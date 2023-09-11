СКА — «Спартак». Николай Голдобин не ударит в грязь лицом

12 сентября состоится матч КХЛ СКА — «Спартак». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.65. Шансы москвичей оценили в 4.40. Ставки на ничью принимаются за 4.90.

Коэффициенты букмекеров на матч СКА — «Спартак» 12 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что матч СКА — «Спартак» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.40, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 3.00. На победу петербуржцев с учётом овертайма и буллитов предлагают коэффициент 1.38. Ставки на победу в матче москвичей идут за 3.05.

Анализ и прогноз на матч КХЛ СКА — «Спартак» (12.09.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 сентября 2023, вторник. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Регулярный сезон КХЛ набирает силу и продолжает радовать интригующими матчами, которые порой заканчиваются сюрпризами. 12 сентября 2023 года в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге СКА будет принимать московский «Спартак». Начало игры запланировано на 19:30 мск.

Каждый новый сезон перед петербургским клубом стоит только одна цель – выиграть Кубок Гагарина. В минувшем сезоне выполнить задачу не удалось, и летом команда пережила ряд изменений. Клуб покинули такие хоккеисты, как Никита Гусев, Игорь Ожиганов и даже лучший бомбардир прошлого розыгрыша – Дмитрий Яшкин. В ответ «армейцы с Невы» усилились тройкой нападающих «Авангарда» и ещё несколькими важными хоккеистами.

Результат пришёл сразу, и начало сезона получилось для СКА просто великолепным. Подопечные Ротенберга одержали две победы подряд, обыграв московское «Динамо» (2:1) и «Ладу» (3:0). Всё было отлично, но затем последовали два поражения кряду. Петербуржцы сначала уступили «Торпедо» (3:4), причём по игре «армейцы с Невы» были на равных с нижегородцами, хотя должны были выделяться.

В последней встрече СКА проиграл «Локомотиву» со счётом 2:3. Обе шайбы команды были заброшены в большинстве, но и столько же клуб пропустил, оставшись в меньшинстве. Однако одно из удалений получилось спорным. Ротенберг прокомментировал ситуацию, сказав, что судья подъехал и извинился за это. Также тренер добавил, что «армейцы с Невы» всегда играют честно и хотели бы, чтобы к ним относились так же.

У «Спартака» одинаковое количество очков со СКА. В межсезонье команда преобразилась и в первую очередь сменила главного тренера. Красно-белых возглавил наставник сборной России – Алексей Жамнов. Все ждали быстрых изменений, и они их получили, ведь уже по ходу предсезонной подготовки московский клуб победил в семи матчах кряду.

Более того, «Спартак» выиграл Кубок мэра Москвы, в финальном матче победив ЦСКА со счётом 3:1. Несмотря на такую прекрасную статистику, регулярный сезон КХЛ начался для красно-белых с поражения от «Куньлуня» (3:4). Команда превосходила пекинцев по броскам в створ более чем в два раза, но подводила реализация.

Два следующих матча подопечные Жамнова выиграли. Им удалось обыграть «Северсталь» (6:4) и «Амур» (5:3). В обеих встречах московский клуб продемонстрировал отличную результативность. Это именно тот хоккей, по которому большинство болельщиков КХЛ скучают. Лучше остальных в атаке себя проявляет новичок «Спартака» — Николай Голдобин. Экс-хоккеист «Металлурга» возглавляет таблицу лучших бомбардиров лиги, набрав 7 (6+1) очков.

Статистику красно-белых испортил последний матч, который они проиграли «Адмиралу» с разгромным счётом 2:6. Жамнов после игры в качестве одной из причин назвал отсутствие злости в атаке, а также проигранную борьбу за нейтральные шайбы. Голдобин также не остался в стороне и рассказал, что проиграли сами себе, допуская большое количество ошибок. Он также понадеялся, что «Спартак» найдёт свою игру, но как скоро?

Красно-белые являются лидерами по забитым и пропущенным голам в КХЛ – 16:17. За четыре официальных матча в каждом забрасывалось не меньше семи шайб. Взять и наладить игру в обороне за один день, да ещё и после морально тяжёлого поражения – такое не под силу даже Жамнову. К тому же соперник располагает – СКА будет не прочь наладить статистику и показать яркий хоккей. Поэтому предлагаем ставку на тотал больше 5.5 шайбы за 1.89.

Прогноз и ставки на матч СКА — «Спартак» 12 сентября 2023 года

Алексей Жамнов настроил атаку красно-белых. Они показывают яркий и результативный хоккей. Но вместе с тем совершают большое количество ошибок, получают ненужные удаления и не только. Со всем этим тренер обещал разобраться, а лучший бомбардир КХЛ постарается не ударить в грязь лицом. В свою очередь, СКА может как пойти в размен, так и устроить для «Спартака» ещё один разгром, поэтому ставка на тотал больше 5.5 шайбы выглядит вполне оправданной.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.89.