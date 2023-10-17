«Монреаль» — «Миннесота». Капризов оправдает капитанскую нашивку

18 октября состоится матч регулярного сезона НХЛ «Монреаль» — «Миннесота». Начало игры — в 2:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Уайлд» в основное время можно с коэффициентом 2.16. Успех «Канадиенс» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.90.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Монреаль» — «Миннесота» 18 октября 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Монреаль» — «Миннесота» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.50, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.50. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.00. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.90.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Монреаль Канадиенс» — «Миннесота Уайлд» (18.10.2023)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 18 октября 2023, среда. 02:00 МСК Монреаль Канадиенс Монреаль Не начался Миннесота Уайлд Сент-Пол Кто победит в основное время? П1 X П2

Предсезонные матчи позади, стартовал новый регулярный сезон НХЛ. 18 октября состоится сразу девять встреч. В одной из них на стадионе «Белл-центр» местный «Монреаль Канадиенс» примет «Миннесоту Уайлд». Первое вбрасывание запланировано на 2:00 мск.

«Монреаль» является старейшим и самым титулованным клубом НХЛ. Он 24 раза выигрывал Кубок Стэнли. Однако последние несколько лет складываются для «красных» просто ужасно. По итогам минувшего сезона они финишировали на предпоследнем месте в турнирной таблице Восточной конференции.

Всё дело в перестройке. Основообразующий костяк «хабс» составляют совсем молодые хоккеисты, в частности 22-летний Коул Кофилд и 19-летний Юрай Слафковски. Поэтому, несмотря на неудачные результаты, руководство «Монреаля» даёт Мартену Сан-Луи время и неограниченную свободу действий.

В предсезонных встречах «Канадиенс» показали себя с хорошей стороны. В новом розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ они продолжили развивать успех. «Монреаль» обидно уступил крепкому «Торонто» (5:6 ОТ) и обыграл прибавивший после прихода Коннора Бедарда «Чикаго» (3:2).

Игра «хабс» в атаке стала вариативнее и интереснее. Также заметно повысилась реализация. Подопечные Мартена Сан-Луи нехило потрепали нервы голкиперу «Торонто» Илье Самсонову. Они нанесли всего 24 броска в створ, но с пятью из них вратарь «Мэйпл Лифс» справиться не сумел.

«Миннесота», в свою очередь, по итогам минувшего розыгрыша регулярного чемпионата НХЛ заняла шестое место в турнирной таблице Западной конференции. Однако в Кубке Стэнли подопечным Дина Эвасона не удалось пробраться дальше первого раунда. Они уступили «Далласу» — 2-4.

Летом состав «дикарей» немного видоизменился. Он пополнился несколькими опытными хоккеистами, в частности нападающим «Тампа-Бэй» Патриком Маруном. Предсезонку обновлённая «Миннесота» провела просто отлично. В шести товарищеских матчах она потерпела только одно поражение.

В двух встречах нового розыгрыша регулярки «Уайлд» победили «Флориду» (2:0) и уступили «Торонто» (4:7). В двух из шести заброшенных ими шайб поучаствовал Капризов, который в преддверии нового сезона стал альтернативным капитаном «Миннесоты».

Кириллу вряд ли потребуется много времени на то, чтобы привыкнуть к новой роли. Бывший нападающий и капитан «Миннесоты Уайлд» Уэс Уолз поделился мнением, что россиянина на самом деле мало волнует нашивка. Он подчеркнул, что Капризов просто хочет играть и побеждать.

Уолз отметил, что Капризову не нужно получать звание вице-капитана для того, чтобы люди поняли, что он — лидер. Уэс подчеркнул, что демонстрируемый Кириллом хоккей вдохновляет. В его словах определённо есть доля правды. Россиянин стал ведущим игроком «Миннесоты» задолго до того, как получил звание вице-капитана команды.

Отметившись результативной передачей во встрече с «Мэйпл Лифс», Капризов вышел на 12-е место по очкам в истории «Миннесоты». На счету нападающего 236 (114+122) очков в 205 играх НХЛ. Следующая цель — Эрик Стаал. Чтобы повторить его достижение, Капризову нужно набрать ещё четыре очка.

Поставить на то, что «Миннесота» обыграет «Монреаль» в основное время, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.16. 9 из 10 последних очных встреч закончились именно так. Да, сейчас «Канадиенс» пребывают на подъёме, но впереди у их наставника ещё очень много работы.

У «дикарей» уже давно отлажены все механизмы игры. Главная атакующая связка — Кирилл Капризов, Матс Цуккарелло и Райан Хартман — в полном порядке. Единственное — травмирован капитан клуба — Джаред Сперджен. Потеря весьма неприятная, но теперь его капитанские обязанности на себя возьмёт Кирилл. Он приведёт команду к победе.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Монреаль» — «Миннесота» 18 октября 2023 года

«Монреаль» постепенно выбирается из чёрной полосы. Старания Мартена Сан-Луи и перестройка начинают приносить плоды. Однако, даже несмотря на то что матч пройдёт на стадионе «Белл-центр», плюс пребывает в лазарете капитан «Миннесоты», в победу «дикарей» верится больше. История очных встреч, а также качество сыгранности ведущих хоккеистов всецело на их стороне.

Ставка: победа «Миннесоты» за коэффициент 2.16.