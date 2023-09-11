Норвегия — Грузия. Эрлинг Холанд оставит Хвичу Кварацхелию не у дел

Поражение в этом матче будет равносильно потере шансов на выход на Евро-2024. Игр всё меньше, а соперники не ждут.

12 сентября состоится матч 6-го тура квалификации ЧЕ-2024 Норвегия — Грузия. Начало – в 21:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу норвежцев можно с коэффициентом 1.31. Шансы грузин оцениваются в 10.25. На ничью дают коэффициент 5.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Норвегия — Грузия 12 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что матч Норвегия — Грузия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.98. Если забьют норвежцы, сыграет коэффициент 1.08. Гол грузин доступен с коэффициентом 2.12. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.34.

Анализ и прогноз на матч ЧЕ-2024 Норвегия — Грузия (12.09.2023)

Норвегия 12 сентября на домашнем стадионе «Уллевол» примет Грузию. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 мск. В минувшем туре квалификации на Евро-2024 гости потерпели самое крупное поражение в истории и находятся в подавленном моральном состоянии.

Испания победила Грузию с крупным счётом 7:1. Конечный результат довольно точно отражает суть происходящего на поле. Подопечные Вилли Саньоля уступили по всем показателям и подверглись обоснованной обструкции болельщиков.

Главный тренер в интервью СМИ назвал игру своей команды катастрофой и пообещал принять меры, чтобы привести футболистов в норму перед встречей с Норвегией. Работа наставнику предстоит огромная, поскольку Грузия провалилась в тактике, уступила в скорости и продемонстрировала полное отсутствие дисциплины.

По итогу четырёх матчей у гостей в активе четыре очка и призрачные шансы зацепиться за второе место в группе. Догнать шотландцев, которые выиграли все пять матчей, просто нереально, а конкурировать с Испанией Хвиче Кварацхелии и его партнёрам не под силу, что наглядно доказал результат минувшего очного матча.

Что касается лидера «Наполи», то он провёл невыразительную игру. Испанцы сделали акцент на контроле мяча (65% за матч), а создать более или менее опасные моменты грузинам не удалось. Большой вопрос, сумеет ли проявить себя Хвича в Норвегии.

Поклонникам сборной Грузии не стоит заранее отказываться от поездки на Евро-2024. У подопечных Саньоля остаётся вполне рабочий запасной вариант. Они заранее гарантировали себе участие в стыковых матчах за право выйти в финальный раунд ЧЕ-2024, выиграв группу в Лиге наций.

Норвегия проводила товарищеский матч и победила Иорданию (6:0). «Свёрла» забили шесть безответных мячей. Выпускать Эрлинга Холанда в такой встрече просто не было смысла, и главный тренер дал ему ещё время на отдых, оставив на скамейке запасных на всю игру.

У норвежцев также не заладились дела в квалификации Евро-2024. Неожиданно оказалось, что одного из лучших нападающих мира не вполне достаточно, чтобы обыгрывать тактически крепкие сборные. Например, Шотландия выиграла у «свёрл» на выезде со счётом 2:1.

Подопечным Столе Сольбаккена необходимо побеждать, чтобы сохранить шансы на выход в финальную часть ЧЕ-2024. Оборона у Грузии продемонстрировала свою полную некомпетентность в матче с испанцами и вряд ли сумеет сдержать хорошо отдохнувшего Холанда. Рекомендуем обратить внимание на победу Норвегии с форой (-1.5) за коэффициент 1.98.

Прогноз и ставки на матч ЧЕ-2024 Норвегия — Грузия 12 сентября 2023 года

«Свёрла» хорошо размялись на сборной Иордании в преддверии встречи с Грузией. Эрлинг Холанд восстановил силы и накопил эмоции, что делает хозяев явными фаворитами игры. Грузия получила слишком сильный удар от «красной фурии» и быстро восстановиться не сумеет. Вполне вероятно, что Норвегия одержит победу с преимуществом в два мяча.

Ставка: победа Норвегии с форой (-1.5) за 1.98.