можно сделать в «Фонбет» за 2.45, а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч третьего круга Уимблдона Андрей Рублёв – Давид Гоффен (07.07.2023)

Седьмой номер посева Андрей Рублёв продолжит свой путь на Уимблдоне в матче третьего круга с бельгийцем Давидом Гоффеном.

Россиянин столкнулся с трудностями во втором круге, выступив во встрече со своим соотечественником Асланом Карацевым, который выиграл в первом сете на тай-брейке. Однако 25-летний спортсмен отреагировал на поражение и победил в следующих трёх сетах – 3:1 (6:7, 6:3, 6:4, 7:5).

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Рублёв был сконцентрирован, поэтому допустил всего одну двойную ошибку. Между тем ему удалось сделать 12 подач навылет.

Гоффен, занимающий 123-ю строчку рейтинга, играл во втором круге с Томасом Барриос-Верой – 133-й ракеткой мира. Бельгиец победил в первом сете на тай-брейке, а затем уступил со счётом 5:7. Остальные два сета дались ему очень легко – 6:2 и 6:0.

Однако перед Гоффеном стоит непростая задача — одолеть находящегося в отличной форме Рублёва, который в этом году на всех покрытиях был неплох.

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В обеих очных встречах с Гоффеном — на турнирах «Большого шлема» — Андрей уступил всего в одном сете. В последнем матче в третьем круге Australian Open в 2020 году россиянин победил бельгийца в четвёртом сете на тай-брейке. Это будет их первая игра между собой на траве.

Рублёв отлично подаёт, мощно бьёт и хорошо двигается по корту, в то время как Гоффен в основном использует контратаки. Кроме того, россиянин имеет преимущество за счёт лучших результатов и позиции в мировом рейтинге. Однако Давид может похвастаться лучшей статистикой выступлений на траве. У россиянина 17 побед и семь поражений на этом покрытии, а у бельгийца рекорд составляет 30-23.

Учитывая всё вышесказанное, победа Рублёва является наиболее вероятным исходом. Андрей более стабильный теннисист, особенно в этом сезоне. Он чаще побеждал, а на Уимблдоне уже показал, что эмоциональнее выглядит лучше многих соперников. Игра с Карацевым и поражение в первом сете не выбили его из колеи.

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С бельгийцем после такого тяжёлого соперника, как Аслан, должно быть намного проще. Поставим на победу Рублёва со счётом 3:0 за коэффициент 2.45 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

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