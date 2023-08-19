«Факел» — «Пари НН». Сергей Юран оставит Евсеева на дне

20 августа состоится матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Факел» — «Пари Нижний Новгород». Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу воронежцев можно с коэффициентом 2.65. Успех нижегородцев оценён экспертами в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Факел» — «Пари НН» 20 августа 2023 года

Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Факел» — «Пари Нижний Новгород» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.48, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.58. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.45. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура чемпионата России «Факел» — «Пари Нижний Новгород» (20.08.2023)

Стремительно набирает обороты новый сезон Российской Премьер-Лиги. Позади два матча группового этапа Кубка России и четыре тура РПЛ. На 20 августа запланированы три матча 5-го тура. В самом раннем из них на арене «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже местный «Факел» примет «Пари Нижний Новгород».

В новом сезоне дела у «Факела» идут очень плохо. Он замыкает турнирную таблицу РПЛ, не имея ни одного очка в копилке. Проиграли сине-белые сначала «Ростову» (1:2) и «Локомотиву» (1:4), а затем «Балтике» (1:2) и «Зениту» (0:2). Также они уступили «Сочи» (1:3) и не без удачи обыграли ЦСКА (2:0) в Кубке России.

Сперцян остаётся приоритетной трансферной целью «Аякса».

Также стоит отметить, что «Зенит» остался недоволен судейством в матче с «Факелом». Он обратился в ЭСК РФС по нескольким эпизодам, но получил ответ, который его не удовлетворил. Все решения судьи во встрече признали правильными.

Так или иначе, у Вадима Евсеева, спасшего «Факел» от вылета в Первую лигу, пока что всё идёт совсем не по плану. В новом сезоне его подопечные играют без той мотивации и боевого духа, которые были под занавес минувшего розыгрыша РПЛ. В совокупности с тем, что у сине-белых сильно ограничены ресурсы, это приводит к поражениям.

«Пари Нижний Новгород» начал новый сезон намного лучше. В РПЛ он проиграл «Зениту» (0:2), сыграл вничью с «Уралом» (0:0), минимально уступил на выезде лидирующему «Краснодару» (0:1) и победил «Ахмат» (2:0). В Кубке России обыграл «Динамо» (1:1, по пенальти 4:3), а также потерпел обидное поражение в игре со «Спартаком» (4:5).

Мирослав Ромащенко возглавил «Ахмат».

Во встрече с «Зенитом» оба гола нижегородцы пропустили после удаления, которое получил ведущий защитник Виктор Александров. В матче с «народной командой» подопечные Сергея Юрана немного не дотянули до серии послематчевых пенальти. Пропустили пятый мяч они за минуту до конца основного времени.

Юран заслуживает особой похвалы. Он не только помог «Пари НН» избежать вылета в Первую лигу по итогам минувшего сезона, но и поставил команде качественный футбол. Несмотря на то что уровень соперников был весьма велик, нижегородцы навязали лидерам борьбу и зацепились за хорошие результаты.

Тренер здорово встроил приобретённых «Пари НН» летом новобранцев, а также сопутствовал индивидуальному прогрессу футболистов. Пока что у него всё отлично получается в команде из Нижнего Новгорода. Поставить на её победу в предстоящем матче можно с коэффициентом 3.00.

Лишь две из восьми последних официальных очных встреч «огнеопасные» выиграли. Во всех остальных случаях победили нижегородцы. Они выглядят предпочтительнее. У воронежцев хуже рисунок футбола, а также имеются проблемы с настроем. Неудачный старт сезона и масса игровых проблем вряд ли сопутствуют их эмоциональному подъёму.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Факел» — «Пари Нижний Новгород» 20 августа 2023 года

«Факел» пребывает в чёрной полосе. Эйфория, которая захлестнула его в конце минувшего сезона и помогла избежать вылета в Первую лигу, прошла. Больше у «огнеопасных» не получается цепляться за очки. У «Пари НН» лучше комплектация состава и результаты в текущем розыгрыше РПЛ. Клуб активно прогрессирует под чутким руководством Юрана. История очных встреч также свидетельствует в пользу нижегородцев. Скорее всего, они победят.

Ставка: победа «Пари НН» за коэффициент 3.00.

Экспресс с коэффициентом 15.92.

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