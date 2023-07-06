Варвара Грачёва — Арина Соболенко. Бывшая россиянка заканчивает свой путь

7 июля 2023 года Варвара Грачёва и Арина Соболенко сыграют в матче второго круга Уимблдона. Начало — не ранее 13:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение белорусской теннисистке: поставить на её победу можно с коэффициентом 1.08. Успех француженки оценивается в 7.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Варвара Грачёва — Арина Соболенко 7 июля 2023 года

Букмекеры предполагают, что матч Варвара Грачёва — Арина Соболенко не получится упорным. Тотал больше 19.5 гейма идёт за 2.05, а тотал меньше 19.5 гейма — за 1.80. Заключить пари на то, что белорусская теннисистка выиграет со счётом 2:0 по сетам, можно за 1.35.

Анализ и прогноз на матч Варвара Грачёва — Арина Соболенко (07.07.2023)

7 июля состоится матч второго круга Уимблдона. Встречаются Варвара Грачёва и Арина Соболенко. Белорусская теннисистка находится в отличной форме и предельно мотивирована на выход в финал турнира «Большого шлема».

Адаптация Арины Соболенко к грунтовым кортам затянулась. На турнире в Берлине она старалась действовать в привычной агрессивной манере, но не попала в ритм игры. Если в первом круге белоруске хватило сил обыграть Веру Звонарёву со счётом 2:0, то следующая соперница поставила шлагбаум на пути Арины к титулу.

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Этим препятствием оказалась Вероника Кудерметова, которая быстро набрала форму и не оставила второй ракетке мира шансов на победу. Соболенко проиграла встречу со счётом 0:2. Только во втором сете на корте завязалась борьба — на тай-брейке россиянка показала свою силу и выиграла матч.

Затем Соболенко взяла паузу и до Уимблдона в официальных играх участия не принимала. В первом круге она обыграла Панну Удварди из Венгрии со счётом 2:0. Особых проблем вторая ракетка мира не испытала, о чём можно судить по счёту — 6:3, 6:1.

Отличный матч для старта на турнире получился у Арины. Она много и разнообразно атаковала, своевременно выходила к сетке. Белорусская теннисистка подтянула подачу, к которой было много претензий и записала в актив восемь эйсов.

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Во втором круге Соболенко встретится с Варварой Грачёвой. Отметим, что 22-летняя теннисистка российского происхождения проводит первый турнир под флагом Франции после получения гражданства.

Грачёва пробилась во второй круг Уимблдона после победы над Камилой Джорджи — 2:0 (6:2, 6:4). Варвара выполнила в ходе встречи пять подач навылет при одной двойной ошибке. Но точность ввода мяча в игру низкая — всего 56%.

Соболенко — наиболее вероятная победительница матча. Вторая ракетка мира находится в хорошей форме, залечив все мелкие травмы. Пауза, во время которой Арина приводила в порядок физические кондиции, явно пошла ей на пользу. Она вернула резкость движений на корте и поймала ритм игры.

Скорость на травяных кортах на руку белорусской теннисистке. Она обладает сильной и точной подачей, что предоставляет преимущество для развития атаки. Перспективно смотрится ставка на победу Арины Соболенко с форой (-6) за коэффициент 1.99.

Прогноз и ставки на матч Уимблдона Варвара Грачёва — Арина Соболенко 7 июля 2023 года

Соболенко настроена на победу на Уимблдоне. Для этого важно с первого круга поймать игровой ритм. Стартовый матч Арины на турнире доказал, что она на правильном пути. Варвара Грачёва — сильная теннисистка, но для победы в матче со второй ракеткой мира её умений не хватит.

Ставка: победа Арины Соболенко с форой (-6) за 1.99.

Экспресс с коэффициентом 7.41.

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