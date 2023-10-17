Саид Нурмагомедов — Муин Гафуров. Таджика ждёт провал

21 октября 2023 года на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) состоится поединок между Саидом Нурмагомедовым и Муином Гафуровым.

Где смотреть онлайн бесплатно бой Нурмагомедов — Гафуров

Поединок между Саидом Нурмагомедовым и Муином Гафуровым покажут на телеканале «Матч ТВ». Начало трансляции боя – не ранее 21:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на бой Саид Нурмагомедов — Муин Гафуров

Букмекеры считают фаворитом Нурмагомедова, а ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1.36. Шансы Гафурова оценили коэффициентом 3.30. Также эксперты предлагают сделать ставку на ничью – за 70.0.

Прогноз на бой Саид Нурмагомедов — Муин Гафуров (21.10.2023)

21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 294 в лёгчайшем весе Саид Нурмагомедов встретится с таджиком Муином Гафуровым. 31-летний россиянин единогласным решением судей проиграл американцу Джонатану Мартинесу в своём последнем поединке, поэтому будет максимально мотивирован реабилитироваться.

Результат последнего боя однофамильца Хабиба вызвал много вопросов к работе арбитров. Многие уверены, что с ним обошлись несправедливо. Поединок был напряжённый, но Нурмагомедов не сумел продемонстрировать свои козыри. Не помогла даже совместная тренировка со знаменитым Исламом Махачевым.

Россиянин довольно рано дебютировал в качестве профессионала. Первый бой он провёл в 2009 году. Тем не менее крупных достижений пока за Саидом не числится. В 2013 году он выиграл чемпионат мира по ММА, который проходил в Санкт-Петербурге. Затем в 2016-м стал победителем промоушена World Fighting Championship Akhmat (WFCA).

Дебют в UFC Нурмагомедова состоялся 14 июня 2018 года в поединке с Джастином Скоггинсом. Россиянин одержал победу раздельным решением судей и получил следующий бой с Рикардо Рамосом. В нём Саид продемонстрировал умение наносить удары ногами и отправил соперника в нокаут в первом раунде. Но добиться большего не удалось — в следующем поединке бразилец Раони Барселос оказался сильнее и победил единогласным решением судей.

После этого наступила полоса везения. Нурмагомедов выиграл четыре боя подряд — дважды сабмишеном, один раз нокаутом и даже единогласным судейским решением. Оборвал эту серию тот самый спорный последний поединок с Мартинесом.

Теперь у Саида новый вызов — таджикский боец Муин Гафуров. У него довольно сложно складывается профессиональная карьера, поэтому спортсмен максимально мотивирован на победу. Дело в том, что в декабре 2021 года боец по прозвищу Таджик был уличён в применении допинга и дисквалифицирован на шесть месяцев. Тогда тест Гафурова дал положительный результат.

Тем не менее Таджик не сломался психологически. За время дисквалификации подтянул физические кондиции, а уже летом 2022 года провёл два поединка, которые выиграл нокаутом. Его база — боевое самбо. Муин даже выиграл чемпионат мира по этому виду единоборств, который проходил в Ташкенте в 2017 году.

Нурмагомедов прилично работает в стойке. У него поставленный удар в сочетании с хорошей техникой. Бойца отличает умение читать ходы соперника и контролировать эмоции, не бросаясь в размены. Саид обладает хорошим кардио и вполне способен провести весь бой на стабильном уровне, постоянно угрожая сопернику ударами с дальней и средней дистанций. Россиянин умеет перехватывать инициативу.

Гафуров больше склонен к работе в партере, в котором использует преимущество в подготовке. В своём последнем поединке Таджик так же, как и Саид, проиграл. Судьи единогласным решением отдали победу его сопернику — Джону Кастанеде. Правда, в тот день он вышел на коротком уведомлении и был не готов.

На что ставить?

Результат крайне важен для дальнейшей карьеры спортсменов в UFC. Нурмагомедов отличается тщательной проработкой плана на поединок. Ему привычно вести бой, контролируя темп и выжидая момент для удара. Он постарается избежать перевода в партер, ведь в партере у Гафурова чуть больше шансов провести приём.

Весьма вероятно, что россиянин хорошо изучил манеру действия своего соперника и постарается нейтрализовать козыри Муина. Несмотря на четыре года разницы, у таджикского бойца не будет преимущества в выносливости — Саид отлично готов физически. Вот и поставим на его победу за коэффициент 1.36.

Ставка: победа Саида Нурмагомедова за 1.36.