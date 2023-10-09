Тайсон Фьюри — Фрэнсис Нганну. Майк Тайсон будет разочарован

В последнее время очень много внимания к себе приковал знаменитый супертяжеловес Тайсон Фьюри. Он подписал сразу два контракта — сначала на бой с Фрэнсисом Нганну, а затем на поединок с Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

Многие раскритиковали британца, сочтя за неуважение к Нганну то, что Цыганский король, ещё не разобравшись с ним, уже подписал контракт на следующий бой. Это действительно несколько усложняет задачу. Во-первых, это наверняка послужит дополнительной мотивацией для Фрэнсиса. Во-вторых, недооценка соперника — это всегда опасно.

Майк Тайсон хорошо натренировал Нганну, но этого не хватит

Трансформацией Фрэнсиса занимался сам Майк Тайсон. Легендарный боксёр рассказывал, что помогает Нганну научиться тому, на что он способен. Выкладывался бывший чемпион UFC по полной. Физически он подготовился отменно, но что касается навыков бокса, то тут имеется пробел.

Майк Тайсон подчеркнул, что не учил Нганну своему стилю. Также он отметил, что у Фрэнсиса очень сильный удар. По мнению легендарного боксёра, у бывшего чемпиона UFC есть всё необходимое, чтобы нокаутировать любого, кто стоит на пути. Поставить на его победу можно в букмекерских конторах с коэффициентом 7.70.

Опыт Фьюри сыграет ключевую роль

Для Нганну бой с Цыганским королём станет первым по правилам бокса. Тайсон Фьюри, в свою очередь, провёл на профессиональном уровне целых 34 поединка, в которых одержал 33 победы. Другой бой ознаменовался ничьей. Стоит ли говорить, что у него гораздо больше опыта, чем у Фрэнсиса?

Несмотря на внушительные габариты, Фьюри является очень техничным боксёром. Он довольно быстро передвигается на ринге и наносит точные болезненные удары. Поставить на победу британца можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70.

Бой Фьюри — Усик не будет отложен в долгий ящик!

У Цыганского короля имеются некоторые проблемы с психологией. Его отец рассказывал, что перед чемпионским боем с Владимиром Кличко Тайсон плакал. Однако это не помешало ему одержать победу в том поединке и вряд ли как-то отразится на грядущем.

Фьюри встретится с Нганну 28 октября. Если верить предварительной информации, то с Александром Усиком он сойдётся на ринге уже через два или три месяца после этого. Хочется верить, что британцу не потребуется много времени на восстановление после поединка с Фрэнсисом. Бой с украинцем и так слишком долго откладывался.

На что ставить?

К предстоящему поединку Тайсон Фьюри подходит в качестве явного фаворита. У него лучше навыки и больше боксёрского опыта. В то, что Цыганский король проиграет дебютанту по правилам бокса, верится с большим трудом.

История знает множество примеров, когда боксёры разбивали в ринге бойцов ММА. Чего стоит поединок Флойда Мейвезера и Конора Макгрегора. В этот раз, скорее всего, будет нечто подобное. Думается, Фьюри выиграет, но для победы ему наверняка потребуется больше трёх раундов.

Ставка на ТБ 3.5 раунда принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 1.60. Фрэнсис Нганну хорошо подготовился и сверхмотивирован. Думается, он сумеет навязать борьбу Цыганскому королю и продержится как минимум четыре раунда.

Ставка: тотал больше 3.5 раунда за коэффициент 1.60.