«Северсталь» — «Динамо». Никита Гусев смоет пятно позора

9 октября состоится матч КХЛ «Северсталь» — «Динамо» Москва. Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.02. Шансы череповчан оценили в 3.35. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч «Северсталь» — «Динамо» 9 октября 2023 года

Аналитики считают, что матч «Северсталь» – «Динамо» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.52, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.55. На победу череповчан с учётом овертайма и буллитов предлагают коэффициент 2.35. Ставки на победу в матче москвичей идут за 1.58.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Северсталь» — «Динамо» (09.10.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 09 октября 2023, понедельник. 19:00 МСК Северсталь Череповец Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Продолжаем наблюдать за регулярным сезоном КХЛ, и 9 октября 2023 года нас ожидает одна очень интересная игра. В «Ледовом дворце» в Череповце пройдёт встреча между «Северсталью» и московским «Динамо». Начало матча запланировано на 19:00 мск. В связи с последними результатами этих клубов очная встреча приобретает совсем другой характер.

«Сталевары» занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Они набрали 15 очков в 14 встречах, выиграв семь из них. Несмотря на положение, подопечные Козырева являются одной из самых результативных команд – 52 шайбы заброшено. Пока дома результаты «рысей» не впечатляют – всего две победы, причём одна за пределами основного времени.

После окончания минувшего сезона Андрей Разин ушёл из «Северстали», а возглавил её Андрей Козырев. До этого наставник работал ассистентом Ларионова в «Торпедо». Видимо, набрался хорошего опыта и стал применять его сразу. Результативный хоккей нравится зрителям, но он редко приносил пользу «сталеварам».

Они в большей части чередовали победы с поражениями. 3 октября «рыси» обыграли «Ак Барс», переполненный звёздными хоккеистами, со счётом 4:1. Правда, после этого клуб уступил «Сочи» — 3:4. Козырев высказался об этом поражении. По словам главного тренера, в конце была допущена ошибка, которую он принял на себя. Главной причиной он назвал тот факт, что выпустил не тех хоккеистов.

Сразу после этой игры «Северсталь» вновь встретилась с сочинцами, но на этот раз унизила соперника, выиграв с крупным счётом 10:1. Никита Коростелёв оформил хет-трик, а Кирилл Пилипенко сделал дубль. Одну из шайб он забросил в меньшинстве. Таким образом, череповчане повторили клубный рекорд по самой крупной победе. Последний раз с таким преимуществом они выигрывали в сезоне-2010/2011.

Главный тренер высказался, что команда молодая и она ставит перед собой главную задачу по реализации моментов. Капитан «Северстали» также отметил, что забили всё, что должны были. Ещё он добавил, что клуб готов выкладываться по полной в следующей встрече. Будет интересно посмотреть, к чему это приведёт.

Если «сталевары» выиграли с крупным счётом, то «Динамо», наоборот, проиграло. «Торпедо» разобрало бело-голубых по винтикам, победив со счётом 7:1. Никто не ожидал такого результата, ведь в составе москвичей полно топовых и классных хоккеистов. Единственную шайбу забросил Никита Гусев, когда клуб находился в меньшинстве. Гол получился очень красивым – экс-игрок СКА проскользнул мимо двух защитников и отправил шайбу с неудобной руки в дальнюю девятку.

Все голы были забиты за два периода, а в третьем команды отмалчивались. Капитан бело-голубых сказал, что у него не найдётся культурных слов, чтобы описать результат. Кудашов заступился за своих подопечных, когда журналисты заговорили о безволии. Он отметил, что просто не шла игра, ноги не бежали и шайба пролетала мимо. Наставник отметил, что разобрали проблемы с командой в раздевалке, выносить это за её пределы он не собирается.

Это поражение стало вторым подряд, ведь до этого «Динамо» уступило со счётом 2:5 «Локомотиву». Однако до этого результаты у клуба были неплохими. До того, как он уступил железнодорожникам, бело-голубые выиграли шесть из семи встреч. Они почти идеально работали в большинстве и славились высокой результативностью.

После 15 матчей регулярного сезона москвичи занимают четвёртое место. Всего они выиграли 10 встреч. Никита Гусев и Джордан Уил входят в пятёрку лучших бомбардиров КХЛ. Россиянин набрал 18 очков, а канадец – 17. От них в первую очередь будет зависеть то, как команда отнесётся к проигрышу с таким унизительным счётом.

Часто бывает такое, что после очень крупной победы команды уходили в полосу неудач и некоторое время мало забивали. «Сталеваров» может подвести самоуверенность, ведь на бумаге им предстоит играть с клубом, который проиграл со счётом 1:7 «Торпедо». В свою очередь, подопечные Кудашова будут предельно мотивированы смыть пятно позора, и у них достаточно ресурсов, чтобы сделать это. Предлагаем поставить на победу бело-голубых за 2.02.

Прогноз и ставки на матч «Северсталь» — «Динамо» 9 октября 2023 года

«Сталевары» выиграли со счётом 10:1 у «Сочи», а «Динамо» в этот день уступило крупно «Торпедо» — 1:7. Но не будем переоценивать случившееся. Во-первых, сочинцам не впервой проигрывать подобным образом. Они уже уступали в этом сезоне ЦСКА (1:7). У бело-голубых есть всё, чтобы заставить забыть о таком поражении. Даже сам Кудашов вспомнил, что гораздо легче настраиваться и восстанавливаться после таких встреч, чем от проигранных с небольшим отставанием. Гусеву и Уилу хватит мотивации, чтобы выиграть.

Ставка: победа «Динамо» за 2.02.