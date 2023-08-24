«Спартак» — «Куньлунь». Алексей Жамнов поставит латвийца на место

Рано делать выводы о работе Виктора Игнатьева — он ещё не играл с такими клубами, как красно-белые.

25 августа состоится матч Кубка мэра Москвы «Спартак» — «Куньлунь». Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами москвичей: поставить на победу красно-белых можно с коэффициентом 1.64. Шансы «драконов» оценили в 4.20. Ставки на ничью принимаются за 4.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Спартак» — «Куньлунь» 25 августа 2023 года

Аналитики считают, что матч «Спартак» — «Куньлунь» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.44, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.65. На победу красно-белых с учётом овертайма и буллитов предлагают коэффициент 1.43. Ставки на победу в матче «драконов» идут за 2.84 по линии «Фонбет». А за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч Кубка мэра Москвы «Спартак» — «Куньлунь» (25.08.2023)

Кубок мэра Москвы . Группа B Кубок мэра Москвы . Группа B 25 августа 2023, пятница. 19:00 МСК Спартак Москва Не начался Куньлунь Ред Стар Пекин Кто победит в основное время? П1 X П2

В ожидании начала регулярного сезона КХЛ всё внимание болельщиков обращено к предсезонным турнирам. Например, в Кубке мэра Москвы 25 августа на арене «Мегаспорт» пройдёт матч «Спартак» — «Куньлунь». Начало встречи запланировано на 19:00 мск. Действующим победителем является ЦСКА.

Минувший сезон для красно-белых прошёл очень тяжело. Команда заняла место вне зоны выхода в плей-офф и за регулярку сменила троих тренеров. Сначала был уволен Борис Миронов, затем все были довольны работой Игоря Гришина, но недолго. Вскоре он подал в отставку. Заканчивали сезон москвичи под руководством исполняющего обязанности тренера Алексея Заварухина.

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В новый регулярный сезон «Спартак» войдёт с опытным Алексеем Жамновым. Специалист работал со сборной России, но с ним не продлили контракт. Как итог он согласился на работу с красно-белыми, которым нужна срочная помощь. Наставник такого уровня просто обязан бороться за места в плей-офф.

«Куньлунь» тоже сменил тренера. Теперь руководить клубом будет латвийский специалист Виктор Игнатьев. До этого он входил в тренерский штаб магнитогорского «Металлурга». Работа наставника уже вызывает только приятные ощущения. Китайская команда с ходу выиграла Кубок Лады.

«Драконы» стартовали с победы над хозяином турнира – «Ладой» (3:2). Затем они обыграли «Нефтехимик» с неприличным счётом 6:1. Единственную шайбу соперник забросил в большинстве. В последней встрече «Куньлунь» потерпел поражение от «Химика» с разгромным счётом 2:5. Несмотря на это, он стал обладателем Кубка Лады.

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Затем команда из Пекина провела две товарищеские встречи, обыграв АКМ по буллитам (3:2 после булл.) и разгромив «Витязь» со счётом 4:0. Таким образом, у «драконов» четыре победы в пяти встречах. С такими результатами невольно начинаешь верить в чудеса или силу нового тренера.

«Спартак» тоже начал предсезонную подготовку ударно – даже лучше своего соперника. Подопечные Жамнова приняли участие в четырёх товарищеских встречах, выиграв каждую из них. Сначала красно-белые обыграли «Витязь» со счётом 2:0, а затем в дерби победили «Динамо» (3:1). Две последние встречи клуба закончились разгромной победой над «Амуром» (5:2) и выигранным матчем у «Северстали» — 6:4. Затем в Кубке мэра Москвы они обыграли «Витязь» со счётом 3:2.

Быстро влились в состав красно-белых новички. В двух последних встречах Иван Морозов забросил три шайбы и сделал две результативные передачи. Хоккеист был взят в аренду у «Вегаса». Николай Голдобин, ранее выступавший за «Металлург», забросил шайбу и сделал ассист за четыре игры. Михал Чайковски забил три гола и сделал три точных передачи за предсезонку.

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Если взглянуть на уровень соперников «Куньлуня» в межсезонье и «Спартака», то разница становится заметна сразу. Красно-белые обыгрывали очень сильные клубы, продемонстрировав стопроцентный результат в четырёх встречах. Мы считаем, что Жамнов – тот тренер, который был необходим команде. Он укажет коллеге из Латвии на проблемы китайского клуба наглядно. Предлагаем ставку на победу «Спартака» с форой (-1.5) за 2.16 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Прогноз и ставки на матч «Спартак» — «Куньлунь» 25 августа 2023 года

Алексей Жамнов использует опыт, полученный от работы со сборной, в «Спартаке». Пока он выглядит подходящим человеком для этой команды. Красно-белые прибавили в атаке, причём забрасывают шайбы новички, которые перешли в состав «гладиаторов» в это межсезонье. «Куньлунь» возглавил латвийский наставник Виктор Игнатьев, и пока с ним «драконы» смотрятся перспективно. Они выиграли Кубок Лады, но играли с неподходящими по уровню «Спартаку» соперниками. Тем более клуб уступил «Химику», что говорит о проблемах в защите. Предлагаем поставить на победу москвичей с форой (-1.5) за 2.16 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Спартака» с форой (-1.5) за 2.16.

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