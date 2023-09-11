«Торпедо» — «Адмирал». Игорь Ларионов сыграет на нервах Леонида Тамбиева

Тренер команды из Владивостока был недоволен двумя пропущенными голами. В этот раз их должно быть больше!

12 сентября состоится матч КХЛ «Торпедо» — «Адмирал». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу нижегородцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70. Шансы владивостокцев оценили в 4.20. Ставки на ничью принимаются за 4.75.

Коэффициенты букмекеров на матч «Торпедо» — «Адмирал» 12 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Торпедо» — «Адмирал» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.50, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.55. На победу нижегородцев с учётом овертайма и буллитов предлагают коэффициент 1.40. Ставки на победу в матче команды из Владивостока идут за 2.90.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — «Адмирал» (12.09.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 сентября 2023, вторник. 19:30 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

Регулярный сезон КХЛ набирает силу и продолжает радовать интригующими матчами, которые порой заканчиваются сюрпризами. 12 сентября 2023 года на арене «Нагорный» в Нижнем Новгороде «Торпедо» будет принимать «Адмирал». Начало игры запланировано на 19:30 мск.

Только две команды КХЛ по-прежнему остаются непобеждёнными в новом сезоне – это «Авангард» и автозаводцы. Нет сомнений, что Игорь Ларионов постарается продлить выигрышную серию ещё как минимум на одну встречу, но для этого придётся приложить немало усилий, ведь в гости пожалуют крепкие «моряки».

Нижегородцы сохранили бóльшую часть хоккеистов, но самое главное, что руководству удалось оставить в качестве главного тренера Ларионова. «Торпедо» неплохо провело межсезонье и быстро вошло в ритм регулярки. С ходу удалось разгромить «Локомотив» со счётом 5:2. При этом железнодорожники нанесли в два раза больше бросков в створ, но это их никак не спасло от реализации соперника, которая была на хорошем уровне.

Следом «Торпедо» совершило маленькое чудо для своих болельщиков, выиграв у СКА со счётом 4:3. Не последнюю роль в той встрече сыграл Ларионов-младший, отдав две результативные передачи. В последнем матче автозаводцы победили минское «Динамо» — 6:4. Игорь Николаевич остаётся верен своему хоккею, который часто называют спонтанным, необычным, но таким весёлым.

Немало болельщиков добавилось в минувшем сезоне у «Адмирала», который в целом показывал неплохой хоккей. Предсезонную подготовку клуб тоже прошёл на отлично, выиграв пять из восьми встреч. Вот только регулярный сезон стартовал для «моряков» не лучшим образом – с двух поражений кряду.

Сначала команда из Владивостока уступила ЦСКА с разгромным счётом 1:4. При этом она атаковала почти на равных и нанесли примерно такое же количество бросков в створ ворот. Однако нельзя не отметить, что подопечные Тамбиева действовали очень дисциплинированно и не заработали ни одного удаления. В следующей встрече «Адмирал» проиграл «Витязю» по буллитам (1:2 бул.).

Порадовались болельщики и сами хоккеисты из Владивостока результату последней игры. «Морякам» удалось разгромить «Спартак», находящийся на хорошем ходу, со счётом 6:2. Соперник допускал очень много брака, действовал разобранно и плохо оборонялся, за что и был наказан. Вот только даже такой результат оставил Тамбиева недовольным. Он, конечно, похвалил «Адмирал» и постарался вспомнить, а забрасывал ли клуб при нём шесть шайб ранее, но затем сказал, что два пропущенных гола – это очень много, нужно играть надёжнее в защите.

Вот только матч с «Торпедо» не лучший повод продемонстрировать, насколько компактно и уверенно должны работать «моряки» на льду. Если Тамбиеву нравятся дисциплина и игра от обороны, то стиль Ларионова, наоборот, обещает большое количество ярких атак, голов и порой спонтанных действий. Думается, тренер «Адмирала» будет в гневе от количества пропущенных шайб от нижегородцев. Предлагаем ставку на победу автозаводцев и тотал больше 4.5 шайбы за 2.25.

Прогноз и ставки на матч «Торпедо» — «Адмирал» 12 сентября 2023 года

Тамбиев и Ларионов остаются верны стилям своих команд минувшего сезона. Тренер «Адмирала» хочет играть слаженно в обороне и недоволен даже двумя пропущенными шайбами, а наставник «Торпедо» продолжает ставить на неудобный для соперников, атакующий хоккей. Думается, победят нижегородцы, которые застанут врасплох «моряков», только отпраздновавших победу над «Спартаком» и ещё не оправившихся после эйфории.

Ставка: победа «Торпедо» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.25.