Карлос Алькарас – Александр Мюллер. Испанец повесит «баранку» ещё одному французу?

В одном из сетов первая ракетка мира обыграл соперника со счётом 6:0. Возможно, история повторится снова.

7 июля Карлос Алькарас и Александр Мюллер сыграют в матче второго круга Уимблдона. Начало — не ранее 13:00 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах выделяют фаворитом испанского спортсмена: коэффициент на его победу составляет 1.01, а на француза можно поставить за 16.0.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Карлос Алькарас – Александр Мюллер 7 июля 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч второго круга Уимблдона Карлос Алькарас – Александр Мюллер не получится упорным: ставки на тотал больше 33.5 гейма принимаются за 3.55, а тотал меньше 33.5 гейма оценён экспертами в 1.25. Ставку на победу испанца с точным счётом 3:0 по сетам можно сделать в «Фонбет» за 1.23, а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч второго круга Уимблдона Карлос Алькарас – Александр Мюллер (07.07.2023)

Карлос Алькарас продолжает поход за победой на Уимблдоне. В матче второго круга его ждёт француз Александр Мюллер, который старается не падать духом перед встречей с первой ракеткой мира.

20-летний испанец начал свой путь ко второму титулу «Большого шлема» встречей с Жереми Шарди. Алькарас с первых же минут принялся за дело, ворвавшись в игру и взяв первый сет всухую – 6:0.

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Во втором сете Шарди выиграл два гейма, но был бессилен помешать испанцу одержать победу. В третьей партии француз навязал борьбу, но первый номер рейтинга не стал затягивать и довёл дело до победы – 7:5.

Тем временем Мюллер, занимающий 84-ю строчку, обыграл соотечественника Артура Риндеркнеша – 3:1. Александр столкнулся с настоящей проблемой, ведь его соперник сделал 15 эйсов, а он почти в три раза меньше. Кроме того, Мюллер допустил семь двойных ошибок.

26-летний теннисист ранее в этом сезоне выиграл «челленджер» в Парме, дошёл до финала АТР-250 в Марракеше. Он в очень хорошей форме и с каждым годом поднимается всё выше в мировом рейтинге.

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Алькарас же считается одним из лучших молодых теннисистов, у него классная подача, мощные удары с обеих рук и природный атлетизм. Мюллер обладает многими из этих качеств, но ему не хватает стабильности и опыта, особенно в выступлениях на траве.

Алькарас одержал 10 побед и потерпел два поражения на этом покрытии в нынешнем сезоне. Мюллер провёл на траве всего один матч в 2023 году. Учитывая это, испанец должен одержать комфортную победу.

Рекомендуем поставить на победу Алькараса с форой (-8.5) за коэффициент 1.72 по линии «Фонбет». А всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа Алькараса с форой (-8.5) за 1.72.