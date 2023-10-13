Ислам Махачев — Алекс Волкановски. Даже Кинг-Конг был бы бессилен

По словам Хабиба, неважно, кто выйдет с чемпионом в лёгком весе, он выиграет у любого!

Осталось совсем немного времени до начала самого ожидаемого события – UFC 294. Болельщики по всему миру ждали схватку между Махачевым и Оливейрой, но бразилец получил рассечение и отказался от поединка. Вместо него на коротком уведомлении вызвался подраться с россиянином Алекс Волкановски.

Когда и во сколько начало боя Ислам Махачев — Алекс Волкановски

UFC 294 пройдёт в Абу-Даби, ОАЭ 21 октября. Главным событием станет поединок Махачева и Волкановски. Он начнётся не ранее 23:00 мск. Старт основного карда запланирован на 18:00 мск.

Где смотреть прямую трансляцию боя Махачев — Волкановски

В прямом эфире поединок между Исламом и Алексом покажут на телеканале «Матч ТВ». Там же можно посмотреть весь основной кард.

Ислам посягнёт на рекорд Хабиба

Махачев является бойцом, у которого самая длительная действующая серия побед в UFC – 12 подряд. Хабиб завершил карьеру в промоушене, когда у него было 13 выигранных боёв кряду. Ислам полным ходом готовился к поединку с Оливейрой, но бразилец отказался, а на его место выдвинулся Волкановски.

Возможно, у действующего чемпиона даже появилось беспокойство. Алекс в невероятной форме, он располагается на одну строчку выше Ислама в рейтинге бойцов UFC вне весовой категории. Более того, австралиец дал хороший отпор россиянину в очной встрече, выглядел ненамного хуже. Однако Нурмагомедов успокоил Махачева. Он отреагировал на изменения и сказал: «Брат, неважно кто. Ты чемпион!». Хабиб также добавил, что Ислам побьёт любого, даже если это будет Кинг-Конг.

Эксперты называют Махачева фаворитом и предлагают на его победу коэффициент 1.35. Оливейра – разносторонний боец, которые способен пойти в размен ударами, но больше предпочитает работать в партере – это его сильная сторона. Вполне естественно, что лагерь дагестанца был ориентирован на это. А вот Волкановски предпочитает ударную технику. Повлияет ли это на то, как будет протекать бой?

Даже Махачев согласился, что встреча с Алексом будет сложнее, чем с Чарльзом. Он сказал, что Оливейра не идёт до конца и если почувствует, что проигрывает, то сдастся. А вот про Волкановски дагестанец сказал, что тот будет идти до последнего, его нужно либо задушить, либо отправить в нокаут.

Каковы шансы Волкановски на реванш?

Аналитики предлагают поставить на победу австралийца с коэффициентом 3.33. Великий является действующим чемпионом в полулёгком весе. Он провёл уже пять защит титула, но мечтает покорить лёгкую весовую категорию. Специально для этого он уже поднимался, но проиграл Махачеву судейским решением. Однако многие были с ним не согласны и посчитали вердикт спорным.

После этого Алексу пришлось вернуться в свой вес, чтобы провести пятую защиту. Он справился с этой задачей успешно, выиграв техническим нокаутом у мексиканца Яира Родригеса. Теперь для поединка с Махачевым австралийцу срочно придётся набирать вес и проходить лагерь за короткий срок. Он также не должен забывать, что готовиться ему предстоит к чемпиону UFC, за плечами которого 12 побед подряд.

У Алекса есть характер, благодаря которому он принял решение экстренно заменить Оливейру. Но 10 дней для подготовки к титульному поединку – слишком короткий срок. Так на что же рассчитывает Волкановски? Вероятнее всего, на лаки-панч. Он очень сильно хотел этот реванш, но будет не готов к нему.

Хотя некоторые посчитали, что это было спланировано, а другие утверждают, что Великий не принял бы такой вызов, если бы не был готов. Стоит ли нам рассчитывать на сенсацию? Больше верится в третью версию, что австралиец выйдет на характере и будет рассчитывать на госпожу удачу.

Как быстро закончится бой?

Первый бой Ислама и Алекса закончился единогласным решением судей после пяти раундов. Махачев уже высказался, что для победы над Волкановски нужно либо удушение, либо нокаут. В противном случае дагестанец опасается, что вновь начнутся споры – а было ли решение верным?

В этот раз больше шансов на то, что поединок завершится раньше. Да, россиянин готовился не к тому сопернику, но в любом случае он прошёл лагерь и будет на пике. Зато Волкановски придётся быстро набирать вес и экстренно готовиться вместе с командой к схватке с чемпионом. Махачев должен закрыть вопрос с реваншем досрочно. На тотал больше 4.5 раунда дают 1.88, а на тотал меньше 4.5 раунда – 1.86.