Железнодорожники пока не впечатляют игрой в обороне, а «Зенит» должен выставить максимально сильный состав с турецким клубом.

Экспресс на футбол с коэффициентом 7.52: Дзюба идёт за голами, Семак — за победой

Российские клубы продолжают радовать участием в товарищеских матчах и предсезонных турнирах. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.52 на встречи, которые будут сыграны сегодня.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Прогноз на матч «Локомотив» — «СКА-Хабаровск»

«Локомотив» под конец прошлого сезона здорово прибавил, и способствовало этому возвращение Артёма Дзюбы в РПЛ, а также продуктивная работа Михаила Галактионова. За 13 туров весенней части чемпионата России московский клуб набрал 32 очка. Лишь в трёх встречах «Локомотив» не смог добиться победы, уступив «Зениту» (0:1), а также сыграл вничью с ЦСКА (1:1) и «Крыльями Советов» (1:1).

За этот отрезок времени красно-зелёные на пропущенные 12 голов ответили 34 забитыми. Артём забил восемь голов и записал на свой счёт пять результативных передач. Благодаря ударной форме экс-капитана сборной и его влиянию на игру «Локомотив» не просто выбрался из зоны вылета, а завершил сезон на восьмой строчке в турнирной таблице.

Летом железнодорожники провели три товарищеских матча и оставили неоднозначное впечатление — сыграли вничью с «Иртышом» (1:1), обыграли «Волгарь» (4:2) и уступили «Балтике» (0:1). Во всех трёх встречах «Локомотив» пропускал, поэтому рекомендуем ставку на обе забьют за 1.73.

Прогноз на матч Италия U19 — Польша U19

U19 ЧЕ-2023. Группа A U19 ЧЕ-2023. Группа A 09 июля 2023, воскресенье. 19:00 МСК Италия U19 Не начался Польша U19 Кто победит в основное время? П1 X П2

Перед очным матчем с поляками у Италии есть небольшое преимущество, так как за счёт большего количества забитых мячей она опережает соперника в турнирной таблице, а это значит, что в последнем туре команду устроит ничья. Молодым итальянцам будет тяжело прийти в себя после поражения, которое им устроили португальцы, но они всё равно считаются фаворитами отчётного матча.

Поляки на турнире ничего особенного не показали. Поражение от Португалии было пусть и не крупным, но безоговорочным. Победа над Мальтой получилась какой-то слишком уж тяжёлой, даже с учётом того, что Польша почти целый тайм отыграла в меньшинстве.

Лучше обратить внимание на голы. Обе сборные на турнире не отличались высокой результативностью. Да, итальянцы забили четыре мяча Мальте, но ведь они в том матче четыре раза били пенальти. Сейчас команде Альберто Боллини нет смысла рисковать, а потому она наверняка больше сосредоточится на защите своих ворот. Вряд ли при таких раскладах мы увидим много голов, и есть смысл поставить на тотал меньше 2.5 мяча за 2.05.

Прогноз на матч «Зенит» — «Фенербахче»

Кубок PARI Премьер Кубок PARI Премьер 09 июля 2023, воскресенье. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург, Россия Не начался Фенербахче Стамбул, Турция Кто победит в основное время? П1 X П2

«Зенит» за четыре тура до конца сезона-2022/2023 выиграл чемпионский титул. Несмотря на решённые турнирные задачи, команда Сергея Семака продолжала играть в атакующем стиле, правда, ротация состава давала о себе знать и сказывалась на производительности — футболисты забили лишь шесть голов в последних четырёх матчах РПЛ.

В сезоне-2022/2023 РПЛ «Зенит» превзошёл конкурентов во всех атакующих метриках: от владения мячом и точности пасов до количества выполненных ударов по воротам и забитых голов. В предсезонном турнире сине-бело-голубые не изменяют себе и играют в атакующем стиле.

Команда Сергея Семака провела два товарищеских матча, добыв на классе волевую победу над азербайджанским «Нефтчи» (3:1) и проиграв сербской «Црвене Звезде» (1:2). Матчем с «Фенербахче» завершается подготовка к старту сезона, поэтому состав команды Сергея Семака, вероятно, будет максимально приближённым к тому, который выйдет против ЦСКА в Суперкубке России.

Учитывая, что для «Фенербахче» подготовка к старту сезона лишь начинается и новоиспечённый тренер Исмаил Картал намерен существенно ротировать состав, рекомендуем ставку на победу «Зенита» за 2.12.

Экспресс на матчи 9 июля

Ставка 1: обе забьют в матче «Локомотив» — «СКА-Хабаровск» за 1.73.

Ставка 2: тотал меньше 2.5 мяча в матче Италия U19 — Польша U19 за 2.05.

Ставка 3: победа «Зенита» над «Фенербахче» за 2.12.

Общий коэффициент: 1.73 Х 2.05 Х 2.12 = 7.52.

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