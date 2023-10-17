Уругвай — Бразилия. Неймар завяжет с вечеринками

Нападающий погулял перед матчем с Венесуэлой, что привело к потере очков. Больше такого не повторится.

18 октября состоится матч 4-го тура квалификации ЧМ-2026 Уругвай — Бразилия. Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу бразильцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.00. Успех уругвайцев оценён экспертами в 4.20. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора ЧМ-2026 Уругвай — Бразилия 18 октября 2023 года

Букмекеры считают, что матч Уругвай — Бразилия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.25, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.57. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура отбора ЧМ-2026 Уругвай — Бразилия (18.10.2023)

Клубный футбол взял паузу, уступив место матчам сборных. Пока в Европе идёт отбор на ЧЕ-2024, в Южной Америке набирает обороты квалификация на ЧМ-2026. 18 октября состоится сразу пять интересных встреч 4-го тура. В одной из них Уругвай примет Бразилию. Стартовый свисток прозвучит в 3:00 мск.

В трёх матчах квалификации на ЧМ-2026 уругвайцы победили только Чили (3:1). Также они сыграли вничью с Колумбией (2:2). Уступили небесно-голубые Эквадору (1:2). Таким образом они расположились на четвёртом месте в турнирной таблице, но отрыв от идущего на седьмой строчке Эквадора составляет всего одно очко.

Стоит отметить, что зацепились за ничью с Колумбией подопечные Марсело Бьельсы не без удачи. К 87-й минуте они проигрывали — 1:2. Затем красную карточку получил голкипер соперника Камило Варгас. Кроме того, судья назначил пенальти в ворота колумбийцев, который уверенно реализовал Дарвин Нуньес.

Стоит отметить, что относительно минувшего сезона Нуньес здорово прибавил. В 10 матчах в составе «Ливерпуля» во всех официальных турнирах он забил четыре мяча и отдал три результативные передачи. Также Юрген Клопп удостаивал его похвалы за улучшение оборонительных навыков.

Проблема Уругвая заключается в отсутствие глубины состава. Помимо Нуньеса, в национальной команде всего четыре поистине топовых футболиста — полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде, защитник «Барселоны» Рональд Араухо, хавбек «Лацио» Матиас Весино и латераль «Наполи» Матиас Оливера.

У сборной Бразилии комплектация состава намного лучше, чем у небесно-голубых. Практически на каждой позиции находятся настоящие мастера. На чемпионате мира в Катаре пятикратные чемпионы выглядели одними из главных фаворитов, но на стадии 1/4 финала сенсационно уступили Хорватии (1:1, по пенальти 2:4).

После провала на чемпионате мира опытный Аденор Тите был отправлен в отставку. Его должность займёт Карло Анчелотти, но только после окончания контракта с мадридским «Реалом» — в июне 2024 года. До тех пор будет руководить национальной командой Фернандо Диниз.

В двух стартовых турах отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года подопечные Диниза разгромили Боливию (5:1) и победили Перу (1:0). Интересно, что перуанские шаманы проводили обряд проклятия, чтобы нейтрализовать футбольную магию Неймара, но это не помогло. Нападающий в том матче отметился результативной передачей.

Также голевой пас Неймар записал на свой счёт в игре 3-го тура квалификации ЧМ-2026 с Венесуэлой. Однако в этот раз жёлто-зелёные потеряли очки. На 85-й минуте защитник венесуэльцев Джефферсон Саварино подал в штрафную, и Эдуард Бельо ударом через себя сравнял счёт. Встреча ознаменовалась ничьей.

Судя по всему, сыграла ключевую роль недооценка соперника. Видимо, бразильцы посчитали, что с финишировавшими на последнем месте в квалификации на ЧМ-2022 венесуэльцами проблем не возникнет. Позднее появилась информация о том, что перед матчем их лидеры — Неймар, Винисиус Жуниор и Ришарлисон — устроили вечеринку, на которую пригласили женщин.

На предстоящий матч жёлто-зелёные наверняка настроятся как надо и постараются исправиться за потерю очков с Венесуэлой. Поставить на победу бразильцев можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. Шесть из семи последних официальных очных встреч закончились именно так. Другая ознаменовалась ничьей — 2:2.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧМ-2026 Уругвай — Бразилия 18 октября 2023 года

У небесно-голубых на порядок меньше ресурсов и хуже результаты, чем у Бразилии. Несмотря на то что встреча состоится в Уругвае, жёлто-зелёные выглядят явными фаворитами. История очных встреч всецело на их стороне. В этот раз никакой недооценки. К тому же у Диниза сильнее состав.

Ставка: победа Бразилии за коэффициент 2.00.